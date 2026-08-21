El Centro Democrático pidió investigar presunta infiltración del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay: “Graves denuncias”

Miguel Uribe fue víctima de un atentado en junio de 2025 y murió en agosto de ese año - crédito Colprensa

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El partido Centro Democrático reaccionó a la investigación periodística que llevó a cabo Noticias RCN sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado en junio de 2025 y que falleció en agosto de ese año, tras dos meses de hospitalización.

De acuerdo con el informativo citado, los investigadores del homicidio del congresista presumen que dos escoltas de su esquema de seguridad se reunieron con uno de los sujetos que participó en el crimen. Estos encuentros se habrían efectuado el 23 de enero de 2025 y a comienzos de abril de 2025.

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Hay indicios de que esas reuniones existieron porque las antenas de los celulares de los hombres de protección del precandidato fueron ubicadas en el barrio Modelia de Bogotá, donde ocurrió el atentado, y en inmediaciones del Congreso de la República.

El medio informó que los escoltas en cuestión integran el esquema de seguridad que ahora está asignado a la familia del senador, lo que supondría un riesgo.

En consecuencia, el partido Centro Democrático, al que pertenecía Miguel Uribe Turbay, solicitó a las autoridades que adelanten las investigaciones pertinentes sobre estos hechos y que se verifique con rigurosidad la transparencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otros sistemas de protección estatales.

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“Frente a las graves denuncias sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe, instamos a las autoridades a realizar una revisión integral del sistema de protección del Estado, incluyendo a la UNP, los esquemas de seguridad y las agencias de inteligencia. La vulnerabilidad de un esquema expone a la sociedad en su conjunto; la seguridad debe ser una garantía colectiva”, aseveró.

El Centro Democrático pidió que se investigue la presunta infiltración del esquema de seguridad de Miguel Uribe - crédito @CeDemocratico/X

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