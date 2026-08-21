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Exesposa de Abelardo de la Espriella, Yoly Illidge, fue postulada para asumir la Superintendencia de Notariado y Registro

La mujer, que tuvo experiencia previa en el sector público y en el área de tierras, podría asumir funciones relacionadas con la supervisión de las notarías y los trámites de fe pública en Colombia

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Presidencia publicó la hoja de vida de la abogada Yoly Illidge, exesposa de De la Espriella, para una posible designación como superintendente delegada en la Superintendencia de Notariado y Registro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
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La plataforma de la Presidencia de la República oficializó el registro de la hoja de vida de la abogada Yoly Beatriz Illidge Pimienta, exesposa de Abelardo de la Espriella, para ocupar el cargo de superintendente delegada en la Superintendencia de Notariado y Registro, según logró conocer La Silla Vacía.

De acuerdo con el reporte, en el sistema estatal cumple la etapa previa de declaración de conflictos de interés exigida por la norma antes de la firma del decreto de nombramiento.

La publicación de los documentos en la plataforma oficial coincidió con la llegada de Joaquín José Méndez Llach a la dirección de la Superintendencia de Notariado y Registro. Con su incorporación al equipo directivo, Illidge asumirá funciones relacionadas con la supervisión de las notarías y la garantía de la fe pública en el país.

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La exesposa de Abelardo de la Espriella será delegada en la Superintendencia de Notariado y Registro - crédito SNR

Y es que lo llamativo del asunto es que la abogada estuvo casada con el actual presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entre 2001 y 2004; una vez concluida la relación conyugal, ambos mantuvieron lazos profesionales dentro del ejercicio del Derecho.

Este es el perfil profesional de Yoly Illidge

Yoly Illidge es abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda en la sede de Bogotá. En el sector empresarial figuró como socia de la firma Lawyers Enterprise Limitada, espacio donde el mandatario inició su trayectoria en el litigio comercial y corporativo.

En la administración pública, la profesional se desempeñó como contratista de la Gobernación del Magdalena y ejerció como Superintendente Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. En esa última posición estuvo al frente de trámites sobre titulación de predios y regulación de derechos de propiedad.

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Con la publicación de su perfil, la abogada pasa a integrar el grupo de colaboradores del nuevo Ejecutivo que tuvieron vinculación previa con el bufete del jefe de Estado.

En ese listado figuran Diana Bravo en la Sociedad de Activos Especiales (SAE); María Fernanda Sandoval en la Dirección de Prensa de la Presidencia; Andrés Barreto en la Secretaría Jurídica y Jensy Johana Osorio en la Unidad para las Víctimas.

Un mazo de juez de madera con banda dorada golpea una base de madera sobre una superficie de madera, generando chispas y residuos.
Yoly Illidge es egresada de la Universidad Sergio Arboleda y fue socia de Lawyers Enterprise Limitada, firma en la que también inició su trayectoria profesional el actual mandatario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cargo tendría bajo supervisión más de 900 notarías

La Superintendencia de Notariado y Registro ejerce la vigilancia, inspección y control técnico sobre los notarios e instrumentos públicos del país. La entidad es la encargada de certificar la legalidad en las operaciones inmobiliarias y comerciales de la ciudadanía.

En la delegatura para el Notariado, de asumir el cargo, Illidge será la responsable del monitoreo a la atención prestada en más de 900 notarías del país. La dependencia procesa las quejas ciudadanas, evalúa el desempeño de los despachos e instruye los procesos disciplinarios o administrativos por fallas en la prestación del servicio.

Entre los objetivos institucionales de la posición está la verificación de los trámites sobre escrituración, hipotecas, sociedades, matrimonios y sucesiones para garantizar la validez de los actos jurídicos.

Una casa de cartón en miniatura sobre papeles antiguos y mapas, rodeada de varias llaves y monedas estadounidenses de diferentes denominaciones.
La entidad se encarga de la inspección, vigilancia y control de las notarías y de los instrumentos públicos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El nombramiento de la delegada ocurre en un periodo de transición dentro de la estructura de la entidad de vigilancia. Las notarías de primera categoría dependen de decretos expedidos por el Gobierno nacional, lo que mantiene la atención sobre las decisiones del Ejecutivo en la provisión de estos despachos.

Cabe destacar que, al fin del mandato anterior en cabeza de Gustavo Petro, la administración realizó el nombramiento de 113 notarios a nivel nacional, de los cuales 22 fueron designados en calidad de provisionalidad durante el mes de julio de 2026 en diferentes ciudades.

El nuevo equipo directivo de la Superintendencia enfrentará la decisión sobre el avance del concurso público de méritos para proveer las notarías vacantes en el territorio nacional.

El certamen de selección meritocrática se encuentra suspendido por trámites y recursos judiciales, por lo que la entidad de control deberá definir las medidas administrativas para reactivar el proceso de elaboración de la lista final de elegibles.

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