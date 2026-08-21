Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Niño de 10 años se ahogó en un parque acuático de Antioquia: el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el caso

Las autoridades revisan la secuencia de la emergencia en el recinto acuático, mientras la entidad administradora afirma que activó protocolos y apoyo psicológico para los familiares del menor

Dos pies descalzos sobre una toalla blanca doblada en el borde de hormigón de una piscina, junto a un cartel amarillo con un signo de exclamación negro.
El caso ocurrió en una piscina del Parque de las Aguas, aunque aún no hay una conclusión oficial sobre lo ocurrido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Un niño de 10 años murió ahogado en la jornada del jueves 20 de agosto de 2026 en una piscina del Parque Metropolitano de Las Aguas, que se encuentra ubicado en Barbosa, Antioquia, un hecho que es investigado por las autoridades y que generó tristeza en el departamento.

De acuerdo con la información disponible sobre el caso, la emergencia se presentó en la tarde y, hasta ahora, no existe un informe oficial detallado sobre cómo el menor terminó en el agua ni sobre las condiciones en que fue atendido. La investigación busca establecer la secuencia del incidente y determinar si hubo responsabilidades relacionadas con la muerte.

PUBLICIDAD

Según Noticias Caracol, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad encargada de la administración del parque, aseguró que activó los protocolos previstos para este tipo de casos y articuló la respuesta con organismos de socorro, personal de salud y autoridades competentes.

La entidad también informó que dispuso apoyo humano, psicológico y logístico para la familia del menor y que mantendrá ese acompañamiento el tiempo que sea necesario. En el mismo reporte, se confirmó que se entregará toda la información y los elementos requeridos por los organismos que adelantan las actuaciones.

Una piscina con agua azul, un flotador infantil de caballo azul y amarillo, y un par de sandalias amarillas en el borde.
La muerte del menor en el Parque de las Aguas llevó a las autoridades a indagar posibles responsabilidades y revisar las condiciones del sitio recreativo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte entregado por el mayor Manuel Tovar de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a Infobae Colombia indicó que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al lugar para realizar las diligencias judiciales correspondientes. Esas labores buscan aclarar las circunstancias exactas del hecho y establecer las causas del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Las autoridades no han hecho públicas, por ahora, hipótesis concluyentes ni posibles responsabilidades. La posición oficial del Área Metropolitana es que serán los organismos competentes los encargados de determinar las causas, en atención al debido proceso y a las pesquisas en curso.

Cabe mencionar que el parque acuático donde ocurrió el hecho cuenta con varias atracciones, entre ellas una piscina infantil, una piscina familiar, una de olas, entre otras. Según la información oficial de la entidad administradora, la piscina familiar está dividida en varias zonas y la infantil está destinada a niños de menos de 1,20 metros de estatura.

La investigación que adelantan las autoridades tendrá que precisar en cuál de esos espacios se produjo el ahogamiento y bajo qué condiciones operaba el lugar en ese momento.

Piscina de olas al aire libre con agua turquesa, personas nadando y flotando, bañistas tomando el sol en tumbonas, palmeras y un edificio moderno al fondo.
La Fiscalía avanza con las diligencias para establecer cómo fue la emergencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras conocerse la muerte del menor: “Me duele profundamente la muerte de un menor en el Parque de las Aguas. No hay palabras suficientes para acompañar a una familia que atraviesa un dolor tan grande. Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil”.

El alcalde de Medellín expresó su dolor por lo ocurrido - crédito Fico Gutiérrez / Instagram
El alcalde de Medellín expresó su dolor por lo ocurrido - crédito Fico Gutiérrez / Instagram

De acuerdo con el medio local DiariOriente, el hecho ocurrió mientras se desarrollaba en el parque una actividad organizada por la primera dama de Medellín.

Vista de una piscina con agua azul clara y escaleras metálicas, rodeada por un borde pavimentado y densa vegetación verde, bajo la luz del sol.
Las autoridades piden a los cuidadores estar atentos a los niños en los cuerpos de agua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En sus comunicaciones públicas, el Área Metropolitana pidió evitar versiones no confirmadas en contra de los allegados presentes en el lugar, así como de los operadores del parque, hasta que exista un resultado oficial y pidió a los ciudadanos respetar el dolor de la familia a través de las redes sociales donde se difundió rápidamente el caso.

La entidad insistió en que seguirá entregando a las autoridades toda la colaboración necesaria para el desarrollo de la investigación por la muerte del menor que provocó conmoción entre las personas que se encontraban en el parque en la tarde del jueves y volvió a generar un debate sobre las medidas de prevención y vigilancia en espacios recreativos con atracciones acuáticas utilizados por niños.

Temas Relacionados

Niño ahogadoBarbosaAntioquiaParque de las AguasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

El encuentro amistoso en Medellín también dejó una cifra enorme de dinero en taquilla, la cual será donada para las familias afectadas por el sismo en el suroccidente del país

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

El ídolo del Club América destacó en los años 80 como un mediocampista de gran calidad técnica y se convirtió en el motor del equipo que logró el tricampeonato (1983-84, 1984-85 y Prode 85)

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

El país político reaccionó a las declaraciones de Viviane Morales sobre la “ideología de género” en los colegios: “Busca sembrar miedo”

La ministra de Educación aseguró que en las instituciones esducativas se estaría imponiendo al ideología de género. Además, afirmó que el Gobierno buscará “sacar la ideologización del país”

El país político reaccionó a las declaraciones de Viviane Morales sobre la “ideología de género” en los colegios: “Busca sembrar miedo”

Gobernador y 12 alcaldes del Quindío pidieron al Gobierno recursos para atender damnificados y acelerar la reconstrucción tras el terremoto

El gobernador y los 12 alcaldes del departamento acordaron una hoja de ruta para atender las urgencias más inmediatas mientras esperan el respaldo financiero del Gobierno nacional para avanzar en la recuperación de los municipios afectados

Gobernador y 12 alcaldes del Quindío pidieron al Gobierno recursos para atender damnificados y acelerar la reconstrucción tras el terremoto

Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, destapó detalles del lío legal por las propiedades que su esposo le escrituró a una ‘ex’ antes de morir

La empresaria contó que atraviesa demandas para defender varios inmuebles del fallecido, una batalla que, según relató, nació por una antigua relación de confianza y que hoy salpica su legado laboral

Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, destapó detalles del lío legal por las propiedades que su esposo le escrituró a una ‘ex’ antes de morir
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Escro apoyó a Aida Victoria Merlano, mientras ‘El Agropecuario’ lanzó un mensaje de advertencia en medio de la disputa por su hijo

Escro apoyó a Aida Victoria Merlano, mientras ‘El Agropecuario’ lanzó un mensaje de advertencia en medio de la disputa por su hijo

Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos’, destapó detalles del lío legal por las propiedades que su esposo le escrituró a una ‘ex’ antes de morir

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Deportes

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

Daniel Brailovsky, exfutbolista mexicano, habló del DT colombiano Juan Carlos Osorio: “El que lo contrate es un estúpido, te miente en la cara”

Juan Pablo Montoya habló de sorpresas y decepciones en la primera mitad de la temporada de la Fórmula 1: también mencionó a Fernando Alonso

Álvaro Montero es un “arquero flojo” en Boca Juniors: dura crítica tras el partido ante Recoleta de Copa Sudamericana

Juan Pablo Montoya habló del Circuito Colombia y su aporte a las víctimas del terremoto: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea”