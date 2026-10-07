Colombia

El TransMiCable de Ciudad Bolívar, en Bogotá, cerrará antes y durante el puente festivo: estos son los servicios alternos

La medida se aplicará durante los trabajos de mantenimiento debido a que que requerirán de maquinaria pesada. Las autoridades pidieron a peatones y usuarios respetar la demarcación de seguridad en el sector

TransMiCable ajustará sus horarios de operación durante el puente festivo del 10 al 12 de octubre por trabajos en su infraestructura - crédito Carlos Ortega/EFE
TransMiCable ajustará sus horarios de operación durante el puente festivo del 10 al 12 de octubre por trabajos en su infraestructura - crédito Carlos Ortega/EFE
Guardar

TransMiCable de Ciudad Bolívar tendrá horarios reducidos y un cierre temporal por mantenimiento durante el puente festivo del 10, 11 y 12 de octubre. La operación finalizará a las 7:00 p. m. el sábado y el domingo, mientras que el lunes festivo se extenderá hasta las 9:00 p. m. Los usuarios deberán programar sus desplazamientos con anticipación y contemplar los servicios zonales disponibles en el sector.

El ajuste se debe a labores de mantenimiento preventivo que se llevarán a cabo en una de las pilonas de la infraestructura, la cual sostiene el cable y permite el desplazamiento de las cabinas. La información suministrada no especifica qué estructura será intervenida ni informa afectaciones en estaciones puntuales, más allá de los horarios anunciados.

PUBLICIDAD

TransMiCable operará hasta las 7:00 p. m. el sábado y el domingo

Los horarios definidos para el puente festivo son los siguientes:

  • Sábado 10 de octubre: de 4:30 a. m. a 7:00 p. m.
  • Domingo 11 de octubre: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Lunes festivo 12 de octubre: de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

El cambio más relevante será el cierre anticipado durante el sábado y el domingo. Quienes habitualmente usan el sistema en la noche deberán prever rutas de reemplazo o ajustar la hora de regreso antes de que concluya la operación.

Cartel con la cabina del TransMiCable, horarios de atención del 10 al 12 de octubre, rutas zonales y logotipos oficiales de la Alcaldía de Bogotá
Las autoridades instalarán un cerramiento de cinco metros alrededor de la zona de trabajo debido al uso de maquinaria pesada - crédito TransMilenio/X

Habrá un perímetro de cinco metros por el uso de maquinaria pesada

Durante el mantenimiento, las autoridades instalarán un cierre de cinco metros alrededor de la pilona intervenida. La medida busca mantener separados a peatones y usuarios de la zona donde operará maquinaria pesada.

La recomendación principal es respetar la demarcación, conservar una distancia segura y evitar acercarse al área de trabajo. También se solicita a padres, madres y cuidadores mantener a niños y niñas alejados del lugar para reducir riesgos durante la maniobra.

PUBLICIDAD

Estos cierres no implican necesariamente la suspensión completa del sistema durante los tres días. Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que el servicio tendrá las franjas de atención especiales establecidas para el puente festivo.

Las rutas zonales ofrecen alternativas de conexión con el componente troncal

Como opción de movilidad en Ciudad Bolívar, estarán disponibles los servicios TransMiZonales con conexión al componente troncal 6-4, 6-8 y 6-12. Estas rutas pueden servir de alternativa para quienes necesiten continuar su trayecto hacia estaciones o corredores principales de TransMilenio.

Los usuarios de Ciudad Bolívar contarán con las rutas TransMiZonales 6-4, 6-8 y 6-12 para conectar con el componente troncal - crédito TransMilenio
Los usuarios de Ciudad Bolívar contarán con las rutas TransMiZonales 6-4, 6-8 y 6-12 para conectar con el componente troncal - crédito TransMilenio

Además, los usuarios contarán con los siguientes servicios TransMiZonales:

  • H610 y A610
  • H627 y K627
  • H631 y B631
  • H646 y K646
  • H647 y B647
  • C201
  • P39
  • H632
  • 624

Antes de salir, es aconsejable verificar el recorrido, las paradas y la disponibilidad de cada servicio según el origen y destino. La aplicación TransMi[app], el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio y la página de la entidad son las herramientas recomendadas para planear los viajes.

