Gustavo Petro acompañó las exequias de dos de las trillizas Saavedra, que murieron con sus padres en Cali tras el sismo: así fue el acto

El expresidente Gustavo Petro estuvo en Cali en las exequias de dos de las trillizas Saavedra, que fallecieron junto con sus padres tras el devastador terremoto que sacudió al país - crédito @petrogustavo/X - suministrada a Infobae Colombia

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En sus redes sociales, el expresidente de la República Gustavo Petro confirmó en la noche del jueves 20 de agosto que asistió a la misa fúnebre de las jóvenes Sofía e Isabel Saavedra y de sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, fallecidos en el colapso del edificio María Elvira durante el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, que en todo el país ya deja 319 víctimas mortales en todo el territorio nacional y cerca de 4.506 heridos.

En su mensaje, el exjefe de Estado valoró la solidaridad ciudadana que se vio en la capital del Valle del Cauca y la labor de los jóvenes rescatistas. También reveló que la familia que sufrió la pérdida de cuatro de sus miembros era “progresista”, que a la ceremonia lo invitó “el tío de la sobreviviente” y que la reacción más inmediata tras el sismo vino de los barrios populares, que ayudaron a los más necesitados, en medio de fuertes críticas.

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De las trillizas Saavedra, de 23 años, solo Ana María sobrevivió y siguió en recuperación. Las tres hermanas estudiaron Mercadeo, cursaron un semestre en Francia y regresaron a trabajar en Cali. Sobre sus padres, se supo que eran aficionados a la salsa y coleccionistas de discos. Jairo era administrador de empresas, con especializaciones en mercadeo, y trabajaba para una compañía multinacional; Victoria, ama de casa.

Este fue el mensaje del expresidente Gustavo Petro tras las exequias de la familia Saavedra, cuyos miembros fallecieron el 10 de agosto en Cali - crédito @petrogustavo/X

El mensaje con el que Gustavo Petro recordó a las hermanas Saavedra

En su publicación, que rápidamente se hizo viral en las plataformas digitales, el exmandatario señaló la reacción inmediata de los sectores populares tras el terremoto. “En Cali el primero en reaccionar fue la juventud de los barrios populares, les agradezco con todo el corazón haber salvado tantas vidas de todas las condiciones económicas”, expresó el exgobernante frente a la respuesta de la ciudadanía frente al fuerte sismo.

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Acto seguido, en su mensaje el expresidente describió una respuesta que, según su relato, cruzó varios sectores sociales.

“Allí en Cali se vive un poderoso proceso de solidaridad humana y clases medias y pobres se juntan para honrar a sus muertos y salvar personas”, remarcó el político de izquierda, que encasilló esa reacción a una definición más general. “Creo que si hay héroes a esta hora esos son los y las jóvenes de los barrios populares”.

Gustavo Petro asistió a las exequias de las hermanas Saavedra y sus padres, que se llevaron a cabo en Cali, en postales que él mismo compartió en redes sociales - crédito @petrogustavo/X

En esa especie de reflexión, Petro también dejó una frase sobre la organización colectiva. “Nos han enseñado la organización y la solidaridad sin exclusión alguna. La unidad salvará a Colombia”, reiteró el político, que viene de liderar la réplica de la oposición el miércoles 19 de agosto, junto al senador Iván Cepeda, tras la primera alocución presidencial de Abelardo de la Espriella, en la que hablaba de las medidas dispuestas para atender la emergencia.

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El reconocimiento a los rescatistas entre los escombros

Al referirse a las labores de búsqueda que se han llevado en suelo vallecaucano, Petro habló de quienes entraron en las estructuras destruidas en los primeros momentos. “Las juventudes populares de Cali y los primeros rescatistas mexicanos lograron como topos penetrar entre las vigas desplomadas y encontrar generalmente cadáveres”, expresó el gobernante, que no dejó pasar la oportunidad para inyectarle un tinte político al post.

En ese recuento mencionó un episodio de las horas de rescate.

“Una niña aún podía hablar por su teléfono en un edificio, y los jóvenes topos hicieron todo lo posible por llegar a ella a riesgo de su propia vida pero no lo lograron”, destacó el exmandatario, que recordó a Ana María: la única integrante de la familia que se salvó porque una puerta de madera protegió parte de su cuerpo y se encuentra en recuperación tras superar una cirugía en la pelvis.

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Al expresidente Gustavo Petro se le vio sonriente en su viaje a Cali, pese a la tragedia que enluta a Colombia por cuenta del terremoto - crédito @petrogustavo/X

El mensaje final de Petro tras las exequias de la familia Saavedra

En el tramo final de su mensaje, Petro agradeció a dos figuras de la ceremonia religiosa. “Le agradezco al obispo Luis Fernando Rodríguez sus palabras de fuerza a la comunidad y al padre Ramón”, destacó el expresidente, que contó que tras la ceremonia religiosa sostuvo otro encuentro vinculado con el entorno de la familia: que deberá tener resignación para afrontar la desgracia de perder a sus seres queridos tras el desplome de la edificación.

“Ahora hice una reunión con amigos de la familia que fueron antiguos militantes de la idea del cambio desde los años 70 y pude expresar algunas ideas de la estrategia a seguir ante lo que se nos avecina”, dijo Petro, en otro apunte político en medio de la tragedia. Con ello, también contó como si fuera un hecho relevante que era su primer desplazamiento una vez dejado el poder en un viaje comercial, lo que alimentó las críticas en su contra.

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“Es mi primer viaje en avión comercial desde hace mucho. Fuí bien recibido por los pasajeros y la fuerza trabajadora del aeropuerto me abrazó y me dió fuerza. No se pueden publicar las fotos”, dijo el expresidente, que aún así replicó una postal en la que se le ve sonriente con los ayudantes de carga de la terminal aérea de Bonilla Aragón, que presta sus servicios a Cali y que sufrió algunas afectaciones por fortuna ya superadas.