Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Emergencia por terremoto: Gobierno usará bienes del narcotráfico y flexibilizará el presupuesto para acelerar la reconstrucción

El decreto de emergencia abre la puerta a cambios excepcionales en el manejo de regalías, créditos públicos y fondos especiales para agilizar la atención de las zonas afectadas mientras continúa la respuesta a la tragedia

Las labores de búsqueda y rescate continúan mientras el Gobierno activa medidas extraordinarias para financiar la recuperación -crédito Sebastián Barros/AP Foto/Europa Press/Policía Nacional/montaje Infobae
Las labores de búsqueda y rescate continúan mientras el Gobierno activa medidas extraordinarias para financiar la recuperación -crédito Sebastián Barros/AP Foto/Europa Press/Policía Nacional/montaje Infobae
Guardar

Las 319 personas fallecidas, junto con 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 364 rescatados, reflejan la magnitud de la emergencia que dejó el terremoto del 10 de agosto de 2026. Con ese panorama, y según el balance oficial actualizado con corte a las 6:30 a. m. del 20 de agosto, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días para acelerar la llegada de recursos destinados a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

La decisión quedó consignada en un decreto que busca eliminar obstáculos legales para movilizar dinero con mayor rapidez. La medida surge en un contexto financiero que el Ejecutivo describe como una caja “precaria en extremo”, con apenas $47.265 millones disponibles en la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

PUBLICIDAD

El Gobierno declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días para acelerar la reconstrucción tras el terremoto -crédito Europa Press
El Gobierno declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días para acelerar la reconstrucción tras el terremoto -crédito Europa Press

El sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, obligó al Gobierno a replantear la forma en que podrá ejecutar recursos durante la emergencia. La intención es reducir tiempos administrativos mientras continúan las labores de respuesta en las regiones afectadas. La capacidad de reacción ordinaria, según el decreto, ya estaba condicionada por una crisis fiscal previa. El documento señala que el nivel bruto de endeudamiento supera el 60% del PIB y que los presupuestos de recaudo incumplieron sus metas durante los últimos tres años.

Para enfrentar esa presión financiera, el Gobierno habilitó operaciones presupuestales excepcionales que permitirán hacer adiciones, traslados y otros movimientos sin seguir varios procedimientos habituales. También podrá reorientar recursos no comprometidos de los Fondos Especiales de la Nación hacia la atención y recuperación de las zonas impactadas.

PUBLICIDAD

Otra de las herramientas incluidas autoriza utilizar de forma transitoria saldos de fondos especiales y de destinación específica mediante préstamos reembolsables. El decreto aclara que esa decisión no deberá afectar las obligaciones originales de esos recursos mientras sean empleados para atender la emergencia.

Sede de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados al crimen y que deberá presentar un plan de mejoramiento tras los hallazgos de la Contraloría - crédito Procuraduría
La SAE podrá destinar bienes administrados por el Frisco a albergues temporales y centros de acopio - crédito Procuraduría

El Sistema General de Regalías también tendrá un funcionamiento distinto durante este periodo. El Gobierno podrá flexibilizar el acceso inmediato a los recursos asignados a departamentos y municipios afectados, dejando de lado varios trámites previstos por la Ley 2056 de 2020. Esa flexibilización incluye la posibilidad de emplear recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización como préstamos reembolsables para financiar la mitigación de las consecuencias económicas y sociales provocadas por el terremoto.

El decreto también modifica temporalmente la ruta para acceder a crédito público. Con las nuevas reglas será posible agilizar operaciones internas y externas sin esperar conceptos previos del Conpes, del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda. Esa vía permitirá captar con mayor rapidez donaciones, recursos de capital y otras fuentes de financiación de origen no tributario para fortalecer la reconstrucción. La declaratoria de emergencia habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante el periodo excepcional.

Los bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ocuparán un lugar central dentro del plan financiero. El decreto ordena movilizar inmuebles urbanos y rurales para convertirlos en albergues temporales, centros de acopio de ayuda humanitaria y espacios destinados al reasentamiento de familias vulnerables que perdieron sus viviendas. El Fondo de la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) será utilizado como soporte logístico prioritario para esa estrategia.

