Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gustavo Petro acompañó las exequias de dos de las trillizas Saavedra, que murieron con sus padres en Cali tras el sismo: así fue el acto

El expresidente de la República reveló en sus redes sociales que acompañó la ceremonia fúnebre de Sofía e Isabel, las jóvenes que perdieron su vida, y de sus padres, Jairo y Victoria, que fueron hallados abrazados entre los escombros

Gustavo Petro en Cali en las exequias de las trillizas Saavedra
El expresidente Gustavo Petro estuvo en Cali en las exequias de dos de las trillizas Saavedra, que fallecieron junto con sus padres tras el devastador terremoto que sacudió al país - crédito @petrogustavo/X - suministrada a Infobae Colombia
Guardar

En sus redes sociales, el expresidente de la República Gustavo Petro confirmó en la noche del jueves 20 de agosto que asistió a la misa fúnebre de las jóvenes Sofía e Isabel Saavedra y de sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, fallecidos en el colapso del edificio María Elvira durante el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, que en todo el país ya deja 319 víctimas mortales en todo el territorio nacional y cerca de 4.506 heridos.

En su mensaje, el exjefe de Estado valoró la solidaridad ciudadana que se vio en la capital del Valle del Cauca y la labor de los jóvenes rescatistas. También reveló que la familia que sufrió la pérdida de cuatro de sus miembros era “progresista”, que a la ceremonia lo invitó “el tío de la sobreviviente” y que la reacción más inmediata tras el sismo vino de los barrios populares, que ayudaron a los más necesitados, en medio de fuertes críticas.

PUBLICIDAD

De las trillizas Saavedra, de 23 años, solo Ana María sobrevivió y siguió en recuperación. Las tres hermanas estudiaron Mercadeo, cursaron un semestre en Francia y regresaron a trabajar en Cali. Sobre sus padres, se supo que eran aficionados a la salsa y coleccionistas de discos. Jairo era administrador de empresas, con especializaciones en mercadeo, y trabajaba para una compañía multinacional; Victoria, ama de casa.

Gustavo Petro y su mensaje tras las exequias de la familia Saavedra
Este fue el mensaje del expresidente Gustavo Petro tras las exequias de la familia Saavedra, cuyos miembros fallecieron el 10 de agosto en Cali - crédito @petrogustavo/X

El mensaje con el que Gustavo Petro recordó a las hermanas Saavedra

En su publicación, que rápidamente se hizo viral en las plataformas digitales, el exmandatario señaló la reacción inmediata de los sectores populares tras el terremoto. “En Cali el primero en reaccionar fue la juventud de los barrios populares, les agradezco con todo el corazón haber salvado tantas vidas de todas las condiciones económicas”, expresó el exgobernante frente a la respuesta de la ciudadanía frente al fuerte sismo.

PUBLICIDAD

Acto seguido, en su mensaje el expresidente describió una respuesta que, según su relato, cruzó varios sectores sociales.

Allí en Cali se vive un poderoso proceso de solidaridad humana y clases medias y pobres se juntan para honrar a sus muertos y salvar personas”, remarcó el político de izquierda, que encasilló esa reacción a una definición más general. “Creo que si hay héroes a esta hora esos son los y las jóvenes de los barrios populares”.

Gustavo Petro asistió a las exequias de las hermanas Saavedra y sus padres
Gustavo Petro asistió a las exequias de las hermanas Saavedra y sus padres, que se llevaron a cabo en Cali, en postales que él mismo compartió en redes sociales - crédito @petrogustavo/X

En esa especie de reflexión, Petro también dejó una frase sobre la organización colectiva. “Nos han enseñado la organización y la solidaridad sin exclusión alguna. La unidad salvará a Colombia”, reiteró el político, que viene de liderar la réplica de la oposición el miércoles 19 de agosto, junto al senador Iván Cepeda, tras la primera alocución presidencial de Abelardo de la Espriella, en la que hablaba de las medidas dispuestas para atender la emergencia.

El reconocimiento a los rescatistas entre los escombros

Al referirse a las labores de búsqueda que se han llevado en suelo vallecaucano, Petro habló de quienes entraron en las estructuras destruidas en los primeros momentos. “Las juventudes populares de Cali y los primeros rescatistas mexicanos lograron como topos penetrar entre las vigas desplomadas y encontrar generalmente cadáveres”, expresó el gobernante, que no dejó pasar la oportunidad para inyectarle un tinte político al post.

En ese recuento mencionó un episodio de las horas de rescate.

