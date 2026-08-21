Colombia y EE. UU. negocian y avanzan en un nuevo acuerdo comercial luego del terremoto del 10 de agosto: qué pasará con los aranceles

Estados Unidos es el socio comercial más importante de Colombia. Ambos países operan bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) vigente desde 2012 - crédito Infobae

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Colombia y Estados Unidos acordaron fortalecer su relación económica y comercial y avanzar de manera expedita en la negociación de lo que se denomina “Acuerdo sobre Comercio Recíproco” después de la reunión del 19 de agosto entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. La agenda también incluyó gestiones para buscar una reducción temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos.

El encuentro en Washington dejó planteado ese objetivo bilateral en un momento marcado por la recuperación y la reconstrucción de Colombia después del sismo del 10 de agosto de 2026. La conversación combinó el frente comercial con expresiones de respaldo político de Washington al Gobierno colombiano.

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Greer transmitió su solidaridad al presidente Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano por los efectos del terremoto. También reiteró el respaldo de la Administración Trump mientras continúan los trabajos de recuperación y reconstrucción. El funcionario estadounidense afirmó que el sismo constituye un desafío temprano y difícil para el Gobierno colombiano.

Jamieson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos, dijo que espera trabajar mucho con Colombia - crédito @USTradeRep/X

Además, ratificó el compromiso de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) de fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

“En la Ustr estamos comprometidos con fortalecer nuestros lazos económicos y comerciales, incluyendo a través de la negociación expedita de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco”, señaló Greer. También expresó su confianza en que ambos equipos podrán alcanzar resultados importantes con trabajo conjunto.

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Tono político de la reunión

La emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto fue clave en la reunión desde el inicio. El mensaje de Greer vinculó el apoyo político de Washington con la agenda bilateral que ambos gobiernos buscan acelerar.

“El terremoto ha representado un desafío difícil y temprano para la presidencia del presidente De la Espriella”, dijo Greer. Esa referencia situó la conversación comercial dentro del contexto de la crisis y de la respuesta oficial posterior al sismo. El Gobierno colombiano recibió ese respaldo en medio de la reconstrucción. A la vez, el encuentro funcionó como una señal de continuidad en los contactos con Estados Unidos en un momento de presión económica y política.

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Comercio como apuesta para la reconstrucción

Para el Gobierno colombiano, el comercio con Estados Unidos y con sus principales aliados será parte de la reactivación económica y de la reconstrucción. Esa es la línea que Bogotá expuso durante la reunión y en los mensajes posteriores de sus funcionarios.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, dijo que Colombia está lista para fortalecer la relación comercial con Estados Unidos - crédito @MauricioGomezCO/X

Gómez Amín agradeció las expresiones de solidaridad y remarcó la disposición de Colombia para acelerar la agenda comercial. “Colombia valora profundamente esta expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, mira hacia adelante. Las situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias, y creemos que este es un momento para avanzar con agilidad y determinación”, anotó.

Reiteró la posición colombiana sobre la negociación bilateral. “Estamos listos para trabajar con el Gobierno de los Estados Unidos para fortalecer nuestra relación comercial y avanzar de manera expedita hacia un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, que genere mayores oportunidades y beneficios concretos para ambos países”, anotó.

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La agenda, según la posición oficial colombiana, busca profundizar una relación basada en la confianza y la reciprocidad. También apunta a generar nuevas oportunidades para empresarios y trabajadores y a contribuir a una mayor prosperidad compartida.

Ante esto, el ministro Mauricio Gómez Amín sostuvo que el comercio con los principales aliados de Colombia será clave para la recuperación económica del país. El planteamiento oficial liga ese objetivo con la reconstrucción posterior al terremoto.

Estados Unidos eliminaría los aranceles a Colombia debido al terremoto - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Sobre la reunión, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacoture, dijo que “valoramos el mensaje de solidaridad y respaldo de la Usrt tras el terremoto y su disposición a avanzar en la agenda comercial. También valoramos la gestión del Gobierno, bajo el liderazgo del ministro Mauricio Gómez Amín para reducir aranceles, una tarea de gran importancia para abrir oportunidades en medio de la tragedia que vive el país y brindar alivio al sector exportador”.

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Remarcó que “Colombia es un aliado confiable que aporta a la seguridad hemisférica y fortalece cadenas de suministro resilientes para EE. UU.”.

Búsqueda de una reducción temporal de aranceles

La reunión en Washington se hizo 24 horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella impartió instrucciones al ministro Gómez Amín. Esas directrices ordenaron dar continuidad a las gestiones y mecanismos de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos para lograr una reducción temporal de los aranceles que afectan a los productos colombianos. El dato ubicó el encuentro como un paso inmediato dentro de una agenda económica de corto plazo. Al mismo tiempo, reforzó la señal de que ambos gobiernos quieren avanzar con rapidez en decisiones comerciales concretas.

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El intercambio también sirvió para reafirmar la voluntad de avanzar con celeridad hacia soluciones que fortalezcan el comercio bilateral. Según lo expuesto tras la reunión, ese esfuerzo busca contribuir a la recuperación y reconstrucción de Colombia.

Greer anotó que ya hubo avances en varios asuntos comerciales de larga data. Con esa evaluación, la reunión del 19 de agosto quedó presentada como una instancia de aceleración en la relación bilateral y en la búsqueda de nuevos resultados entre ambos equipos.