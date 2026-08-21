Comité Santurbán rechazó explicaciones del ministro de Ambiente sobre revocatoria de resolución del Gobierno Petro: “Empiece a actuar”

El ministro Fabio Arjona Hincapié aseguró que las 1.499 hectáreas de la reserva de La Baja no hacen parte del ecosistema de páramo de Santurbán - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

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El Comité Santurbán se refirió a declaraciones que dio el ministro de Ambiente y Desarrollo, Fabio Arjona, sobre la decisión del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”.

De acuerdo con el jefe de la cartera, las hectáreas comprendidas en la reserva no hacen parte del Páramo de Santurbán.

“Las 1.499 hectáreas de la reserva de La Baja no hacían parte del ecosistema de páramo. Eran áreas ubicadas por fuera de los límites del Páramo de Santurbán. La decisión de declararlas reserva definitiva se tomó al cierre del Gobierno anterior y sin haber resuelto previamente asuntos fundamentales del procedimiento”, precisó el ministro en una publicación en su cuenta de X.

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El ministro de Ambiente aseguró que se dejó avanzar la minería ilegal en Santurbán - crédito Colprensa

De igual manera, afirmó que durante los cuatro años del Gobierno del expresidente Gustavo Petro no hubo una verdadera protección de Santurbán, puesto que se dejó crecer la minería ilegal. Por eso, ahora hay más de 200 bocaminas ilegales y contaminación con mercurio y arsénico en el río Suratá.

Asimismo, indicó que, durante el proceso de delimitación solo se llevaron a cabo reuniones con determinadas personas y no se tuvo en cuenta a las comunidades que viven en el territorio. A su juicio, según Proteger Santurbán también significa escuchar a quienes lo habitan y garantizar su participación en la toma de decisiones.

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El ministro aclaró, además, que la determinación de revocar la resolución responde a una orden judicial, que estableció la necesidad de reiniciar el proceso y de dejar sin efectos la consulta pública.

El ministro de Ambiente aseguró que el Gobierno de De la Espriella cuidará el agua y la biodiversidad - crédito @fabio_arjona/X

“Dejemos de repetir como loros toda la desinformación que está circulando y empecemos a hablar de Santurbán con ciencia y sensatez. El gobierno de @ABDELAESPRIELLA se propuso cuidar el Agua, la Biodiversidad y a las Comunidades. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, añadió.

El Comité Santurbán, una plataforma cívica que defiende el agua y el páramo de Santurbán, criticó las declaraciones del ministro de Ambiente y aseguró que carecen de rigor técnico. Incluso, señaló al jefe de la cartera de involucrar la ideología al tema y de engañar a la población.

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“Ministro @fabio_arjona, estas declaraciones están muy lejos de ser “técnicas”. Quien está metiéndole dogma e ideología a la discusión es usted, y además le está mintiendo al país", aseveró.

Un fallo de primera instancia ordenó al Ministerio de Ambiente repetir la etapa de consulta pública que antecedió a la emisión de la Resolución 0994 de 2026 - crédito @ComiteSanturban/X

Por un lado, explicó que el fallo judicial ordenó que se dejara sin efectos el trámite surtido en la consulta pública que se adelantó para emitir la resolución y reiniciar la etapa de consulta pública, garantizando el cumplimiento de varios requisitos –algo que el ministro de Ambiente reconoció en su publicación en X–.

Sin embargo, aseguró que la orden de la justicia no establece que se haga una “evaluación integral” de la resolución. “Esa supuesta “evaluación integral” se la está inventando usted ahora porque en realidad lo que quiere es dilatar el proceso para no volver a proteger precisamente las zonas donde está el proyecto de Aris Mining que usted tanto defiende", indicó.

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Asimismo, informó que la resolución en cuestión no “cayó” debido a una falta de sustento técnico o científico. De hecho, aclaró que la declaratoria de reserva está sustentada en estudios isotópicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que indican que la zona requiere de protección porque tiene recursos hídricos que sirven para abastecer de agua a algunas poblaciones.

El Comité Santurbán señaló al ministro de Ambiente Fabio Arjona de defender decisiones institucionales sin rigor técnico - crédito @ComiteSanturban/X

De igual manera advirtió que el Gobierno de De la Espriella estaría buscando que la explotación de recursos en el territorio esté en manos de multinacionales.

“¿Qué ha hecho usted? ¿Y, sobre todo, qué va a hacer? Deje las frases de cajón para buscar titulares de prensa y empiece a actuar con la seriedad que exige la protección del agua de millones de personas", cuestionó.

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