“Una niña aún podía hablar por su teléfono en un edificio, y los jóvenes topos hicieron todo lo posible por llegar a ella a riesgo de su propia vida pero no lo lograron”, destacó el exmandatario, que recordó a Ana María: la única integrante de la familia que se salvó porque una puerta de madera protegió parte de su cuerpo y se encuentra en recuperación tras superar una cirugía en la pelvis.

Gustavo Petro sonriente por su viaje a Cali
Al expresidente Gustavo Petro se le vio sonriente en su viaje a Cali, pese a la tragedia que enluta a Colombia por cuenta del terremoto - crédito @petrogustavo/X

El mensaje final de Petro tras las exequias de la familia Saavedra

En el tramo final de su mensaje, Petro agradeció a dos figuras de la ceremonia religiosa. “Le agradezco al obispo Luis Fernando Rodríguez sus palabras de fuerza a la comunidad y al padre Ramón”, destacó el expresidente, que contó que tras la ceremonia religiosa sostuvo otro encuentro vinculado con el entorno de la familia: que deberá tener resignación para afrontar la desgracia de perder a sus seres queridos tras el desplome de la edificación.

Ahora hice una reunión con amigos de la familia que fueron antiguos militantes de la idea del cambio desde los años 70 y pude expresar algunas ideas de la estrategia a seguir ante lo que se nos avecina”, dijo Petro, en otro apunte político en medio de la tragedia. Con ello, también contó como si fuera un hecho relevante que era su primer desplazamiento una vez dejado el poder en un viaje comercial, lo que alimentó las críticas en su contra.

“Es mi primer viaje en avión comercial desde hace mucho. Fuí bien recibido por los pasajeros y la fuerza trabajadora del aeropuerto me abrazó y me dió fuerza. No se pueden publicar las fotos”, dijo el expresidente, que aún así replicó una postal en la que se le ve sonriente con los ayudantes de carga de la terminal aérea de Bonilla Aragón, que presta sus servicios a Cali y que sufrió algunas afectaciones por fortuna ya superadas.

Temas Relacionados

Terremoto CaliTrillizas SaavedraHermanas SaavedraGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno De la Espriella eliminó medidas que dejó Petro para los trabajadores: hay quejas porque “empezó el desmonte de los derechos laborales”

Las posiciones sindicales defienden mantener la protección a trabajadores vulnerables y exigen diálogo social amplio tras la decisión del Gobierno

Gobierno De la Espriella eliminó medidas que dejó Petro para los trabajadores: hay quejas porque “empezó el desmonte de los derechos laborales”

Ciudades capitales propusieron paquete de medidas urgentes para la reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto

Desde Asocapitales propusieron un listado de iniciativas, además, para “para proteger a hogares, empresas y empleo, y compensar a las ciudades por la pérdida extraordinaria de recaudo”

Ciudades capitales propusieron paquete de medidas urgentes para la reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto

Comité Santurbán rechazó explicaciones del ministro de Ambiente sobre revocatoria de resolución del Gobierno Petro: “Empiece a actuar”

El jefe de la cartera, Fabio Arjona, defendió al decisión de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”

Comité Santurbán rechazó explicaciones del ministro de Ambiente sobre revocatoria de resolución del Gobierno Petro: “Empiece a actuar”

El Gobierno analiza alivios en la factura de luz para zonas afectadas por el sismo, pero aún no define la congelación de tarifas

El Ministerio de Minas y Energía evalúa medidas para reducir la carga económica de hogares y empresas afectados por el sismo, mientras la Creg ya puso en marcha una propuesta para dar liquidez a los comercializadores del sector

El Gobierno analiza alivios en la factura de luz para zonas afectadas por el sismo, pero aún no define la congelación de tarifas

Golpe a las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Magdalena: incautan arsenal y recuperan embarcaciones robadas tras operativo

La Armada de Colombia asestó un golpe a la infraestructura logística de organizaciones narcoterroristas en la región Caribe al recuperar cinco embarcaciones robadas y decomisar armamento y equipos de comunicación en la Ciénaga del Torno, Magdalena

Golpe a las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Magdalena: incautan arsenal y recuperan embarcaciones robadas tras operativo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Deportes

Juan Pablo Montoya habló del Circuito Colombia y su aporte a las víctimas del terremoto: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea”

Juan Pablo Montoya habló del Circuito Colombia y su aporte a las víctimas del terremoto: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea”

Nuevos detalles sobre el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez: se confirmó el rival, pero hay dudas con la fecha

Mario Yepes sobre el partido benéfico para las víctimas del terremoto en Colombia: “Ha sido la semana más difícil”

Terremoto en Colombia: América, Once Caldas y Pereira jugarían en el mismo estadio de manera temporal

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido