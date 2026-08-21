Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Terremoto en Colombia: América, Once Caldas y Pereira jugarían en el mismo estadio de manera temporal

Debido a los daños que se presentaron en los escenarios de Cali, Manizales y Pereira, una ciudad apareció como alternativa para la Liga BetPlay y Copa Colombia

América de Cali y Once Caldas
América de Cali y Once Caldas jugarían en el mismo estadio como sede temporal, debido al terremoto del 10 de agosto - crédito Colprensa
Guardar

El terremoto en Colombia detuvo el fútbol colombiano durante 10 días, desde el 10 de agosto, y a partir del miércoles 19 retomó actividades con algunos partidos aplazados de la Liga BetPlay, así como el cierre de la primera fase de la Liga Femenina y la segunda división.

América, Once Caldas y Deportivo Pereira se quedaron sin estadio por el sismo, debido a que los escenarios de Cali, Manizales y la capital de Risaralda quedaron inhabilitados por daños, pese a que no eran estructurales, además de que el pie de fuerza se ocupa en las labores de rescate.

Ante la falta de tres sedes, una ciudad apareció como alternativa para acoger a los tres equipos de manera temporal, se encuentra en una zona central en el país y en condiciones para organizar esos compromisos, pero todo dependerá de la Dimayor si aprueba o no esta medida, pues ahora se le despejó el calendario por los cambios en Copa Colombia.

PUBLICIDAD

La ciudad que recibiría a América, Pereira y Once Caldas

En los últimos días, previo al arranque de la sexta fecha de la Liga BetPlay, conjuntos del Valle del Cauca y el Eje Cafetero estaban mirando si podían jugar en sus sedes habituales, ya que esas fueron las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 grados de magnitud en la escala de Richter.

Se conoció que Tolima ofreció el estadio Manuel Murillo Toro para los partidos del América de Cali, Once Caldas y Deportivo Pereira, en caso de que no encuentren otras partes para ser locales en los próximos compromisos de liga y la Copa Colombia, entre agosto y septiembre.

PUBLICIDAD

Liga BetPlay
Ibagué estaría dispuesta a acoger a los equipos afectados por el terremoto en Colombia - crédito @NanyFlorezA/X

La periodista Nany Flórez mencionó que la alcaldía también le presentó la idea al Deportivo Cali y el Deportes Quindío, pero los azucareros confirmaron que pueden usar Palmaseca para recibir público y no se tienen reportes de daños en el estadio Centenario de Armenia.

La Dimayor será la encargada de confirmar si Ibagué puede recibir a otros tres equipos, ya que en la actualidad es la casa del Deportes Tolima, así que también se considerarán las medidas de seguridad para no tener conflictos entre aficiones de algunas de las escuadras.

Tolima vs. Nacional
El estadio Manuel Murillo Toro se encuentra en buenas condiciones para el fútbol colombiano - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Sumado a eso, América tiene el foco en Bogotá, específicamente en el estadio El Campín, pero le falta la reunión del comité de seguridad y convivencia para el aval de su llegada a la capital, pues cuenta con el visto bueno de la Dimayor, los clubes de la ciudad y Sencia, administrador del escenario.

Cambios en la Copa Colombia

De otro lado, el calendario del segundo semestre de 2026 en el fútbol colombiano tendrá un alivio por cuenta de la Copa Colombia, torneo que sufrirá una serie de cambios para darle espacio a más fechas para los duelos aplazados de la Liga BetPlay y la segunda división.

Para empezar, las rondas de octavos y cuartos de final se jugarán a un solo partido, lo que permitirá que los clasificados se conozcan en menos días, se aprovecha que aún no arrancan esos encuentros y queda pendiente uno de la primera ronda entre Santa Fe y Unión Magdalena en Santa Marta.

El partido entre Nacional y Deportivo Cali, como el juego entre América y Deportivo Pereira son los más atractivos de los octavos de final de la Copa Colombia -crédito Dimayor
El partido entre Nacional y Deportivo Cali, como el juego entre América y Deportivo Pereira son los más atractivos de los octavos de final de la Copa Colombia -crédito Dimayor

El segundo punto es que la Dimayor definió las localías de los octavos, cuyo primer detalle es que los conjuntos de la “B” o mejor ubicados en la reclasificación del primer semestre de la “A” serán los dueños de casa en el partido para la clasificación a cuartos.

Finalmente, las semifinales y la final de Copa Colombia sí serán en serie ida y vuelta, mientras que la Liga BetPlay no tendrá ninguna modificación, continuarán los cuadrangulares y se desechó la idea de que fueran reemplazados con playoffs.

Temas Relacionados

Terremoto ColombiaTerremoto hoyEstadio Manuel Murillo ToroAmérica de CaliOnce CaldasLiga BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nuevos detalles sobre el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez: se confirmó el rival, pero hay dudas sobre la fecha

El jugador del Junior de Barranquilla quiere decirle adiós al profesionalismo por todo lo alto y los organizadores avanzan a toda marcha para que sea una noche inolvidable

Nuevos detalles sobre el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez: se confirmó el rival, pero hay dudas sobre la fecha

Mario Yepes sobre el partido benéfico para las víctimas del terremoto en Colombia: “Ha sido la semana más difícil”

El próximo viernes 21 de agosto, leyendas de la selección Colombia jugarán un duelo amistoso en pro de recaudar ayudas para los damnificados por la catástrofe nacional del pasado 10 de agosto

Mario Yepes sobre el partido benéfico para las víctimas del terremoto en Colombia: “Ha sido la semana más difícil”

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

El Estadio ueno Defensores del Chaco fue epicentro del duelo entre paraguayos y brasileños, que terminó con la clasificación para el equipo de los colombianos. El rival en cuartos de final podría ser Santa Fe

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

Histórico de la Juventus, Cesare Prandelli, eligió a Jhon Lucumí como el mejor fichaje del club: “Es una garantía”

El exjugador y extécnico italiano destacó el crecimiento del defensor colombiano tras seguir de cerca su etapa en Bologna y aseguró que puede formar una defensa de primer nivel junto a Gleison Bremer

Histórico de la Juventus, Cesare Prandelli, eligió a Jhon Lucumí como el mejor fichaje del club: “Es una garantía”

Jhon Arias impulsó a Palmeiras de Brasil a cuartos de la Libertadores y respondió a críticas: “Yo respeto mis opiniones y la opinión de los demás”

El equipo del colombiano espera rival entre Liga Universitaria de Quito o Mirassol de Brasil, para enfrentarlo en los cuartos de final de Copa Libertadores 2026

Jhon Arias impulsó a Palmeiras de Brasil a cuartos de la Libertadores y respondió a críticas: “Yo respeto mis opiniones y la opinión de los demás”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Deportes

Nuevos detalles sobre el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez: se confirmó el rival, pero hay dudas sobre la fecha

Nuevos detalles sobre el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez: se confirmó el rival, pero hay dudas sobre la fecha

Mario Yepes sobre el partido benéfico para las víctimas del terremoto en Colombia: “Ha sido la semana más difícil”

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

Histórico de la Juventus, Cesare Prandelli, eligió a Jhon Lucumí como el mejor fichaje del club: “Es una garantía”

Jhon Arias impulsó a Palmeiras de Brasil a cuartos de la Libertadores y respondió a críticas: “Yo respeto mis opiniones y la opinión de los demás”