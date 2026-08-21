Gobierno De la Espriella eliminó medidas que dejó Petro para los trabajadores: hay quejas porque “empezó el desmonte de los derechos laborales”

La Reforma Laboral de 2025 le había devuelto varios derechos a diez millones de trabajadores en Colombia - crédito Tannen Maury/EFE

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El Ministerio del Trabajo derogó 11 circulares administrativas expedidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026 debido a una revisión jurídica y de técnica normativa.

La cartera sostuvo que la decisión busca dar claridad y seguridad jurídica, sin afectar derechos laborales ni trámites en curso. La misma informó que la decisión forma parte de un proceso institucional de depuración, actualización y fortalecimiento de sus instrumentos administrativos.

Según explicó, la revisión concluyó que algunos documentos que había dejado establecidos el anterior gobierno de Gustavo Petro incumplieron su finalidad, otros quedaron superados por desarrollos normativos posteriores y varios requerían ajustes en el instrumento jurídico utilizado.

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Sobre esto, el Ministerio, bajo el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella sostuvo que la medida busca “brindar mayor claridad y seguridad jurídica” a trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales y ciudadanía. También afirmó que “la derogación de estas circulares no modifica, reduce ni elimina los derechos de los trabajadores”. Añadió que “la derogación no suspende las funciones del Ministerio ni afecta los trámites en curso”. Además, señaló que cada actuación seguirá su curso con base en las normas vigentes, el debido proceso y las circunstancias particulares de cada expediente.

El Ministerio del Trabajo, bajo la dirección de Natalia López, anuló 11 circulares emitidas en la gestión previa al determinar que varias de ellas fijaban obligaciones, procedimientos o criterios que superaban el marco permitido para este tipo de documentos - crédito Ministerio del Trabajo

Indicó que la derogación no altera las garantías en:

Jornada laboral.

Trabajo doméstico.

Trabajo suplementario.

Estabilidad laboral reforzada.

Equidad de género.

Libertad sindical.

Negociación y acuerdos colectivos.

Debido proceso disciplinario laboral,

Autorización de despido por discapacidad y condiciones de salud.

Modalidades de contratación laboral e inspección.

Vigilancia de trabajadores de plataformas digitales.

También señaló que el propósito es consolidar una gestión normativa más clara, coherente y previsible, con una distinción entre disposiciones obligatorias, protocolos internos y documentos pedagógicos u orientadores.

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Natalia López reemplazó a Antonio Sanguino en el Ministerio del Trabajo - crédito Ministerio del Trabajo

Las 11 circulares que fueron derogadas

Las circulares son:

Circular Externa 0101 del 22 de septiembre de 2025: orientaba la aplicación de la Ley 2466 de 2025 en jornada máxima, trabajo doméstico, remuneración a destajo, registro de horas extras y trabajo suplementario.

Circular Interna 0120 de 2025: lineamientos para tramitar autorizaciones de terminación de vínculos de trabajadores con estabilidad laboral reforzada.

Circular 0031 del 17 de marzo de 2026: lineamientos sobre cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social para empleadores.

Circular Externa 0032 del 25 de marzo de 2026: lineamientos sobre libertad sindical, permisos sindicales y convenciones colectivas.

Circular 0040 del 16 de abril de 2026: orientaba al sector de vigilancia y seguridad privada sobre jornada y horas extras.

Circular 0048 del 22 de mayo de 2026: guía sobre debido proceso disciplinario laboral y terminación con justa causa.

Circular Interna 0049 del 22 de mayo de 2026: lineamientos para el trámite de autorización de terminación de vínculos de personas con estabilidad laboral reforzada por discapacidad. Esto lo expedimos en cumplimiento a una orden de la Corte.

Circular 0057 del 6 de julio de 2026: orientaba sobre la reforma laboral y modalidades contractuales.

Circular 0086 del 29 de julio de 2026: lineamientos de inspección para plataformas digitales de reparto.

Circular 0088 del 29 de julio de 2026: lineamientos sobre conformación de pliegos únicos y comisiones negociadoras sindicales.

Circular 0089 del 29 de julio de 2026: lineamientos de inspección al trabajo doméstico remunerado.

