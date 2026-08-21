Mario Yepes sobre el partido benéfico para las víctimas del terremoto en Colombia: “Ha sido la semana más difícil”

Mario Yepes, excapitán de la selección y uno de los organizados del partido "Levantemos a Colombia", aseguró que esta ha sido la semana más difícil para él por las consecuencias que ha visto del terremoto - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto continúa dejando consecuencias en diferentes regiones del país. Diez días después del sismo, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, el balance con corte oficial del 20 de agosto a las 6:30 p.m. reportaba 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas. Además, 282.709 personas y 153.336 familias habían resultado afectadas en 15 departamentos y 476 municipios.

En medio de esta emergencia, el fútbol colombiano organizó diferentes iniciativas para ayudar a las comunidades damnificadas. Una de ellas es el partido Levantemos a Colombia, liderado por Mario Alberto Yepes y que se disputará este viernes 21 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. El encuentro reunirá a varias figuras y leyendas del fútbol colombiano, con el propósito de recaudar recursos para atender a las personas afectadas por la tragedia.

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Para Yepes, la iniciativa tiene un componente personal. El exdefensor contó en rueda de prensa que pasó los últimos días en Cali y que las imágenes de las zonas afectadas, especialmente en el Chocó, le han generado preocupación por la situación que atraviesan miles de colombianos.

-crédito marioayepes/Instagram/ Sergio Acero/REUTERS

“Esta ha sido la semana más difícil que he visto en mi país. La verdad, fue muy triste, muy doloroso. Todas las imágenes... Yo estaba en Cali hasta el día de ayer, donde me tocó trabajar, y tuve que venirme para poder acompañar la llegada de mis compañeros al partido”, aseguró el exjugador en la rueda de prensa oficial del encuentro.

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Yepes reconoció que resulta complicado explicar las emociones que ha experimentado desde el terremoto. La magnitud de la emergencia y las historias de las familias que perdieron sus viviendas o a sus seres queridos han marcado los días previos al encuentro solidario.

“De verdad, es un sentimiento muy difícil de explicar, con una tristeza enorme. Ver a mis compatriotas afectados en el Chocó y solo tengo palabras de agradecimiento por el gran apoyo de mis compatriotas y todo mi apoyo a la gente que ha salido damnificada de este terremoto”, manifestó.

Carlos "El Pibe" Valderrama es uno de los invitados en el partido "Levantemos a Colombia - crédito AFP

¿Qué jugadores estarán en el partido ‘Levantemos a Colombia’?

La convocatoria del partido fue presentada por Yepes el domingo 16 de agosto. Desde entonces, diferentes referentes del fútbol colombiano han confirmado su participación o expresado su intención de sumarse a la jornada. Entre los nombres anunciados están Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Camilo Zúñiga, Fredy Guarín y Giovanni Moreno, además de otras figuras que han hecho parte de la historia de la selección Colombia.

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El encuentro tendrá un propósito diferente al de cualquier partido competitivo. Yepes explicó desde el anuncio que las leyendas volverán a una cancha, pero esta vez para contribuir con quienes necesitan ayuda después de la emergencia. La iniciativa busca reunir a hinchas, familias, empresas y ciudadanos alrededor de una misma causa.

“Esta vez no vamos a jugar por tres puntos, por una clasificación, por un título o por una copa. Vamos a jugar por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse”, señaló Yepes al presentar el proyecto.

El próximo viernes 21 de agosto se llevará a cabo el partido Levantemos a Colombia, en el estadio Nemesio Camacho el Campín a partir de las 7:30 p.m. - crédito Sencia

El Campín ya recibió cientos de toneladas de ayudas

El estadio donde se disputará el partido también ha tenido un papel importante durante la emergencia. El Campín fue utilizado como centro de acopio para recibir las donaciones de los bogotanos destinadas a las zonas afectadas por el terremoto.

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Mauricio Hoyos, gerente de Sencia, explicó durante la rueda de prensa que la respuesta de la ciudadanía superó las previsiones iniciales. Según su balance, 507 toneladas de ayudas llegaron al estadio, mientras que cerca de 20.000 personas participaron en las jornadas de solidaridad.

“Fueron los voluntarios los que hicieron posible la gran cantidad de donaciones que recogimos, no fue Sencia. Habíamos habilitado una bodega de 36 metros cuadrados y, a las 2 de la mañana del primer día, ya teníamos lleno el estadio. Nos tocó irnos al parqueadero”, explicó Hoyos.

Mauricio Hoyos, seo de Sencia, administradora del estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, dio el balance de las donaciones recaudadas para las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Más de veinte mil voluntarios y 250 millones de pesos recaudados - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

El funcionario también destacó la respuesta de los ciudadanos. “Teníamos colapsada la 30. La generosidad de Bogotá no está escrita. En el Nemesio Camacho llegaron 507 toneladas, a un sitio que no está preparado para recibir ayuda como El Campín y que solo está preparado para generar emociones”, agregó.

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El balance presentado señala que 1.500 toneladas de ayudas ya salieron del estadio y que se han recaudado 250 millones de pesos. La intención es mantener abiertos los mecanismos de colaboración para continuar apoyando a las comunidades afectadas. “Sea lo que sea que hagamos, nos vamos a quedar cortos. Vamos a tener habilitado un código QR para que sigamos ayudando a esta causa”, concluyó Hoyos.