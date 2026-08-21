Niño de 10 años se ahogó en un parque acuático de Antioquia: el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el caso

El caso ocurrió en una piscina del Parque de las Aguas, aunque aún no hay una conclusión oficial sobre lo ocurrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Un niño de 10 años murió ahogado en la jornada del jueves 20 de agosto de 2026 en una piscina del Parque Metropolitano de Las Aguas, que se encuentra ubicado en Barbosa, Antioquia, un hecho que es investigado por las autoridades y que generó tristeza en el departamento.

De acuerdo con la información disponible sobre el caso, la emergencia se presentó en la tarde y, hasta ahora, no existe un informe oficial detallado sobre cómo el menor terminó en el agua ni sobre las condiciones en que fue atendido. La investigación busca establecer la secuencia del incidente y determinar si hubo responsabilidades relacionadas con la muerte.

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Según Noticias Caracol, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad encargada de la administración del parque, aseguró que activó los protocolos previstos para este tipo de casos y articuló la respuesta con organismos de socorro, personal de salud y autoridades competentes.

La entidad también informó que dispuso apoyo humano, psicológico y logístico para la familia del menor y que mantendrá ese acompañamiento el tiempo que sea necesario. En el mismo reporte, se confirmó que se entregará toda la información y los elementos requeridos por los organismos que adelantan las actuaciones.

La muerte del menor en el Parque de las Aguas llevó a las autoridades a indagar posibles responsabilidades y revisar las condiciones del sitio recreativo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte entregado por el mayor Manuel Tovar de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a Infobae Colombia indicó que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al lugar para realizar las diligencias judiciales correspondientes. Esas labores buscan aclarar las circunstancias exactas del hecho y establecer las causas del fallecimiento.

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Las autoridades no han hecho públicas, por ahora, hipótesis concluyentes ni posibles responsabilidades. La posición oficial del Área Metropolitana es que serán los organismos competentes los encargados de determinar las causas, en atención al debido proceso y a las pesquisas en curso.

Cabe mencionar que el parque acuático donde ocurrió el hecho cuenta con varias atracciones, entre ellas una piscina infantil, una piscina familiar, una de olas, entre otras. Según la información oficial de la entidad administradora, la piscina familiar está dividida en varias zonas y la infantil está destinada a niños de menos de 1,20 metros de estatura.

La investigación que adelantan las autoridades tendrá que precisar en cuál de esos espacios se produjo el ahogamiento y bajo qué condiciones operaba el lugar en ese momento.

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La Fiscalía avanza con las diligencias para establecer cómo fue la emergencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras conocerse la muerte del menor: “Me duele profundamente la muerte de un menor en el Parque de las Aguas. No hay palabras suficientes para acompañar a una familia que atraviesa un dolor tan grande. Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil”.

El alcalde de Medellín expresó su dolor por lo ocurrido - crédito Fico Gutiérrez / Instagram

De acuerdo con el medio local DiariOriente, el hecho ocurrió mientras se desarrollaba en el parque una actividad organizada por la primera dama de Medellín.

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Las autoridades piden a los cuidadores estar atentos a los niños en los cuerpos de agua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En sus comunicaciones públicas, el Área Metropolitana pidió evitar versiones no confirmadas en contra de los allegados presentes en el lugar, así como de los operadores del parque, hasta que exista un resultado oficial y pidió a los ciudadanos respetar el dolor de la familia a través de las redes sociales donde se difundió rápidamente el caso.

La entidad insistió en que seguirá entregando a las autoridades toda la colaboración necesaria para el desarrollo de la investigación por la muerte del menor que provocó conmoción entre las personas que se encontraban en el parque en la tarde del jueves y volvió a generar un debate sobre las medidas de prevención y vigilancia en espacios recreativos con atracciones acuáticas utilizados por niños.

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