Respaldo de Fenalco y críticas al esquema que dejó Gustavo Petro

Sobre la decisión, el presidente de Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, respaldó la expedición de la Resolución 2708 de 2026 y la presentó como un avance en seguridad jurídica, respeto al principio de legalidad y reglas claras para empleadores y trabajadores. Dijo que varias de las disposiciones derogadas fijaban obligaciones, cargas y procedimientos para los empleadores sin suficiente sustento legal o sin la jerarquía normativa requerida.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que "las medidas que impactan a los empleadores deben tener sustento legal y respetar estrictamente las competencias de cada autoridad" - crédito Fenalco

Cabal afirmó que “valoramos positivamente esta rápida decisión de la nueva ministra de Trabajo, Natalia López. Las medidas que impactan a los empleadores deben tener sustento legal y respetar estrictamente las competencias de cada autoridad”. Señaló que “la seguridad jurídica es fundamental para generar confianza, proteger el empleo y promover la formalidad”.

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Añadió que la revisión de las necesidades regulatorias y la elaboración de nuevos instrumentos bajo criterios de legalidad y competencia era acertada. Fenalco también expresó su disposición a seguir trabajando con el Ministerio del Trabajo en una regulación que, a su juicio, mantenga un equilibrio adecuado entre empleadores y trabajadores.

Cabal insistió en que la resolución “devuelve la tranquilidad a los empleadores por el hecho que tumba 11 circulares que eran prácticamente una reforma laboral que negó el Congreso de la República durante el gobierno pasado y que el Gobierno Petro se atrevió a sacarla por decreto sin el contenido de la legalidad”. Agregó el dirigente que “creemos que esta acción, que era absolutamente perversa, queda hoy sepultada con el rápido accionar de la ministra de Trabajo, Natalia López, y la viceministra”.

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Asimismo, la felicitó por la decisión que tomaron y “devolverle la confianza al empresariado colombiano”.

El líder gremial espera que esta decisión marque un punto de partida para fortalecer el diálogo con el sector productivo y garantizar que las futuras disposiciones que impacten a los empleadores sean expedidas con plena observancia de la ley y participación de quienes deben aplicarlas”.

Rechazo de los trabajadores y exigencias al Ministerio del Trabajo

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, rechazó la medida al hablar en nombre del Comando Nacional Unitario que reúne a la CUT, CDP, CGT y CPC. Su reparo central se concentró en la Circular Interna 0049 de 2026, vinculada, según dijo, al cumplimiento de una orden de la Corte sobre protección de personas con discapacidad. Dijo que “empezó el desmonte de los derechos laborales en Colombia”.

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Fabio Arias, presidente de la CUT, dijo que empezó el desmonte de los derechos laborales en Colombia - crédito

Arias advirtió que “es particularmente grave la derogatoria de la Circular 0049 de 2026, que fue expedida para dar cumplimiento a una orden de la Corte relacionada con la protección de personas con discapacidad. La depuración administrativa no puede convertirse en desregulación laboral ni en un retroceso en materia de derechos”.

Según él, “si el Ministerio considera que estos instrumentos deben ser modificados o sustituidos, debe previamente diseñar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos para los cuales fueron diseñados estos lineamientos”.

Sostuvo que “La CUT, CGT, CPC y CDP y las organizaciones que integran la Plataforma Laboral rechazamos la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, mediante la cual el Ministerio del Trabajo deroga once circulares que establecían lineamientos para la protección y garantía de derechos laborales”. Añadió que “la decisión resulta especialmente preocupante porque las circulares derogadas desarrollaban orientaciones sobre materias esenciales de la legislación laboral y de la función de inspección, vigilancia y control”.

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Por ello, Comando Nacional Unitario exigió al Ministerio del Trabajo:

Retomar las directrices necesarias para ejercer las funciones del Ministerio del Trabajo y especialmente de la inspección laboral que operativicen y garanticen el ejercicio de los derechos laborales consagrados en la Reforma Laboral y demás normas laborales, así como lo ordenado por las autoridades judiciales.

Convocar a las centrales sindicales firmantes de esta declaración a un espacio de diálogo social sobre esta decisión y cómo se verificará en adelante la garantía de derechos del Ministerio del Trabajo.

La respuesta sindical dejó planteada una diferencia sobre el efecto práctico de la depuración normativa. La CUT sostiene que la salida simultánea de esos lineamientos puede debilitar la capacidad oficial para aplicar la legislación laboral y afectar sectores que requieren protección especial.

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