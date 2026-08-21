Colombia
Agregar Infobae enGoogle

El Centro Democrático pidió investigar presunta infiltración del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay: “Graves denuncias”

Los investigadores que están al frente del caso del precandidato presidencial, que fue asesinado en 2025, creen que dos integrantes del esquema del senador se reunieron con uno de los implicados en el crimen

Miguel Uribe se postuló como precandidato presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
Miguel Uribe fue víctima de un atentado en junio de 2025 y murió en agosto de ese año - crédito Colprensa
Guardar

El partido Centro Democrático reaccionó a la investigación periodística que llevó a cabo Noticias RCN sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado en junio de 2025 y que falleció en agosto de ese año, tras dos meses de hospitalización.

De acuerdo con el informativo citado, los investigadores del homicidio del congresista presumen que dos escoltas de su esquema de seguridad se reunieron con uno de los sujetos que participó en el crimen. Estos encuentros se habrían efectuado el 23 de enero de 2025 y a comienzos de abril de 2025.

PUBLICIDAD

Hay indicios de que esas reuniones existieron porque las antenas de los celulares de los hombres de protección del precandidato fueron ubicadas en el barrio Modelia de Bogotá, donde ocurrió el atentado, y en inmediaciones del Congreso de la República.

El medio informó que los escoltas en cuestión integran el esquema de seguridad que ahora está asignado a la familia del senador, lo que supondría un riesgo.

En consecuencia, el partido Centro Democrático, al que pertenecía Miguel Uribe Turbay, solicitó a las autoridades que adelanten las investigaciones pertinentes sobre estos hechos y que se verifique con rigurosidad la transparencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otros sistemas de protección estatales.

PUBLICIDAD

“Frente a las graves denuncias sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe, instamos a las autoridades a realizar una revisión integral del sistema de protección del Estado, incluyendo a la UNP, los esquemas de seguridad y las agencias de inteligencia. La vulnerabilidad de un esquema expone a la sociedad en su conjunto; la seguridad debe ser una garantía colectiva”, aseveró.

El Centro Democrático pidió que se investigue la presunta infiltración del esquema de seguridad de Miguel Uribe - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático pidió que se investigue la presunta infiltración del esquema de seguridad de Miguel Uribe - crédito @CeDemocratico/X

En desarrollo...

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayCentro DemocráticoEsquema de seguridad de Miguel UribeUnidad Nacional de ProtecciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los generales Erik Rodríguez y Carlos Carrasquilla lideran las Fuerzas Militares de Colombia: esta es su trayectoria y formación

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea quedaron bajo el mando de dos oficiales con sólida experiencia en operaciones nacionales y cooperación internacional, tras la decisión presidencial que busca fortalecer la seguridad y la lucha contra la criminalidad en el país

Los generales Erik Rodríguez y Carlos Carrasquilla lideran las Fuerzas Militares de Colombia: esta es su trayectoria y formación

Presuntos asesinos de un dragoneante del Inpec en Itagüí fueron enviados a prisión

La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y el gremio penitenciario exige medidas extraordinarias para reforzar la protección de sus miembros en todo el país

Presuntos asesinos de un dragoneante del Inpec en Itagüí fueron enviados a prisión

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con los colombianos Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

El Estadio ueno Defensores del Chaco es epicentro del duelo entre paraguayos y brasileños, con tres colombianos a bordo

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con los colombianos Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

El cantante popular se convirtió en el primer invitado hombre del pódcast ‘Vos Podés’, repasando una niñez marcada por las pérdidas, el trabajo precoz, así como su periodo de desorientación por el éxito que casi le cuesta su matrimonio

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Lina María Garrido ‘estalló’ contra exdirector de la ANT por defender nómina de contratistas durante el Gobierno Petro: “Repugnante”

La ahora directora de la entidad del Ministerio de Agricultura afirmó que en la anterior gestión, según su concepto, había “una olla podrida”

Lina María Garrido ‘estalló’ contra exdirector de la ANT por defender nómina de contratistas durante el Gobierno Petro: “Repugnante”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Deportes

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con los colombianos Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con los colombianos Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido

Millonarios ofrecimientos y amenazas de muerte: expresidente de Orsomarso reveló detalles de las apuestas ilegales en el fútbol colombiano

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga Femenina 2026: hay clásico vallecaucano

La Vuelta España 2026 tendrá la menor cantidad de colombianos en los últimos años: esta es la fecha de inicio

Juan Fernando Quintero volvió al DIM tras casi una década y, al borde de las lágrimas, confesó: “Es de las pocas cosas que me hacen llorar en la vida”