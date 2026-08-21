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Jennifer Pedraza celebró que exsecretario general de la Fundación San José aceptó el delito de falsedad en documento público: “Por fin”

La congresista también cuestionó la ausencia de Juliana Guerrero en la audiencia de acusación agendada para el jueves, 20 de agosto de 2026

Jennifer Pedraza reconoció que Luis Carlos Gutiérrez Martínez aceptó los cargos en el caso de Juliana Guerrero - crédito Colprensa - @ConcejoDeBogota/X
Jennifer Pedraza reconoció que Luis Carlos Gutiérrez Martínez aceptó los cargos en el caso de Juliana Guerrero - crédito Colprensa - @ConcejoDeBogota/X
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La representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza reaccionó a que el exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, aceptó su responsabilidad por el delito de falsedad en documento público, en relación con el escándalo por la entrega de títulos falsos a favor de Juliana Andrea Guerrero Jiménez, excandidata a viceministra de Juventudes del Gobierno Petro.

Como parte de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Gutiérrez Martínez accedió negociar una rebaja en su condena de tres años de prisión.

Esta fue la reacción de Jennifer Pedraza a la primera condena por el caso de Juliana Guerrero - crédito @JenniferPedraz/X
Esta fue la reacción de Jennifer Pedraza a la primera condena por el caso de Juliana Guerrero - crédito @JenniferPedraz/X

Este hecho, para Pedraza ―que fue la primera denunciante de las irregularidades que estaban ocurriendo en la institución de educación superior―, significó un respiro en medio de un enredado complejo judicial que reveló un entramado de corrupción alrededor de la joven Guerrero.

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Gracias a nuestra denuncia, el cómplice de Juliana Guerrero va a la cárcel. El exsecretario general de la Fundación San José, quien entregó los títulos falsos a Guerrero, aceptó mediante un preacuerdo con la Fiscalía su responsabilidad por el delito de falsedad en documento público y enfrenta una pena de 36 meses de prisión”, escribió la congresista en su perfil de X.

Por fin, el país empieza a conocer la verdad”, agregó. Sin embargo, cuestionó la polémica ausencia de Guerrero en la diligencia judicial de acusación en su contra.

Esta fue la denuncia inicial de Jennifer Pedraza contra Juliana Guerrero y los directivos de la Universidad San José - crédito @JenniferPedraz/X
Esta fue la denuncia inicial de Jennifer Pedraza contra Juliana Guerrero y los directivos de la Universidad San José - crédito @JenniferPedraz/X

Pero mientras uno de los responsables ya responde ante la justicia, Juliana Guerrero sigue sin dar la cara. ¿Cuándo actuará la justicia?”, agregó Pedraza.

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Quedó aplazada la audiencia de acusación contra Juliana Guerrero tras su inasistencia

Mientras tanto, la audiencia de acusación contra Juliana Guerrero fue pospuesta, luego de que la acusada no se presentara al juzgado. El juez 46 de conocimiento de Bogotá informó que la defensa de Guerrero solicitó el aplazamiento poco antes de la diligencia, pese a que la citación había sido notificada previamente a todas las partes.

El despacho judicial comunicó que fijará una nueva fecha para la audiencia de formulación de acusación contra Juliana Guerrero, mientras avanza la legalización del preacuerdo con Gutiérrez Martínez.

El exfuncionario admitió haber vulnerado normas de educación superior y ofreció disculpas a la comunidad académica y reconoció que sus actuaciones afectaron a la institución.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez está a la espera de que el acuerdo con la Fiscalía se oficialice - crédito Fiscalía

“Lamentablemente violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior”, dijo.

De la misma manera, Gutiérrez Martínez expresó que todo el escándalo y el consiguiente proceso judicial afectó fuertemente si vida personal, familiar y profesional y que, por estas razones, aceptó los cargos.

La Fiscalía General de la Nación investiga a Guerrero por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, relacionados con la presentación de credenciales académicas presuntamente falsas para aspirar a un cargo en el extinto Ministerio de la Igualdad. Según las pesquisas, Guerrero es investigada por presentar títulos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, aunque estos documentos no serían legítimos.

El exsecretario general de la Fundación San José Luis Carlos Gutiérrez Martínez aseguró que el ayudar a Juliana Guerrero fue una decisión personal y que no involucró a terceros - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook
El exsecretario general de la Fundación San José Luis Carlos Gutiérrez Martínez aseguró que el ayudar a Juliana Guerrero fue una decisión personal y que no involucró a terceros - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook

El mismo proceso involucra al exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, que reconoció haber autorizado la expedición de diplomas académicos falsos a nombre de Guerrero y suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, en espera de aprobación judicial.

Mientras tanto, la Fundación de Educación Superior San José fue reconocida como víctima en el proceso judicial. La decisión se dio a conocer durante la audiencia de preacuerdo con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución.

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