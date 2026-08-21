El Ministerio de Vivienda destinará $100.000 millones a subsidios de arriendo para damnificados por el terremoto

La cartera anunció que la ayuda temporal se enfocará en hogares que perdieron su casa o no pueden volver por fallas estructurales tras el movimiento de 7,4 en San José del Palmar - crédito @soyjaimeandres / X

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El Ministerio de Vivienda anunció la destinación de $100.000 millones para subsidios de arriendo dirigidos a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto.

Esta medida, respaldada por el Gobierno nacional, busca dar respuesta inmediata a quienes perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas debido a los daños estructurales. Así lo confirmó Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, que lidera el plan de emergencia habitacional.

Subsidios de arriendo: implementación y requisitos

El núcleo del paquete de ayudas reside en la activación de subsidios temporales de arrendamiento para quienes quedaron sin techo. Según explicó Beltrán, la primera fase consiste en un censo detallado para caracterizar la condición de cada familia y definir el acceso a los subsidios.

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El Ministerio de Vivienda destinó $100.000 millones a subsidios de arriendo para las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó - crédito @soyjaimeandres / X

“La caracterización de los damnificados sigue avanzando a buen ritmo en varios departamentos; se destinarán $100.000 millones para subsidios de arriendo”, expresó el ministro a través de un video.

Los hogares beneficiarios serán identificados a través de registros oficiales recopilados por alcaldías, gobernaciones, la Ungrd y el Ministerio de Vivienda. Se evaluará el nivel de afectación de cada inmueble, para determinar si puede ser habitado, reparado o reconstruido. Una vez finalizado el censo, la entrega de los subsidios se pondrá en marcha, brindando una solución temporal mientras se avanza en la reconstrucción definitiva.

El Gobierno prevé flexibilizar los requisitos habituales para acceder a ayudas habitacionales. Entre las medidas, figura la posibilidad de que familias previamente beneficiadas con subsidios puedan acceder nuevamente, y la eliminación de exigencias como el ahorro previo o trámites ordinarios para acelerar la entrega de apoyos.

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El Gobierno nacional activó un plan de emergencia habitacional para quienes perdieron sus viviendas o no pueden regresar por daños estructurales tras el terremoto en Chocó - crédito Reuters

Reconstrucción y colaboración público-privada

El Plan Vivienda Milagro, liderado por Beltrán, contempla una estrategia integral para la recuperación de las zonas devastadas. El ministro destacó el papel de las empresas privadas, que se han sumado al Banco de Materiales con donaciones y aportes logísticos.

De la Espriella subrayó también que, bajo el Fondo Milagro de Reconstrucción, se replicarán modelos exitosos de asistencia, inspirados en experiencias previas, y se vigilará estrictamente el uso transparente de los recursos.

El Estado también estudia mecanismos extraordinarios de financiación, como el uso del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y la movilización de activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para destinarlos a albergues temporales, centros logísticos o bodegas humanitarias. El paquete incluye además la ampliación del modelo de Obras por Impuestos para llevar inversión privada a los municipios afectados.

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Medidas complementarias y protección social

Más allá de la vivienda, el decreto de emergencia abre la puerta a transferencias económicas para trabajadores independientes, apoyo a la nómina de micro y pequeñas empresas, y líneas de crédito especiales con tasas subsidiadas. El objetivo es mitigar el impacto económico y social entre los sectores más vulnerables, garantizar la continuidad de actividades productivas y evitar despidos masivos.

El Ministerio de Vivienda flexibilizará los requisitos de las ayudas habitacionales para acelerar los subsidios de arriendo a los damnificados del terremoto - crédito Reuters

El Gobierno también habilitará mecanismos para frenar posibles alzas injustificadas en los cánones de arriendo y en los precios de materiales de construcción en los municipios donde la demanda temporal de viviendas podría presionar el mercado.

Reglamentación y entrega de ayudas

Aunque la destinación de fondos ya fue anunciada, la entrega de subsidios de arriendo requerirá reglamentaciones adicionales. Los montos individuales, el tiempo de cobertura y los procedimientos de pago quedarán definidos en los próximos decretos que desarrollen el marco de la emergencia.

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El presidente aseguró que la reconstrucción avanza con el compromiso de todos los sectores y reiteró la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos: “Aquí no se va a perder un solo peso. Vamos a hacerlo de manera decidida a pesar de la grave situación fiscal que estoy recibiendo”, afirmó.

Balance de daños

La Ungrd reportó 153.336 familias damnificadas, 31.461 viviendas destruidas y daños en infraestructura de salud, educación, transporte y aeropuertos tras el terremoto - crédito Reuters

A diez días del sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó un impacto sin precedentes: 153.336 familias damnificadas, 31.461 viviendas destruidas y más de 163.000 viviendas averiadas en 476 municipios de 15 departamentos.

De acuerdo con información oficial, la tragedia dejó 319 fallecidos, 4.506 heridos y 260 desaparecidos. La infraestructura pública tampoco escapó a las afectaciones: 348 centros de salud, 3.483 instituciones educativas, 4.996 centros comunitarios, además de vías, puentes y cinco aeropuertos resultaron dañados.

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