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Golpe a las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Magdalena: incautan arsenal y recuperan embarcaciones robadas tras operativo

La Armada de Colombia asestó un golpe a la infraestructura logística de organizaciones narcoterroristas en la región Caribe al recuperar cinco embarcaciones robadas y decomisar armamento y equipos de comunicación en la Ciénaga del Torno, Magdalena

Fuerzas navales ejecutan intervención tras meses de inteligencia, desarticulan red logística de organizaciones criminales y refuerzan la seguridad en los corredores acuáticos del Caribe colombiano - crédito prensa Armada de Colombia
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Unidades de la Fuerza Naval del Caribe ejecutaron un operativo en la Ciénaga del Torno, jurisdicción del municipio de Sitionuevo en el departamento de Magdalena, que permitió debilitar la logística de grupos armados ilegales.

Según información proporcionada por la Armada de Colombia, el despliegue se produjo tras varios meses de labores de inteligencia y seguimiento, con el objetivo de intervenir zonas empleadas por estructuras criminales para ocultar embarcaciones rápidas, armamento y equipos indispensables para actividades ilícitas.

La operación integró recursos de las Fuerzas Especiales, la Aviación Naval, la Fuerza de Superficie, el Cuerpo de Guardacostas y la Inteligencia Naval. Esta coordinación permitió el acceso a un sector de difícil acceso, históricamente utilizado para resguardar medios de transporte y herramientas tecnológicas que facilitan la movilidad y comunicación de organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

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Golpe a las rutas y logística criminal

La Armada de Colombia recuperó cinco embarcaciones hurtadas, incluida la lancha Rivo II, en un golpe a las rutas criminales del Caribe colombiano - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada de Colombia recuperó cinco embarcaciones hurtadas, incluida la lancha Rivo II, en un golpe a las rutas criminales del Caribe colombiano - crédito prensa Armada de Colombia

De acuerdo con la institución Naval, la acción permitió la recuperación de cinco embarcaciones reportadas como hurtadas, entre ellas la lancha denominada “Rivo II”, sustraída de la instalación portuaria de Riverport, así como otra embarcación robada a una asociación de pescadores y tres lanchas con motores fuera de borda de diferentes capacidades.

Estos vehículos, según la Armada, representaban un componente esencial en la logística criminal, al permitir desplazamientos rápidos entre los corredores fluviales y marítimos del Caribe colombiano, especialmente en un enclave estratégico conectado con la desembocadura del río Magdalena y sectores cercanos a Barranquilla.

Durante el registro del área, las autoridades hallaron además una subametralladora Mini Uzi, una pistola traumática, municiones, un teléfono satelital y equipos de navegación y GPS. Estos elementos, según la Armada, resultan fundamentales para la coordinación y el control de rutas empleadas en el tráfico de personas, mercancías ilícitas o estupefacientes.

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Las autoridades incautaron una subametralladora Mini Uzi, una pistola traumática, municiones, un teléfono satelital y equipos de navegación y GPS - crédito prensa Armada de Colombia
Las autoridades incautaron una subametralladora Mini Uzi, una pistola traumática, municiones, un teléfono satelital y equipos de navegación y GPS - crédito prensa Armada de Colombia

En declaraciones públicas, el capitán de navío Nicolás Guzmán, comandante del Grupo de Guardacostas del Caribe, subrayó: “Después de meses de seguimiento e inteligencia, la Armada de Colombia asestó un contundente golpe contra las estructuras criminales al servicio del narcotráfico y del narcoterrorismo que delinquen en el río Magdalena”.

Impacto sobre organizaciones delictivas

Las investigaciones de la Fuerza Naval del Caribe apuntan a que los recursos decomisados estaban en poder de estructuras vinculadas al Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, así como de los grupos conocidos como Los Pepes y Nuevos Conquistadores de la Sierra.

La incautación de embarcaciones, armas y equipos de comunicación afecta directamente la capacidad de movilidad y financiamiento de estos grupos, además de interrumpir la cadena logística del tráfico de estupefacientes.

La operación en la Ciénaga del Torno integró Fuerzas Especiales, Aviación Naval, Fuerza de Superficie, Guardacostas e Inteligencia Naval en un sector de difícil acceso - crédito prensa Armada de Colombia
La operación en la Ciénaga del Torno integró Fuerzas Especiales, Aviación Naval, Fuerza de Superficie, Guardacostas e Inteligencia Naval en un sector de difícil acceso - crédito prensa Armada de Colombia

Desde la perspectiva de la Armada de Colombia, el resultado del operativo aporta a la seguridad de las comunidades que desarrollan actividades económicas en el río Magdalena y el litoral caribeño, beneficiando especialmente a pescadores y transportadores fluviales.

La institución informó que mantiene la vigilancia y la inspección del área, en coordinación con las autoridades judiciales, para ubicar otros elementos relacionados con estas estructuras.

Tecnología y articulación institucional

Uno de los aspectos destacados del operativo fue el uso de equipos de comunicación y navegación sofisticados, como el teléfono satelital y los dispositivos GPS incautados. Estos artefactos permiten a las organizaciones criminales mantener sus operaciones fuera del alcance de la vigilancia estatal, pero su decomiso representa un avance en el control territorial por parte de las autoridades.

Las investigaciones de la Fuerza Naval del Caribe vinculan los recursos decomisados con el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Los Pepes y Nuevos Conquistadores de la Sierra - crédito prensa Armada de Colombia
Las investigaciones de la Fuerza Naval del Caribe vinculan los recursos decomisados con el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Los Pepes y Nuevos Conquistadores de la Sierra - crédito prensa Armada de Colombia

El despliegue articulado de Fuerzas Especiales, Inteligencia y unidades de superficie evidencia, según la Armada, que no existen puntos inaccesibles para la institución en su tarea de proteger la seguridad en la región Caribe y el Magdalena. “Seguiremos llegando por mar, aire y río para proteger a los colombianos y garantizar la seguridad de nuestra región”, reiteró el capitán Guzmán en su declaración.

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