Troncal avenida Ciudad de Cali: los servicios y horarios de las nuevas estaciones de Transmilenio, que se integrarán con el metro de Bogotá

La extensión de la Troncal Avenida Ciudad de Cali suma 2,85 kilómetros, beneficiará a cerca de 3.000 usuarios en hora pico y facilitará la integración con el Metro de Bogotá y Transmilenio - crédito IDU/Trasnmilenio

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Bogotá puso en marcha las tres primeras estaciones de la extensión de la Troncal Avenida Ciudad de Cali: Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia.

La nueva infraestructura, que suma 2,85 kilómetros de troncal y conecta estratégicamente a la localidad de Bosa, beneficiará a cerca de 3.000 usuarios en hora pico, reducirá los tiempos de viaje y facilitará la integración con el Metro de Bogotá y otros corredores principales del sistema Transmilenio.

El alcalde Mayor Carlos Fernando Galán destacó la relevancia de esta apertura para el suroccidente de la ciudad.

“Esta obra será fundamental para conectar a la localidad con el Metro de Bogotá. Los habitantes podrán llegar hasta la calle 72 con Caracas en aproximadamente 27 minutos”, aseguró el mandatario.

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Las estaciones cuentan con doble acceso, cuatro taquillas externas y vagones dotados con puertas automáticas y barreras de control de piso a techo para reforzar la seguridad y el flujo de pasajeros.

La operación inicial en la Avenida Ciudad de Cali comenzó con 50 buses duales articulados eléctricos que circulan por carriles exclusivos y mixtos - crédito IDU/Trasnmilenio

Servicios habilitados en las nuevas estaciones

El inicio de operación en el Grupo 1 de la avenida Ciudad de Cali se realizó con 50 buses duales articulados eléctricos, capaces de circular por carriles exclusivos y mixtos, permitiendo la prestación del servicio incluso mientras continúan las obras en otros tramos. Las estaciones, con accesibilidad universal, biciparqueaderos y gimnasio de calistenia, forman parte de un proyecto que, al completarse, beneficiará a más de 1,6 millones de personas.

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Nuevo servicio F63–Z63

El servicio F63–Z63 es la gran novedad para los usuarios de la zona, ya que conecta directamente Tibanica-Primavera con la estación Pradera en la troncal Américas, donde realiza retorno. La ruta tiene dos paradas sobre el carril mixto de la Avenida Ciudad de Cali y, en el futuro, se extenderá por la Avenida 68 y la calle 26, permitiendo conexiones rápidas hacia el centro de Bogotá.

Paradas servicio F63 (Pradera):

Tibanica-Primavera

Los Laureles

Islandia

Av. C. de Cali - Cl 58 Sur (mixto)

Av. C. de Cali - Cl 52A Sur (mixto)

Banderas

Pradera - Plaza Central

Paradas servicio Z63 (Tibanica-Primavera):

Pradera - Plaza Central

Banderas

Av. C. de Cali - Cl 51B Sur (mixto)

Av. C. de Cali - Cl 56A Sur (mixto)

Islandia

Los Laureles

Tibanica-Primavera

El nuevo servicio F63–Z63 conecta Tibanica-Primavera con la estación Pradera en la troncal Américas y suma paradas sobre el carril mixto de la Avenida Ciudad de Cali - crédito IDU/Trasnmilenio

Extensión del servicio A61–Z61

El servicio A61–Z61 amplía su recorrido desde el Portal Américas hasta Tibanica-Primavera, conservando la conexión con la estación Polo–Fincomercio en la Troncal 80. Esta extensión mejora la movilidad para las UPZ de Bosa Centro, entre ellas los barrios Primavera Sur, Esperanza de Tibanica, Manzanares y Laureles.

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Paradas principales del servicio A61–Z61 :

Tibanica-Primavera

Los Laureles

Islandia

Marsella

Distrito Graffiti

CDS – Carrera 32

Ricaurte

De la Sabana

Temporal Calle 22

Temporal Av. 39

Temporal Calle 57

Temporal Flores

Polo – Fincomercio

Horarios de operación:

A61: lunes a viernes de 4:30 a. m. a 10:00 a. m. | Sábados de 4:30 a. m. a 12:00 p. m.

Z61: lunes a viernes de 3:00 p. m. a 9:00 p. m. | Sábados de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

El servicio A61–Z61 extendió su recorrido desde Portal Américas hasta Tibanica-Primavera y mejoró la movilidad de sectores de Bosa Centro como Primavera Sur, Esperanza de Tibanica, Manzanares y Laureles - crédito IDU/Trasnmilenio

Extensión del servicio C19–F19

La ruta C19–F19 se prolonga desde la estación Banderas hasta el Portal Américas, ampliando horarios y cobertura, para atender la alta demanda y fortalecer la conexión de Bosa y Kennedy con otras troncales.

Paradas adicionales:

Portal Américas

Biblioteca Tintal

Temporal Calle 57

Horarios:

C19 (hacia Portal Suba): lunes a viernes de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. | Sábados de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

F19 (hacia Portal Américas): lunes a sábado de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Características de la infraestructura

Las estaciones cuentan con:

Doble acceso (norte y sur) y cuatro taquillas externas.

Puertas automáticas y barreras de control de piso a techo.

Biciparqueaderos: Tibanica-Primavera (305 cupos), Los Laureles e Islandia (102 cupos cada una).

Espacios de calistenia y murales para el disfrute ciudadano.

Ciclorruta de 1,51 km, 19.700 m² de espacio público y más de 5.900 m² de zonas verdes.

Las nuevas estaciones de Transmilenio cuentan con doble acceso, cuatro taquillas externas, puertas automáticas y barreras de control de piso a techo - crédito IDU/Trasnmilenio

Recomendaciones para usuarios

Finalmente, Transmilenio invitó a toda la comunidad usuaria que:

Planifiquen su viaje con tiempo

Mantengan su tarjeta tullave cargada

Consulten novedades en la aplicación TransMiApp y canales oficiales de Transmilenio.