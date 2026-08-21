Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Proponen crear una comisión accidental para vigilar los decretos que emita el Gobierno por la emergencia económica: “Son más de $30 billones”

El congresista Luis Carlos Rúa, conocido como Elefante Blanco, aseguró que ante cualquier irregularidad se recurrirá a los entes de control para que hagan las respectivas investigaciones

El congresista Luis Carlos Rúa aseguró que se debe verificar que los recursos sean dirigidos a las zonas afectadas por el terremoto - crédito Prensa Luis Carlos Rúa
Guardar

Por medio del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional. Esto, debido al terremoto de 7,4 de magnitud que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 15 departamentos y 476 municipios del país resultaron afectados por el sismo. Además, 282.709 personas fueron impactadas negativamente por el movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

La devastación del terremoto también se evidencia en las cifras de muertos: ya hay 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas. Además, se reportan 163.492 viviendas averiadas y 31.461 destruidas, a las que se suman 5.809 edificios dañados y 302 destruidos.

El presidente Abelardo de la Espriella expidió el decreto de emergencia económica, con el que tendrá facultades extraordinarias para asumir la catástrofe generada por el terremoto - crédito Reuters, Luisa González/Reuters, suministrada a Infobae Colombia, Re
El presidente Abelardo de la Espriella expidió el decreto de emergencia económica, con el que tendrá facultades extraordinarias para asumir la catástrofe generada por el terremoto - crédito Reuters, Luisa González/Reuters, suministrada a Infobae Colombia, Re

En una rueda de prensa, el presidente Abelardo de la Espriella explicó que el Estado no cuenta con las herramientas suficientes para hacer frente a la situación, por lo cual se requiere de una declaratoria de emergencia. “Este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias y nuestra Constitución nos entrega las herramientas para ese propósito”, dijo el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

A esto se suma el hecho de que el país enfrenta una crisis económica que, según indicó en su momento el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, es la “más grave” de la historia del país.

Ante este escenario que enfrenta el país y la medida que adoptó el Gobierno de De la Espriella para responder a la situación, el senador Luis Carlos Rúa (del partido Alianza Social Independiente (ASI), conocido como Elefante Blanco, radicó ante la mesa directiva del Senado de la República una proposición para que se cree una comisión accidental que se encargue de hacer seguimiento a las normativas expedidas por el Gobierno nacional con ocasión de la declaratoria de emergencia económica.

La atención de la población afectada por el terremoto y la reconstrucción requiere de $30 billones, aproximadamente - crédito Luisa González/Reuters
La atención de la población afectada por el terremoto y la reconstrucción requiere de $30 billones, aproximadamente - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con el congresista, es necesario vigilar los recursos que se utilizarán para atender a las personas afectadas por el terremoto y para la reconstrucción de los territorios que presentan daños estructurales y destrucción de edificaciones. En ese sentido, la comisión accidental verificará los decretos derivados del mecanismo legal de excepción y el manejo del dinero y expondrá a la población los resultados de las indagaciones que adelante.

“Son más de $30 billones que hay que vigilar y la idea es precisamente cuidar que las destinaciones que tengan las distintas órdenes que allí se presenten estén acordes a la Constitución, a la ley, y que lleguen precisamente a los destinos para los cuales se pretende y se requiere en este momento, tanto en Chocó, Valle del Cauca como en el Eje Cafetero”, precisó el legislador.

Cabe resaltar que la declaratoria cobija a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, así como a los municipios identificados por la Ungrd y de otras zonas en donde se acrediten afectaciones derivadas del sismo.

Por el terremoto, 15 departamentos y 476 municipios del país resultaron afectados - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Por el terremoto, 15 departamentos y 476 municipios del país resultaron afectados - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Así las cosas, el senador advirtió que ante cualquier irregularidad que llegue a presentarse en la atención de las víctimas, se recurrirá a las entidades competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes.

En caso de encontrar cualquier hallazgo, vamos a utilizar los entes de control para que ayuden y concurran en la vigilancia de los recursos, así también como las demandas a que diera lugar. Desde esta curul estamos presentes y pendientes para cuidar los recursos públicos como tiene que ser”, detalló.

La proposición presentada por el congresista podría ser discutida y aprobada en la plenaria del Senado la próxima semana.

Temas Relacionados

Emergencia económicaElefante BlancoAbelardo de la EspriellaTerremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comienza la instalación de ‘cámaras salvavidas’ en Bogotá en estos corredores viales: esta es su función

Con estos dispositivos se busca reducir la siniestralidad y la frecuencia de las infracciones viales en puntos estratégicos de la capital

Comienza la instalación de ‘cámaras salvavidas’ en Bogotá en estos corredores viales: esta es su función

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

El atacante colombiano continúa en Estudiantes de La Plata, luego de que no se llegara a un acuerdo para su transferencia al “Bolso” en el segundo semestre de 2026

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

La tercera entrega de la franquicia colombiana llega con todos sus episodios disponibles desde el primer día, en un lanzamiento simultáneo para más de 240 países

Prime Video revela nuevo trailer de la tercera temporada de ‘Betty la fea’

Niño de 10 años se ahogó en un parque acuático de Antioquia: el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el caso

Las autoridades revisan la secuencia de la emergencia en el recinto acuático, mientras la entidad administradora afirma que activó protocolos y apoyo psicológico para los familiares del menor

Niño de 10 años se ahogó en un parque acuático de Antioquia: el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el caso

Familia del joven trabajador que murió en obras del metro de Bogotá exige claridad tras el accidente: “Una escena desgarradora”

El soldador, de 24 años, falleció al mediodía del lunes 17 de agosto en la estación 8, en Puente Aranda, cuando una estructura metálica de gran peso se deslizó y cayó sobre él

Familia del joven trabajador que murió en obras del metro de Bogotá exige claridad tras el accidente: “Una escena desgarradora”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Escro apoyó a Aida Victoria Merlano, mientras ‘El Agropecuario’ lanzó un mensaje de advertencia en medio de la disputa por su hijo

Escro apoyó a Aida Victoria Merlano, mientras ‘El Agropecuario’ lanzó un mensaje de advertencia en medio de la disputa por su hijo

Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, destapó detalles del lío legal por las propiedades que su esposo le escrituró a una ‘ex’ antes de morir

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Deportes

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

Edwuin Cetré fue víctima de racismo por no querer firmar con Nacional de Uruguay: “El morocho no quiso venir”

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

Juan Pablo Montoya habló de sorpresas y decepciones en la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1: también mencionó a Fernando Alonso

Álvaro Montero es un “arquero flojo” en Boca Juniors: dura crítica tras el partido ante Recoleta de Copa Sudamericana