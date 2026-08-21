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Juan Pablo Montoya habló del Circuito Colombia y su aporte a las víctimas del terremoto: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea”

Tras el sismo de magnitud 7,4 que golpeó al país, el piloto transformó su evento automovilístico en Barranquilla en una plataforma nacional de ayuda, con el respaldo de distintos patrocinadores y entidades benéficas

Alejandro Char anunció que las utilidades del Circuito Pony Malta del 16 de agosto se destinarán a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Alcaldía de Barranquilla
Montoya, la Alcaldía de Barranquilla y los organizadores, destinaron toda la boletería del Circuito Colombia a la reconstrucción de los territorios afectados por el sismo - crédito Alcaldía de Barranquilla
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En una semana marcada por la tragedia y la solidaridad, Juan Pablo Montoya se convirtió en el rostro visible de una de las iniciativas más relevantes tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y deja a la fecha un saldo de 319 fallecidos y más de 4.500 heridos.

El piloto, referente del automovilismo nacional, encabezó el Circuito Colombia en el Gran Malecón de Barranquilla, transformando lo que originalmente sería una jornada deportiva en un evento con sentido social. La decisión de reorientar el espectáculo surgió poco después de conocerse la magnitud del sismo, que dejó miles de damnificados en regiones como Chocó, Cali, el Eje Cafetero y parte de la Costa Atlántica.

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Montoya explicó que, tras dialogar con los organizadores y patrocinadores, decidieron donar la totalidad de la recaudación de boletería a la reconstrucción de los territorios afectados: “Vamos a cambiar el nombre del evento, ya no es Circuito Pony Malta, sino le vamos a poner Circuito Colombia. Van a donar la boletería, lo que se levante de boletería se va a donar”, anunció durante el más reciente episodio de su pódcast MontoyAs.

Sebastián Montoya con el equipo Prema Racing ha sumado 28 puntos en su segundo año en la Fórmula 2 - crédito Colprensa
El Circuito Colombia sumó subastas, centros de acopio y donaciones de productos para canalizar ayuda tras el terremoto del 20 de agosto - crédito Colprensa

La jornada funcionó como un espacio de encuentro y unión nacional, donde el automovilismo sirvió como plataforma para canalizar la ayuda. Además de la donación en boletería y productos, se organizaron subastas y se instalaron centros de acopio en el evento para recibir aportes de los asistentes.

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Montoya remarcó la importancia de sumar desde cada posibilidad, sin buscar reconocimiento individual: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea a uno que ayude, sino que cada persona puede ayudar de su propia manera”, remarcó.

El piloto y su equipo recomendaron canales de donación confiables como la Asociación de Banco de Alimentos de Colombia, la Cruz Roja Colombiana, y la Presentes Corporación, respaldada por las fundaciones de Karol G y Maluma, que permite donaciones internacionales a través de plataformas de pago en línea. De igual modo, se recordó que empresas de mensajería ofrecieron facilidades logísticas con descuentos en envíos de ayuda y trayectos gratuitos para personal de salud en Cali.

Juan Pablo Montoya ha sido el guía de Sebastián Montoya en su carrera automovilística - crédito Colprensa
El Circuito Colombia también buscó posicionar a Barranquilla como posible sede futura del calendario de la IndyCar Series - crédito Colprensa

El impacto y la proyección del Circuito Colombia, si bien estuvo concebida principalmente para barajar la posibilidad de que Barranquilla pudiese ser una parada de la IndyCar Series en un futuro cercano, dejó abierta la puerta a nuevas oportunidades para el automovilismo nacional con vocación social.

Siguiendo esa línea, Montoya no descartó replicar el formato en otras ciudades, siempre que el apoyo ciudadano lo permita. “Si este evento sale como esperamos y la gente apoya como creemos que va a apoyar, hay un chance”, afirmó. El piloto resaltó el esfuerzo conjunto de organizadores, patrocinadores y aficionados para ofrecer un espectáculo de alto nivel y, al mismo tiempo, contribuir a la reconstrucción de las comunidades afectadas por el temblor.

El evento incluyó una muestra de carros antiguos, un espectáculo de derrape y una contrarreloj entre padre e hijo. Además del trofeo que recibió Montoya luego de su recordada victoria en las 500 Millas de Indianapolis del 2000. Esta memorabilia fue uno de los aspectos que destacó el hoy comentarista sobre el Circuito Colombia.

En dos carros BMW, Sebastián y Juan Pablo mostraron quién es el más veloz de la familia - crédito Pony Malta

“Yo sé que le han hecho mucho ruido al Montoya versus Montoya y todo, pero es darle a la gente la opción de ver cosas que no ven nunca. Carros de carreras de verdad, carros deportivos de la calle, hay carros clásicos, hay de todo”, señaló. La intención de Montoya, así como de los patrocinadores, sería hacer un espectáculo similar al Goodwood Festival of Speed que se celebra cada año en Reino Unido. “La intención de ellos es tratar de volverlo una cosa no solo de un año, vamos a ver”, sentenció.

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