Abelardo De la Espriella autorizó las primeras cinco extradiciones de su gobierno - crédito Joel González/Presidencia de la República
El decreto permitirá agilizar el uso de recursos del Sistema General de Regalías en los territorios afectados - crédito Joel González/Presidencia de la República

Además, el Gobierno flexibilizó el requisito de instrumentación de amparos colectivos o estatales que normalmente pesa sobre esos activos, con el propósito de entregarlos más rápido a las autoridades encargadas de la gestión del riesgo. Otra facultad extraordinaria permitirá que la SAE apruebe directamente la enajenación temprana de categorías específicas de activos del Frisco sin pasar por el comité interinstitucional ordinario.

La medida busca acelerar la monetización de esos bienes bajo avalúos vigentes y destinar una proporción definida de los recursos netos exclusivamente a la atención, rehabilitación y recuperación derivadas del terremoto.

Temas Relacionados

Terremoto en ColombiaEmergencia económicaAbelardo de la EspriellaActivos narcotráficoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno De la Espriella eliminó medidas que dejó Petro para los trabajadores: hay quejas porque “empezó el desmonte de los derechos laborales”

Las posiciones sindicales defienden mantener la protección a trabajadores vulnerables y exigen diálogo social amplio tras la decisión del Gobierno

Gobierno De la Espriella eliminó medidas que dejó Petro para los trabajadores: hay quejas porque “empezó el desmonte de los derechos laborales”

Ciudades capitales propusieron paquete de medidas urgentes para la reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto

Desde Asocapitales propusieron un listado de iniciativas, además, para “para proteger a hogares, empresas y empleo, y compensar a las ciudades por la pérdida extraordinaria de recaudo”

Ciudades capitales propusieron paquete de medidas urgentes para la reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto

Comité Santurbán rechazó explicaciones del ministro de Ambiente sobre revocatoria de resolución del Gobierno Petro: “Empiece a actuar”

El jefe de la cartera, Fabio Arjona, defendió al decisión de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual se declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo “La Baja”

Comité Santurbán rechazó explicaciones del ministro de Ambiente sobre revocatoria de resolución del Gobierno Petro: “Empiece a actuar”

El Gobierno analiza alivios en la factura de luz para zonas afectadas por el sismo, pero aún no define la congelación de tarifas

El Ministerio de Minas y Energía evalúa medidas para reducir la carga económica de hogares y empresas afectados por el sismo, mientras la Creg ya puso en marcha una propuesta para dar liquidez a los comercializadores del sector

El Gobierno analiza alivios en la factura de luz para zonas afectadas por el sismo, pero aún no define la congelación de tarifas

Golpe a las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Magdalena: incautan arsenal y recuperan embarcaciones robadas tras operativo

La Armada de Colombia asestó un golpe a la infraestructura logística de organizaciones narcoterroristas en la región Caribe al recuperar cinco embarcaciones robadas y decomisar armamento y equipos de comunicación en la Ciénaga del Torno, Magdalena

Golpe a las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Magdalena: incautan arsenal y recuperan embarcaciones robadas tras operativo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luis Alfonso habló de la violencia y el maltrato que marcaron su infancia en Popayán, y de su lucha con el alcoholismo

Luisa Fernanda W contó su versión de la crisis que sufrió con Pipe Bueno: “Yo no sabía lo que estaba haciendo hasta el día que lo descubrí”

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Deportes

Juan Pablo Montoya habló del Circuito Colombia y su aporte a las víctimas del terremoto: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea”

Juan Pablo Montoya habló del Circuito Colombia y su aporte a las víctimas del terremoto: “Uno no tiene que ayudar para que la gente lo vea”

Nuevos detalles sobre el partido de despedida de Teófilo Gutiérrez: se confirmó el rival, pero hay dudas con la fecha

Mario Yepes sobre el partido benéfico para las víctimas del terremoto en Colombia: “Ha sido la semana más difícil”

Terremoto en Colombia: América, Once Caldas y Pereira jugarían en el mismo estadio de manera temporal

Vasco da Gama goleó 4-1 a Olimpia de Paraguay con Carlos Gómez y Cuesta en cancha: así fueron los goles del partido