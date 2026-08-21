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Andrés Forero dijo que Gustavo Petro “miente” por el buque hospital Benkos Biohó: “Son unos irresponsables”

El senador del Centro Democrático cuestionó la gestión del Gobierno anterior sobre la embarcación médica y anunció que acudirá a la Procuraduría por presuntas irregularidades en su operación

Andrés Forero detalló cómo la administración de estas naves fue asignada a hospitales intervenidos y sin capacidad financiera, dejando sin servicio a regiones como el Pacífico y la Amazonía - crédito @AForeroM/X

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El expresidente Gustavo Petro se refirió a la visita realizada por el mandatario Abelardo de la Espriella al buque hospital Benkos Biohó en el puerto de Buenaventura, con motivo de la atención a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, lo que provocó una fuerte polémica.

El exjefe de Estado afirmó que la embarcación fue puesta en marcha durante su administración con personal médico completo y sostuvo que la nueva administración tardó días en activarla por desconocimiento de su existencia, palabras que provocaron de inmediato el descontento del senador Andrés Forero, del Centro Democrático.

Gustavo Petro afirmó que el presidente Abelardo de la Espriella “por fin” conoció el buque hospital Benkos Biohó, y sostuvo que durante su administración la embarcación fue puesta en funcionamiento con “personal médico completo”.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro indicó que la atención primaria y el sistema de prevención, según afirmó, se encuentran en riesgo por la falta de reconocimiento - crédito @petrogustavo/X

Además, aseguró que el actual Gobierno no habría contratado inicialmente al personal de salud porque “no sabía de la existencia del buque” y que este fue reactivado días después del terremoto tras sus publicaciones en X. El exmandatario aprovechó para cuestionar el estado del sistema de prevención y atención primaria.

Frente a estas declaraciones, el senador desmintió la versión del exmandatario y cuestionó la gestión presupuestal de la administración saliente en materia de salud pública.

“Petro miente. Si el buque hospital Benkos Bioho no estaba operando, es porque su gobierno asignó la responsabilidad de operarlo a un hospital intervenido y sin caja”, afirmó Forero en su cuenta de X.

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Andrés Forero cuestionó las decisiones tomadas durante la administración anterior y señaló al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por la asignación de la operación del buque hospital - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero cuestionó las decisiones tomadas durante la administración anterior y señaló al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por la asignación de la operación del buque hospital - crédito @AForeroM/X

Forero criticó además la gestión administrativa del anterior gabinete y pidió la intervención de los organismos de control: “Lo mismo pasa en Leticia. Guillermo Alfonso Jaramillo y su esposa son unos irresponsables y la Procuraduría General de la Nación debe investigarlos”.

Cuestionamientos en el Senado sobre la gestión de la embarcación

Durante su intervención en la sesión plenaria del Congreso de la República, el legislador detalló las razones por las cuales la nave no operaba de manera continua antes de la emergencia sísmica, por lo que compartió un video de sus palabras.

Forero citó explicaciones de la actual ministra de Salud, Ana María Vesga, al señalar las decisiones adoptadas por la administración previa en la red pública de atención.

“En los últimos días, a propósito de lo que sucedió con el terremoto, vimos a varias voces criticando al nuevo gobierno, diciendo que supuestamente se estaba desaprovechando el buque hospital Bencos Biohó”, indicó el legislador.

Andrés Forero aseguró que, a pesar de las reformas tributarias aprobadas, el Gobierno Petro no logró consolidar un sistema fiscal sólido y continúa recurriendo a más deuda - crédito Presidencia - @CamaraColombia/X
Según Forero, el hospital público al que se asignó la responsabilidad del Benkos Biohó estaba intervenido y tenía dificultades incluso para cumplir con el pago de sus trabajadores - @CamaraColombia/X

El congresista recriminó el manejo dado por la cartera de Salud durante el periodo anterior: “Y hoy la ministra de Salud, la doctora Vesga, señalaba que la responsabilidad era del gobierno anterior, porque el ministro Jaramillo, en un acto de suma irresponsabilidad, lo que hizo fue asignar la administración de ese buque hospital a un hospital público que estaba intervenido desde hace cuatro años y que ni siquiera estaba en condiciones de pagarle los salarios a sus trabajadores”.

Durante su intervención, Forero señaló la falta de fondos en la entidad encargada del barco: “Obviamente, no iba a tener recursos para poder operar el barco”.

Además, el senador comparó el caso de Buenaventura con la situación del servicio de atención médica fluvial en el departamento del Amazonas, por lo que advirtió sobre presuntas irregularidades en la asignación de responsabilidades contractuales y la participación de exfuncionarios del sector.

La embarcación ofrece varias especialidades que podrían ponerse al servicio de las autoridades en la región Pacífica, una de las más afectadas por el sismo de 7.4 - crédito @PizarroMariaJo/X
Andrés Forero se despachó contra Petro frente al buque hospital Benkos Biohó, en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia - crédito @PizarroMariaJo/X

“Y lo grave es que esto no está sucediendo solamente en el Pacífico colombiano, sino que hay otro buque hospital que vimos que fue un escándalo en Leticia por cuenta de ese buque hospital y que estaba involucrada nada más y nada menos que la esposa del exministro Jaramillo, que estaba fungiendo en ese momento como delegada de la Superintendencia”, afirmó.

Forero explicó que la entidad hospitalaria designada en el sur del país tampoco contaba con capacidad operativa: “¿Qué sucedió en ese momento? También estaba intervenido el hospital San Rafael. Ese hospital, la interventora le dijo al gobierno anterior que, por favor, no les mandaran esa responsabilidad porque no tenían cómo hacerse cargo de ella”.

El hospital encargado no tenía recursos para operar, denunció Andrés Forero

Respecto a la logística de las embarcaciones, el congresista cuestionó los elevados montos requeridos para el desplazamiento de la nave en la región amazónica, por lo que Andrés Forero comparó los recursos públicos invertidos en Colombia con proyectos similares desarrollados en la región fronteriza.

Andrés Forero afirmó que la esposa del exministro Jaramillo estaba vinculada al caso de la embarcación en Leticia en su calidad de delegada de la Superintendencia - crédito Luisa González/Reuters
Andrés Forero afirmó que la esposa del exministro Jaramillo estaba vinculada al caso de la embarcación en Leticia en su calidad de delegada de la Superintendencia - crédito Luisa González/Reuters

“En su momento yo denuncié que en ese buque hospital para la Amazonía podía haber un sobrecosto de 60.000 millones de pesos. Solamente trasladarlo desde Cartagena a Leticia cuesta doce mil millones de pesos, solo el traslado”, denunció.

El legislador agregó referentes sobre los costos del sector a nivel regional: “Mientras que en Brasil, prácticamente seis meses antes de que se firmara la construcción de ese buque hospital, habían lanzado un buque similar, también con fines de salud, de cerca de doce mil millones de pesos. Solo el traslado cuesta lo que nos ha podido costar en Brasil. Es una vergüenza”.

Al cierre del debate en el Congreso, el senador insistió en solicitar indagaciones disciplinarias por las decisiones administrativas adoptadas.

“Y lo lamentable y lo preocupante es que también se lo asignan a un hospital que está intervenido y que además tiene problemas para pagarle a sus trabajadores. Eso, presidente, muestra la irresponsabilidad con la que actuó el ministro Jaramillo, su esposa, porque está involucrada. Voy a pedirle a la Procuraduría que los investigue”, concluyó Forero.

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