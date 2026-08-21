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Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, aclaró que las tres víctimas del terremoto de Cali no eran sus familiares: este fue el motivo de la confusión

El comunicador publicó un video para explicar que las personas halladas sin vida en el edificio Ana Pilar eran allegados de su esposa, tras la confusión generada por su propia publicación en redes sociales

El narrador deportivo hizo la aclaración a través de sus redes sociales, debido a la confusión que provocó una publicación anterior suya - crédito @elcantantedelgol/Instagram

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Javier Fernández, el narrador deportivo conocido como El cantante del gol, publicó el miércoles 19 de agosto un video en sus redes sociales para desmentir que su madre, su abuela y un sobrino directo hubieran muerto en el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto de 2026.

Las tres personas que perdieron la vida en el colapso del edificio Ana Pilar, en el sur de Cali, eran familiares de su esposa, no de su línea directa de sangre.

“Perdimos tres familiares, porque así los considero, como familia, porque son afines a la familia de mi esposa y, por supuesto, a quien habla. Familiares muy queridos que infortunadamente perdimos. (...) Pero la claridad tiene que ver con algo que debo, debo reiterar. No fue mi mamá, no fue mi abuela, no fue directamente un sobrino mío”, señaló Fernández.

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La confusión surgió días antes, cuando el comunicador compartió en Instagram una fotografía en blanco y negro de las víctimas y se refirió a ellas como su familia. Distintos medios interpretaron el parentesco de formas contradictorias: algunos informaron que se trataba de la madre, la hermana y un sobrino del narrador; otros, que eran la abuela, la madre y un hermano. Según el propio narrador dio a conocer, ninguna de las dos versiones era correcta.

Último mensaje que puso el narrador en su cuenta de Instagram por la muerte de sus seres queridos - crédito @elcantantedelgol / Instagram
El mensaje que puso el narrador en su cuenta de Instagram por la muerte de sus seres queridos - crédito @elcantantedelgol / Instagram

“No fue mi mamá, no fue mi abuela, no fue directamente un sobrino mío”, aclaró Fernández en el video. El comunicador explicó que su madre, Amparo, murió el 13 de enero de 2004, y que la única abuela que conoció, Tulia, madre de su padre, falleció mucho antes que ella. “A la otra abuela no la conocí, la madre de mi mamá”, precisó.

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Las tres personas fallecidas fueron identificadas como Martín Vivas Jiménez, de 10 años; Alejandra Vivas Jiménez, de 35 años; y Amparo Jiménez Barona, de 78 años.

Los tres residían en el barrio Cuarto de Legua, en el sur de Cali, una de las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7,4. Sus cuerpos fueron hallados por equipos de la Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja tras varios días de labores de búsqueda entre los escombros del edificio Ana Pilar.

Fernández estaba fuera de Colombia cuando ocurrió el sismo y siguió la emergencia desde el extranjero. A través de sus redes sociales difundió fotografías de los desaparecidos y pidió apoyo a los equipos de rescate.

- crédito @elcantantedelgol/Instagram
El narrador deportivo se encontraba fuera de Colombia cuando se produjo el terremoto del 10 de agosto - crédito @elcantantedelgol/Instagram

En el video aclaratorio, el narrador también agradeció las muestras de solidaridad recibidas y confirmó que sus hijos, sobrinos y nietos están con vida, aunque algunos aún no han podido regresar a sus viviendas por los daños estructurales.

Fernández cerró su mensaje con un llamado a la acción colectiva frente a la reconstrucción de Cali: “Ahí está Dios por encima de todo, seguimos en las ayudas. Viene el momento más difícil de todos: la reconstrucción”.

Reporte de víctimas y daños del terremoto del 10 de agosto

Cali concentró la mayor cantidad de fallecidos entre las capitales y registró viviendas, vías, estaciones de policía y estructuras colapsadas - crédito @alejoeder/X
La Ungrd reporta a la fecha 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas - crédito @alejoeder/X

Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con corte al 20 de agosto de 2026 a las 6:30 a.m., el sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, dejó afectaciones en 15 departamentos y 476 municipios del país, con 153.336 familias y 282.709 personas afectadas.

En cuanto a víctimas, la entidad reportó 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas. Además, se reportan 163.492 unidades resultaron averiadas, 31.461 destruidas y 302 edificios colapsados.

En materia de infraestructura y servicios, el terremoto afectó 348 centros de salud, 3.483 centros educativos y 4.996 centros comunitarios. La red vial y de conectividad también registró daños: 449 vías, 112 acueductos, 68 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y 5 aeropuertos resultaron afectados.

La entidad también informó que 1.044 animales fueron rescatados y 1.731 resultaron afectados.

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