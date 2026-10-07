El TransMiCable de Ciudad Bolívar, en Bogotá, cerrará antes y durante el puente festivo: estos son los servicios alternos

TransMiCable ajustará sus horarios de operación durante el puente festivo del 10 al 12 de octubre por trabajos en su infraestructura - crédito Carlos Ortega/EFE

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TransMiCable de Ciudad Bolívar tendrá horarios reducidos y un cierre temporal por mantenimiento durante el puente festivo del 10, 11 y 12 de octubre. La operación finalizará a las 7:00 p. m. el sábado y el domingo, mientras que el lunes festivo se extenderá hasta las 9:00 p. m. Los usuarios deberán programar sus desplazamientos con anticipación y contemplar los servicios zonales disponibles en el sector.

El ajuste se debe a labores de mantenimiento preventivo que se llevarán a cabo en una de las pilonas de la infraestructura, la cual sostiene el cable y permite el desplazamiento de las cabinas. La información suministrada no especifica qué estructura será intervenida ni informa afectaciones en estaciones puntuales, más allá de los horarios anunciados.

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TransMiCable operará hasta las 7:00 p. m. el sábado y el domingo

Los horarios definidos para el puente festivo son los siguientes:

Sábado 10 de octubre: de 4:30 a. m. a 7:00 p. m.

Domingo 11 de octubre: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Lunes festivo 12 de octubre: de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

El cambio más relevante será el cierre anticipado durante el sábado y el domingo. Quienes habitualmente usan el sistema en la noche deberán prever rutas de reemplazo o ajustar la hora de regreso antes de que concluya la operación.

Las autoridades instalarán un cerramiento de cinco metros alrededor de la zona de trabajo debido al uso de maquinaria pesada - crédito TransMilenio/X

Habrá un perímetro de cinco metros por el uso de maquinaria pesada

Durante el mantenimiento, las autoridades instalarán un cierre de cinco metros alrededor de la pilona intervenida. La medida busca mantener separados a peatones y usuarios de la zona donde operará maquinaria pesada.

La recomendación principal es respetar la demarcación, conservar una distancia segura y evitar acercarse al área de trabajo. También se solicita a padres, madres y cuidadores mantener a niños y niñas alejados del lugar para reducir riesgos durante la maniobra.

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Estos cierres no implican necesariamente la suspensión completa del sistema durante los tres días. Sin embargo, los usuarios deben tener en cuenta que el servicio tendrá las franjas de atención especiales establecidas para el puente festivo.

Las rutas zonales ofrecen alternativas de conexión con el componente troncal

Como opción de movilidad en Ciudad Bolívar, estarán disponibles los servicios TransMiZonales con conexión al componente troncal 6-4, 6-8 y 6-12. Estas rutas pueden servir de alternativa para quienes necesiten continuar su trayecto hacia estaciones o corredores principales de TransMilenio.

Los usuarios de Ciudad Bolívar contarán con las rutas TransMiZonales 6-4, 6-8 y 6-12 para conectar con el componente troncal - crédito TransMilenio

Además, los usuarios contarán con los siguientes servicios TransMiZonales:

H610 y A610

H627 y K627

H631 y B631

H646 y K646

H647 y B647

C201

P39

H632

624

Antes de salir, es aconsejable verificar el recorrido, las paradas y la disponibilidad de cada servicio según el origen y destino. La aplicación TransMi[app], el canal oficial de WhatsApp de TransMilenio y la página de la entidad son las herramientas recomendadas para planear los viajes.

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Dos rutas circulares amplían las opciones en el norte y el sur de Bogotá

Fuera de la zona de influencia de TransMiCable, TransMilenio cuenta con dos rutas circulares de TransMiZonal que conectan barrios con el sistema troncal. La B929 Portal Norte–San José de Bavaria recorre sectores como Villa del Prado, San Felipe, San José de Bavaria, Villa Lucy y Nueva Zelandia.

La ruta circular B929 facilita la conexión del Portal Norte con barrios como San José de Bavaria y Nueva Zelandia - crédito @TransMilenio/X

La ruta B929 opera de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.; los sábados, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.; y los domingos y festivos, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. El servicio tiene 17 paradas y sale del Portal Norte por la calle 170 hacia la avenida Boyacá, continúa por la calle 183 y retorna por la autopista Norte.

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En el sur de la ciudad funciona la ruta H739 Circular Danubio, que conecta ese barrio con la troncal avenida Caracas Sur. Tiene nueve paradas y circula de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 a. m., además de una segunda franja entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Para obtener orientación sobre el mantenimiento de TransMiCable, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 195 o al teléfono 601 4824304. También podrán acudir a la Oficina de Gestión Social ubicada en la estación Manitas.