Terremoto en Colombia: América, Once Caldas y Pereira jugarían en el mismo estadio de manera temporal

América de Cali y Once Caldas jugarían en el mismo estadio como sede temporal, debido al terremoto del 10 de agosto - crédito Colprensa

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El terremoto en Colombia detuvo el fútbol colombiano durante 10 días, desde el 10 de agosto, y a partir del miércoles 19 retomó actividades con algunos partidos aplazados de la Liga BetPlay, así como el cierre de la primera fase de la Liga Femenina y la segunda división.

América, Once Caldas y Deportivo Pereira se quedaron sin estadio por el sismo, debido a que los escenarios de Cali, Manizales y la capital de Risaralda quedaron inhabilitados por daños, pese a que no eran estructurales, además de que el pie de fuerza se ocupa en las labores de rescate.

Ante la falta de tres sedes, una ciudad apareció como alternativa para acoger a los tres equipos de manera temporal, se encuentra en una zona central en el país y en condiciones para organizar esos compromisos, pero todo dependerá de la Dimayor si aprueba o no esta medida, pues ahora se le despejó el calendario por los cambios en Copa Colombia.

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La ciudad que recibiría a América, Pereira y Once Caldas

En los últimos días, previo al arranque de la sexta fecha de la Liga BetPlay, conjuntos del Valle del Cauca y el Eje Cafetero estaban mirando si podían jugar en sus sedes habituales, ya que esas fueron las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 grados de magnitud en la escala de Richter.

Se conoció que Tolima ofreció el estadio Manuel Murillo Toro para los partidos del América de Cali, Once Caldas y Deportivo Pereira, en caso de que no encuentren otras partes para ser locales en los próximos compromisos de liga y la Copa Colombia, entre agosto y septiembre.

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Ibagué estaría dispuesta a acoger a los equipos afectados por el terremoto en Colombia - crédito @NanyFlorezA/X

La periodista Nany Flórez mencionó que la alcaldía también le presentó la idea al Deportivo Cali y el Deportes Quindío, pero los azucareros confirmaron que pueden usar Palmaseca para recibir público y no se tienen reportes de daños en el estadio Centenario de Armenia.

La Dimayor será la encargada de confirmar si Ibagué puede recibir a otros tres equipos, ya que en la actualidad es la casa del Deportes Tolima, así que también se considerarán las medidas de seguridad para no tener conflictos entre aficiones de algunas de las escuadras.

El estadio Manuel Murillo Toro se encuentra en buenas condiciones para el fútbol colombiano - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

Sumado a eso, América tiene el foco en Bogotá, específicamente en el estadio El Campín, pero le falta la reunión del comité de seguridad y convivencia para el aval de su llegada a la capital, pues cuenta con el visto bueno de la Dimayor, los clubes de la ciudad y Sencia, administrador del escenario.

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Cambios en la Copa Colombia

De otro lado, el calendario del segundo semestre de 2026 en el fútbol colombiano tendrá un alivio por cuenta de la Copa Colombia, torneo que sufrirá una serie de cambios para darle espacio a más fechas para los duelos aplazados de la Liga BetPlay y la segunda división.

Para empezar, las rondas de octavos y cuartos de final se jugarán a un solo partido, lo que permitirá que los clasificados se conozcan en menos días, se aprovecha que aún no arrancan esos encuentros y queda pendiente uno de la primera ronda entre Santa Fe y Unión Magdalena en Santa Marta.

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El partido entre Nacional y Deportivo Cali, como el juego entre América y Deportivo Pereira son los más atractivos de los octavos de final de la Copa Colombia -crédito Dimayor

El segundo punto es que la Dimayor definió las localías de los octavos, cuyo primer detalle es que los conjuntos de la “B” o mejor ubicados en la reclasificación del primer semestre de la “A” serán los dueños de casa en el partido para la clasificación a cuartos.

Finalmente, las semifinales y la final de Copa Colombia sí serán en serie ida y vuelta, mientras que la Liga BetPlay no tendrá ninguna modificación, continuarán los cuadrangulares y se desechó la idea de que fueran reemplazados con playoffs.