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Nuevos detalles sobre el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez: se confirmó el rival, pero hay dudas sobre la fecha

El jugador del Junior de Barranquilla quiere decirle adiós al profesionalismo por todo lo alto y los organizadores avanzan a toda marcha para que sea una noche inolvidable

Teófilo Gutiérrez se despedirá del Junior y el fútbol profesional al terminar la temporada 2026 y con 41 años - crédito Luisa González/REUTERS
Teófilo Gutiérrez se despedirá del Junior y el fútbol profesional al terminar la temporada 2026 y con 41 años - crédito Luisa González/REUTERS
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Teófilo Gutiérrez le dirá adiós al fútbol profesional después de 19 años de carrera, en la que se destacó como goleador y como un jugador con jerarquía para conseguir títulos, incluso con 41 años de edad, y así lo demostró en el Junior de Barranquilla, al que ya sacó bicampeón.

Se conocieron nuevos detalles del partido de despedida de Teo, que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se espera que sea frente a 65.000 espectadores, la capacidad aproximada del escenario deportivo después de terminar su remodelación en septiembre.

El jugador también esperaba seguir como una pieza clave en la nómina del técnico Alfredo Arias, sobre todo en la situación actual, porque el club llevaba dos partidos con derrotas y sin puntos en la Liga BetPlay. Por eso quería que, en el retorno del fútbol colombiano, ayudara a sumar la primera victoria.

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Hay rival para el partido de despedida de Teo

Bajo el nombre “The Last Dance - El Último Partido del Rey de América”, el jugador de 41 años quiere decir adiós a lo grande, frente a su gente en Barranquilla y realizando un homenaje a una carrera llena de títulos, reconocimientos y en equipos de América Latina y Europa.

Infobae Colombia pudo confirmar que el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez será con figuras históricas del Junior de Barranquilla y River Plate, escuadra con la que alcanzó el título de la Copa Libertadores 2015 y se convirtió en uno de los mejores deportistas del continente en su momento.

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Teófilo Gutiérrez ganó con River Plate la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores en 2015 - crédito AFP
Teófilo Gutiérrez ganó con River Plate la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores en 2015 - crédito AFP

Aunque no se determinó quiénes serían los exfutbolistas invitados, existía la posibilidad de que fueran aquellos con los que “Teo” levantó el trofeo de la Conmebol, pero todo dependería de los organizadores, que serían la agencia Hero, al igual que con las leyendas del Tiburón.

Por otro lado, no era seguro que el partido de despedida fuera el 19 de diciembre, pues, debido a los cambios en el calendario del fútbol colombiano —que se alargaría del 13 al 22 de diciembre por el terremoto del 10 de agosto—, esa fecha se modificaría si el Junior de Barranquilla avanzaba a las finales.

El ídolo del barrio La Chinita anunció su partido de despedida para diciembre de 2026-crédito Tu Boleta
El ídolo del barrio La Chinita anunció su partido de despedida para diciembre de 2026-crédito Tu Boleta

En las próximas semanas se conocerán más detalles sobre el encuentro con el que Teófilo Gutiérrez terminará su carrera, la logística para los aficionados, invitados y otros detalles que los hinchas encontrarán ese día en el estadio Metropolitano.

Boletería para la despedida

La organización avanza con la venta de boletería en todo el país para el encuentro en Barranquilla, pues la idea es que hinchas de distintas ciudades lleguen a la capital del Atlántico para el homenaje a uno de los jugadores más ganadores del Junior y en el fútbol colombiano.

Los precios de las entradas van desde los 102.500 pesos en las secciones de sur y norte bajas, mientras que las tribunas altas en esas mismas localidades están en los 11.800 pesos, cuya empresa encargada de la venta es TuBoleta.

Partido despedida Teófilo Gutiérrez
Estos son los precios para el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez en Barranquilla, programado para el 19 de diciembre - crédito Tu Boleta

De otro lado, las dos tribunas de oriental tienen los valores de $149.000 (sección baja) y $158.300 (parte alta), mientras que occidental cuenta con las cifras más costosas para el encuentro de despedida de Teófilo Gutiérrez, entre los 176.900 pesos y los $195.500.

Un dato a tener en cuenta es que estos precios de las localidades se hacen acorde a cómo quedará el estadio Metropolitano tras la remodelación, pues se le añadirá una nueva tribuna que conectará con el campo de juego en todas las localidades, en reemplazo de la pista atlética, que dejará un aproximado de 65.000 asientos para los hinchas y nuevas secciones VIP.

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