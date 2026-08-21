Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Comité Santurbán rechazó explicaciones del ministro de Ambiente sobre revocatoria de resolución del Gobierno Petro: “Empiece a actuar”

El jefe de la cartera, Fabio Arjona, defendió al decisión de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El ministro Fabio Arjona Hincapié aseguró que las 1.499 hectáreas de la reserva de La Baja no hacen parte del ecosistema de páramo de Santurbán - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Guardar

El Comité Santurbán se refirió a declaraciones que dio el ministro de Ambiente y Desarrollo, Fabio Arjona, sobre la decisión del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”.

De acuerdo con el jefe de la cartera, las hectáreas comprendidas en la reserva no hacen parte del Páramo de Santurbán.

Las 1.499 hectáreas de la reserva de La Baja no hacían parte del ecosistema de páramo. Eran áreas ubicadas por fuera de los límites del Páramo de Santurbán. La decisión de declararlas reserva definitiva se tomó al cierre del Gobierno anterior y sin haber resuelto previamente asuntos fundamentales del procedimiento”, precisó el ministro en una publicación en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Los páramos son fuentes de agua que se deben cuidar de la mejor forma, y con estas acciones lo que se hace es debilitarlos - crédito Colprensa
El ministro de Ambiente aseguró que se dejó avanzar la minería ilegal en Santurbán - crédito Colprensa

De igual manera, afirmó que durante los cuatro años del Gobierno del expresidente Gustavo Petro no hubo una verdadera protección de Santurbán, puesto que se dejó crecer la minería ilegal. Por eso, ahora hay más de 200 bocaminas ilegales y contaminación con mercurio y arsénico en el río Suratá.

Asimismo, indicó que, durante el proceso de delimitación solo se llevaron a cabo reuniones con determinadas personas y no se tuvo en cuenta a las comunidades que viven en el territorio. A su juicio, según Proteger Santurbán también significa escuchar a quienes lo habitan y garantizar su participación en la toma de decisiones.

PUBLICIDAD

El ministro aclaró, además, que la determinación de revocar la resolución responde a una orden judicial, que estableció la necesidad de reiniciar el proceso y de dejar sin efectos la consulta pública.

- crédito @fabio_arjona/X
El ministro de Ambiente aseguró que el Gobierno de De la Espriella cuidará el agua y la biodiversidad - crédito @fabio_arjona/X

Dejemos de repetir como loros toda la desinformación que está circulando y empecemos a hablar de Santurbán con ciencia y sensatez. El gobierno de @ABDELAESPRIELLA se propuso cuidar el Agua, la Biodiversidad y a las Comunidades. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, añadió.

El Comité Santurbán, una plataforma cívica que defiende el agua y el páramo de Santurbán, criticó las declaraciones del ministro de Ambiente y aseguró que carecen de rigor técnico. Incluso, señaló al jefe de la cartera de involucrar la ideología al tema y de engañar a la población.

“Ministro @fabio_arjona, estas declaraciones están muy lejos de ser “técnicas”. Quien está metiéndole dogma e ideología a la discusión es usted, y además le está mintiendo al país", aseveró.

Un fallo de primera instancia ordenó al Ministerior de Ambiente repetir la etapa de consulta pública que antecedió a la emisión de la Resolución 0994 de 2026 - crédito @ComiteSanturban/X
Un fallo de primera instancia ordenó al Ministerio de Ambiente repetir la etapa de consulta pública que antecedió a la emisión de la Resolución 0994 de 2026 - crédito @ComiteSanturban/X

Por un lado, explicó que el fallo judicial ordenó que se dejara sin efectos el trámite surtido en la consulta pública que se adelantó para emitir la resolución y reiniciar la etapa de consulta pública, garantizando el cumplimiento de varios requisitos –algo que el ministro de Ambiente reconoció en su publicación en X–.

Sin embargo, aseguró que la orden de la justicia no establece que se haga una “evaluación integral” de la resolución. “Esa supuesta “evaluación integral” se la está inventando usted ahora porque en realidad lo que quiere es dilatar el proceso para no volver a proteger precisamente las zonas donde está el proyecto de Aris Mining que usted tanto defiende", indicó.

Asimismo, informó que la resolución en cuestión no “cayó” debido a una falta de sustento técnico o científico. De hecho, aclaró que la declaratoria de reserva está sustentada en estudios isotópicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que indican que la zona requiere de protección porque tiene recursos hídricos que sirven para abastecer de agua a algunas poblaciones.

El Comité Santurbán señaló al ministro de Ambiente Fabio Arjona de defender decisiones institucionales sin rigor técnico - crédito @ComiteSanturban/X
El Comité Santurbán señaló al ministro de Ambiente Fabio Arjona de defender decisiones institucionales sin rigor técnico - crédito @ComiteSanturban/X

De igual manera advirtió que el Gobierno de De la Espriella estaría buscando que la explotación de recursos en el territorio esté en manos de multinacionales.

“¿Qué ha hecho usted? ¿Y, sobre todo, qué va a hacer? Deje las frases de cajón para buscar titulares de prensa y empiece a actuar con la seriedad que exige la protección del agua de millones de personas", cuestionó.

Temas Relacionados

Ministerio de AmbienteFabio ArjonaSanturbánLa BajaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno De la Espriella eliminó medidas que dejó Petro para los trabajadores: hay quejas porque “empezó el desmonte de los derechos laborales”

Las posiciones sindicales defienden mantener la protección a trabajadores vulnerables y exigen diálogo social amplio tras la decisión del Gobierno

Gobierno De la Espriella eliminó medidas que dejó Petro para los trabajadores: hay quejas porque “empezó el desmonte de los derechos laborales”

Ciudades capitales propusieron paquete de medidas urgentes para la reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto

Desde Asocapitales propusieron un listado de iniciativas, además, para “para proteger a hogares, empresas y empleo, y compensar a las ciudades por la pérdida extraordinaria de recaudo”

Ciudades capitales propusieron paquete de medidas urgentes para la reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto

El Gobierno analiza alivios en la factura de luz para zonas afectadas por el sismo, pero aún no define la congelación de tarifas

El Ministerio de Minas y Energía evalúa medidas para reducir la carga económica de hogares y empresas afectados por el sismo, mientras la Creg ya puso en marcha una propuesta para dar liquidez a los comercializadores del sector

El Gobierno analiza alivios en la factura de luz para zonas afectadas por el sismo, pero aún no define la congelación de tarifas

Golpe a las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Magdalena: incautan arsenal y recuperan embarcaciones robadas tras operativo

La Armada de Colombia asestó un golpe a la infraestructura logística de organizaciones narcoterroristas en la región Caribe al recuperar cinco embarcaciones robadas y decomisar armamento y equipos de comunicación en la Ciénaga del Torno, Magdalena

Golpe a las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Magdalena: incautan arsenal y recuperan embarcaciones robadas tras operativo

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 20 de agosto de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 20 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Deportes

Juan Pablo Montoya habló del Circuito Colombia y su aporte a las víctimas del terremoto: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea”

Juan Pablo Montoya habló del Circuito Colombia y su aporte a las víctimas del terremoto: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea”

Nuevos detalles sobre el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez: se confirmó el rival, pero hay dudas con la fecha

Mario Yepes sobre el partido benéfico para las víctimas del terremoto en Colombia: “Ha sido la semana más difícil”

Terremoto en Colombia: América, Once Caldas y Pereira jugarían en el mismo estadio de manera temporal

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido