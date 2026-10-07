Comunidad de un barrio del norte de Bogotá denuncia que cables eléctricos explotan en uno de sus parques: hay reclamos de hace años

El concejal Juan David Quintero alegó que Enel no ha dado solución a los vecinos del reconocido sector - crédito @JD_Quinteror/X

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Numerosos residentes del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, están denunciando que cables de media tensión instalados en la calle 103, entre carreras 21 y 23, generan chispas y explosiones cuando llueve o cuando las ramas de los árboles entran en contacto con la red.

Una de las habitantes del sector, cansada de la situación, decidió registrar las detonaciones para elevar su súplica ante las autoridades que, según ella, ya tienen conocimiento de la situación.

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En medio de las intensas lluvias que se registraron en la tarde del lunes 5 de octubre de 2026, la residente mostró que, tras una explosión, un árbol se incendió cerca de la red eléctrica. La denunciante explicó que los bomberos no utilizaron agua de inmediato por la cercanía de los cables.

Explosiones, chispas e incendio en árboles de parques de Chicó Navarra - crédito captura @JD_Quinteror/X

“Ahora sí está completamente incendiado el árbol. Los bomberos no han empezado a hacer nada, pero yo creo que es que están esperando que se caiga la, la llama por la rama, porque algo entendí cuando abrí la ventana y empecé a chismosear que no podían echar agua por algo del cable. Entonces, pues toca esperar”, denunció.

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Al respecto, el concejal de Bogotá Juan David Quintero retomó la denuncia y pidió explicaciones a Enel Colombia. “Los cables de media tensión de Enel llevan años generando explosiones cada vez que llueve fuerte, hay viento o una rama entra en contacto con la red”, escribió en redes sociales.

El funcionario explicó que, según la comunidad, el problema persiste desde hace más de 10 años. Los residentes aseguran que han presentado reclamos, derechos de petición y una tutela para solicitar una intervención en la infraestructura eléctrica, pero sostienen que Enel Colombia atribuye los incidentes a los árboles y que no se ha planteado una solución real.

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Quintero sostuvo que la comunidad ha propuesto el cambio por cables protegidos o el soterramiento de la red.

Esta fue la denuncia de Juan David Quintero sobre el cableado eléctrico de la localidad de Usaquén - crédito @JD_Quinteror/X

“La propia comunidad señala que existen alternativas: instalar cables protegidos o soterrar la red. Mientras pasan los años, los cables siguen expuestos y las explosiones continúan”, dijo.

También afirmó que una propuesta aprobada permitirá a la Alcaldía retirar cables en desuso y avanzar en el soterramiento de nuevos tendidos y de parte de la infraestructura activa.

“Todo esto pagado por Enel Colombia, no por los bogotanos”, indicó el cabildante.

Esta es la propuesta del concejal sobre el cableado eléctrico de la capital

El concejal Quintero presentó el 8 de septiembre de 2026 una proposición para que las empresas retiren el cableado aéreo que permanece en desuso en postes y fachadas de la ciudad.

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La iniciativa plantea que, si los responsables no cumplen, el Distrito realice el desmonte y les cobre el costo de la intervención. Según el funcionario, la propuesta busca intervenir una infraestructura que incluye redes abandonadas.

“Alrededor del 70% de los cables en los postes de toda la ciudad no sirven, contaminan el espacio público y ponen en peligro a los ciudadanos”, señaló Quintero.

Retirar, soterrar y regular las nuevas redes

El cabildante sostuvo que son fundamentales tres medidas: identificar y desmontar los cables que ya no prestan servicio, trasladar de forma progresiva al subsuelo las redes que continúan activas y exigir que las nuevas instalaciones, ampliaciones, reposiciones o reubicaciones se ejecuten mediante infraestructura subterránea.

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“Primero, retirar los cables que ya no sirven; segundo, trasladar progresivamente bajo tierra las redes que actualmente están en funcionamiento; y tercero, establecer que los nuevos cables, ampliaciones, reposiciones o reubicaciones se instalen bajo tierra”, explicó con detalle el concejal.

El soterramiento de cables en Bogotá se apoyará en criterios técnicos, urbanísticos, ambientales y económicos para definir sectores prioritarios - crédito Prensa Juan David Quintero

La obligación de soterrar nuevas redes tendría excepciones cuando exista una imposibilidad técnica, ambiental, urbanística o de seguridad que esté justificada y autorizada.

De acuerdo con la proposición, cada empresa o entidad deberá identificar los cables y demás elementos de su propiedad que estén fuera de uso, detallar su ubicación y presentar un plan de desmonte. La ejecución de esas acciones deberá empezar durante el primer año de vigencia de un eventual acuerdo normativo.

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Quintero sostuvo que la medida no crearía una carga tributaria. “Si una empresa deja cables abandonados en el espacio público y no los retira, el Distrito no tiene por qué pagar con recursos públicos una obligación que le corresponde a quien instaló o utilizó esa infraestructura”, afirmó.

El concejal añadió que la iniciativa pretende establecer responsables sobre el cableado instalado en la ciudad.

“Si un cable funciona, debe existir un responsable; si ya no funciona, debe retirarse. Y si una empresa no lo hace, debe pagarle al Distrito lo que cueste quitarlo”, concluyó.