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Beto Coral le respondió al subsecretario de Estado de EE.UU. que lo acusó de abusar del sistema migratorio: “Toca responder con la verdad”

El activista político sostuvo que las recientes declaraciones de Christopher Landau representan un intento de silenciar sus denuncias y de deslegitimar su historia de persecución

Beto Coral responde a Christopher Landau: “Nunca cometí delito, nunca recibí nada del gobierno” - crédito @Betocoralg/X

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El activista político Beto Coral denunció en un video difundido en X una nueva ofensiva del gobierno de Estados Unidos en su contra, señalando que la reciente declaración de Christopher Landau, subsecretario de Estado, constituye un episodio más de hostigamiento vinculado a su estatus migratorio y a su trayectoria como denunciante.

Coral, quien residió durante 11 años en el país norteamericano, aseguró que las acusaciones sobre un supuesto “abuso al sistema migratorio” carecen de fundamento y forman parte de una campaña de presión con tintes políticos.

Según las afirmaciones de Coral, el señalamiento por parte de Landau lo acusó de haber presentado una solicitud de asilo “frívola”, un argumento que el activista rechazó categóricamente.

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“Habla de un abuso en el caso de una persona que vivió once años en el país, que siempre pagó impuestos, que nunca cometió un delito y que nunca recibió absolutamente nada del gobierno de Estados Unidos”, sostuvo Coral en su declaración pública. Insistió en que durante su estancia en el país cumplió todas sus obligaciones legales y fiscales.

Christopher Landau criticó a Humberto Coral por denuncias y solicitudes “frívolas” de asilo en Estados Unidos - crédito @SubsecretarioDeEstado/X
Christopher Landau criticó a Humberto Coral por denuncias y solicitudes “frívolas” de asilo en Estados Unidos - crédito @SubsecretarioDeEstado/X

El activista cuestionó el sentido de la acusación y asoció el episodio a la historia de violencia que marcó su vida familiar. “¿Significa entonces que la muerte de mi padre nunca ocurrió?”, interrogó Coral, quien remarcó que los responsables de ese crimen “pertenecen a la clase política tradicional colombiana”.

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El activista sostuvo que las autoridades estadounidenses conocen plenamente los hechos y la identidad de los autores materiales, quienes, según sus palabras, “fueron formados, entrenados y condecorados” por las mismas estructuras de poder.

Coral denunció que nunca recibió una orden de deportación ni fue objeto de un fallo migratorio que dictaminara su salida de Estados Unidos.

“Eso le corresponde a las autoridades migratorias competentes y en mi caso nunca recibí una orden de deportación y mucho menos un veredicto o un fallo que determinara tal cosa”, expresó el activista, reiterando la legalidad de su permanencia en el país.

De acuerdo con su testimonio, la reciente declaración del funcionario estadounidense representa un intento de deslegitimar su activismo y de silenciar sus denuncias.

Beto Coral rechaza acusaciones de EE.UU. y denuncia hostigamiento por su activismo - crédito @Betocoralg/X
Beto Coral rechaza acusaciones de EE.UU. y denuncia hostigamiento por su activismo - crédito @Betocoralg/X

En el video, Coral insistió en su convicción de que las acciones del gobierno estadounidense constituyen violaciones a los derechos fundamentales.

“Estados Unidos está violando los derechos humanos, está deteniendo y torturando no solamente a inmigrantes indocumentados, sino también a inmigrantes que tienen documentos o permisos para permanecer en el país”, advirtió, y agregó que tales prácticas contradicen la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

“Está violando incluso su propia constitución en su Primera Enmienda, al detener personas simplemente como piensa”, enfatizó el activista.

El caso de Coral generó reacciones en el ámbito político de Colombia, donde figuras del establecimiento manifestaron opiniones críticas sobre su persona y su trayectoria. Una intervención que el propio activista calificó como “particularmente atrevida” fue la de la excanciller Marta Lucía Ramírez, quien afirmó que Coral “nunca ha trabajado”.

El activista respondió señalando la trayectoria pública de Ramírez y los antecedentes de su círculo cercano: “Pues resulta particularmente atrevido que lo diga una señora que toda su vida ha ocupado cargos pagados con recursos públicos. Una señora cuyo hermano es un narcotraficante condenado precisamente en Estados Unidos. Una señora cuyo esposo hizo negocios inmobiliarios con Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasmo”.

Beto Coral le contestó a Christopher Landau - crédito @Betocoralg/X
Beto Coral le contestó a Christopher Landau - crédito @Betocoralg/X

La controversia aumentó tras la publicación, por parte de Coral, de una imagen del abogado Abelardo de la Espriella. El activista lo mencionó como “el señor que se enriqueció con mafiosos y con narcotraficantes que le hicieron mucho daño a los Estados Unidos y hoy es presidente ilegítimo de Colombia”.

Según la información difundida por el propio Coral y reproducida en el video, el activista reafirmó su compromiso con la denuncia y la defensa de los derechos de los migrantes.

“Yo no sé qué pretenden, pero yo no me voy a callar”, sentenció, haciendo hincapié en que mantendrá su postura crítica frente a las autoridades y figuras que, en su opinión, buscan deslegitimar su historia y su labor pública.

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