Dos rutas circulares amplían las opciones en el norte y el sur de Bogotá

Fuera de la zona de influencia de TransMiCable, TransMilenio cuenta con dos rutas circulares de TransMiZonal que conectan barrios con el sistema troncal. La B929 Portal Norte–San José de Bavaria recorre sectores como Villa del Prado, San Felipe, San José de Bavaria, Villa Lucy y Nueva Zelandia.

La ruta circular B929 facilita la conexión del Portal Norte con barrios como San José de Bavaria y Nueva Zelandia - crédito @TransMilenio/X
La ruta circular B929 facilita la conexión del Portal Norte con barrios como San José de Bavaria y Nueva Zelandia - crédito @TransMilenio/X

La ruta B929 opera de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.; los sábados, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.; y los domingos y festivos, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. El servicio tiene 17 paradas y sale del Portal Norte por la calle 170 hacia la avenida Boyacá, continúa por la calle 183 y retorna por la autopista Norte.

En el sur de la ciudad funciona la ruta H739 Circular Danubio, que conecta ese barrio con la troncal avenida Caracas Sur. Tiene nueve paradas y circula de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 a. m., además de una segunda franja entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Para obtener orientación sobre el mantenimiento de TransMiCable, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 195 o al teléfono 601 4824304. También podrán acudir a la Oficina de Gestión Social ubicada en la estación Manitas.

Temas Relacionados

TransMiCable de Ciudad BolívarPuente festivo en ColombiaMantenimiento TransmilenioColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Motociclista fue grabado llevando un sofá de gran tamaño por las calles de Bogotá y desató reacciones: “Es inaudito”

La escena generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que algunos conductores movilizan objetos grandes, especialmente por los posibles riesgos para la circulación

Motociclista fue grabado llevando un sofá de gran tamaño por las calles de Bogotá y desató reacciones: “Es inaudito”

Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

El lateral izquierdo y el mediocampista ofensivo la dieron la victoria a la Tricolor 2-0 ante su similar de Perú, en su debut goleador con el equipo

Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

Comunidad de un barrio del norte de Bogotá denuncia que cables eléctricos explotan en uno de sus parques: hay reclamos de hace años

Los vecinos del barrio Chicó Navarra denuncian que el cableado de Enel se entrelaza entre los árboles de estas zonas verden y provocan riesgosas explosiones con alto riesgo de incendios

Comunidad de un barrio del norte de Bogotá denuncia que cables eléctricos explotan en uno de sus parques: hay reclamos de hace años

Salario mínimo de 2027: así es como el aumento podría afectar la generación de empleo y los costos para las empresas en Colombia

Expertos insisten en que la subida del sueldo básico de dos millones de trabajadores debe basarse en criterios técnicos como la inflación y la productividad laboral para evitar un grave impacto inflacionario

Salario mínimo de 2027: así es como el aumento podría afectar la generación de empleo y los costos para las empresas en Colombia

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerró la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026, con un saldo de un empate, una derrota y una victoria

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Shakira y Piqué: así salieron del juzgado en Barcelona tras su cita para acordar nuevo régimen de visitas de sus hijos

Blessd responde al escándalo con Mr. Stiven y Kris R: “No quiero saber de líos ni bandos”

Karina García confirmó la operación a la que se someterá después del nacimiento de su hijo: “Apenas tenga mi muchachito”

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

Deportes

Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

Así celebraron los familiares de Samuel Velásquez y Daniel Arcila sus primeras anotaciones con la selección Colombia

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor

El dueño de Cúcuta Deportivo busca retirar a la Alcaldía el uso de la marca, mientras el equipo lucha por evitar el descenso tras golear 4-0 a Pereira

Deportivo Independiente Medellín podría ser sancionado por la agresión a Daniel Torres durante el partido en Itagüí: este sería el castigo de la Dimayor

Deiver Machado explicó qué se necesita, según su visión, para mantenerse en la selección Colombia después de una primera convocatoria