Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Armada de Colombia capturó a cuatro extranjeros fuertemente armados en Cayo Isla Serrana: así fue el operativo

La operación de control del Comando Específico de San Andrés y Providencia ubicó a dos nicaragüenses, un jamaiquino y un costarricense junto a la lancha “Miss Ivánnia” en aguas del archipiélago

La inspección a la embarcación langostera “Miss Ivánnia” permitió decomisar dos fusiles, un revólver y tres pistolas, además de cartuchos de varios calibres durante patrullajes en Cayo Isla Serrana - crédito prensa Armada de Colombia
Guardar

La Armada de Colombia realizó la captura de cuatro ciudadanos extranjeros y la incautación de material de guerra en Cayo Isla Serrana, durante una operación de control y vigilancia desarrollada por el Comando Específico de San Andrés y Providencia.

La acción, ejecutada en el corazón del archipiélago, permitió la incautación de dos fusiles, un revólver, tres pistolas y 551 unidades de munición de diferentes calibres. La operación tuvo lugar en uno de los territorios insulares bajo vigilancia permanente de la fuerza pública.

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad naval, infantes de marina localizaron a los cuatro hombres —dos de nacionalidad nicaragüense, uno jamaiquino y uno costarricense— junto a una embarcación tipo langostera denominada “Miss Ivánnia”. Según el reporte oficial, la inspección inicial permitió hallar dos armas de fuego en poder de los extranjeros y, posteriormente, el resto del material bélico.

PUBLICIDAD

Durante el procedimiento, además de las armas, los uniformados confiscaron un equipo GPS, una brújula y cuatro teléfonos celulares. Todos los elementos quedaron bajo custodia, como parte de la investigación que busca esclarecer tanto la ruta de la embarcación como la actividad desarrollada por sus ocupantes en aguas colombianas.

Nacionalidades bajo investigación

El jefe del Comando Específico de San Andrés y Providencia afirmó que el resultado evidencia la preparación institucional y el trabajo de los infantes de marina que resguardan el territorio insular colombiano - crédito prensa Armada de Colombia

Los cuatro extranjeros capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, con el objetivo de establecer las circunstancias relacionadas con su presencia y su posible vinculación a actividades ilícitas.

La Armada de Colombia resaltó que la diversidad de nacionalidades —dos nicaragüenses, un jamaiquino y un costarricense— constituye un aspecto relevante para los investigadores. El comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, contralmirante Omar Yesid Moreno Oliveros, destacó que el resultado “demuestra la preparación y el compromiso de la institución con la protección del territorio insular colombiano”.

PUBLICIDAD

El oficial subrayó que la incautación de armas y munición refuerza la labor de los infantes que patrullan la zona. “Esta operación refleja el esfuerzo diario de quienes resguardan el mar para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó.

Vigilia sobre rutas

La presencia de extranjeros armados en el archipiélago ha fortalecido la vigilancia sobre las rutas marítimas que comunican el Caribe con Centroamérica y otros destinos. La captura en Cayo Isla Serrana se produce en un contexto de operaciones constantes en la zona, donde la Armada mantiene destacamentos en puntos estratégicos para prevenir el tráfico ilegal de armas y drogas.

La Armada de Colombia capturó a cuatro ciudadanos extranjeros e incautó material de guerra en Cayo Isla Serrana, en el archipiélago de San Andrés y Providencia - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada de Colombia capturó a cuatro ciudadanos extranjeros e incautó material de guerra en Cayo Isla Serrana, en el archipiélago de San Andrés y Providencia - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades buscan determinar cómo llegó la embarcación “Miss Ivánnia” a la zona, desde dónde partió y cuál era la finalidad de la misión de sus ocupantes. El procedimiento incluyó la entrega de los capturados y el arsenal decomisado a las entidades judiciales para el inicio del proceso correspondiente.

Antecedentes recientes en el archipiélago

La vigilancia sobre las aguas del archipiélago se ha incrementado tras hechos ocurridos en marzo de 2026, cuando la Armada Nacional de Colombia interceptó una embarcación tipo Go Fast con 1.2 toneladas de marihuana, valoradas en más de seis millones de dólares. En esa ocasión, dos nicaragüenses transportaban el cargamento, que tenía como destino mercados de Centroamérica y Estados Unidos.

El operativo evitó que más de 63.000 dosis de marihuana llegaran a su destino final y resultó en la detención de los implicados, que fueron puestos bajo custodia de la Fiscalía para el inicio de su proceso judicial. Según explicó el contralmirante Moreno Oliveros en esa oportunidad, la acción de la Armada impidió pérdidas millonarias y frenó el tráfico de drogas en la región.

La operación de control y vigilancia permitió decomisar dos fusiles, un revólver, tres pistolas y 551 unidades de munición en aguas colombianas - crédito prensa Armada de Colombia
La operación de control y vigilancia permitió decomisar dos fusiles, un revólver, tres pistolas y 551 unidades de munición en aguas colombianas - crédito prensa Armada de Colombia

Proceso judicial y seguridad en la región

En el caso reciente de Cayo Isla Serrana, las autoridades judiciales avanzan en la identificación de los movimientos previos de los capturados y la reconstrucción de su recorrido marítimo. El procedimiento formal continúa para definir la situación jurídica de los cuatro extranjeros y establecer el posible origen y destino del material incautado.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección de la soberanía y la seguridad del territorio insular. “Seguiremos realizando labores de control y vigilancia para impedir el ingreso y tránsito de elementos armados o ilegales en aguas nacionales”, aseguró el contralmirante Moreno Oliveros.

Temas Relacionados

Armada de ColombiaSan Andrés y ProvidenciaTráfico de armasNarcotráficoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate online, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en directo del partido

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate online, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en directo del partido

Colombia estuvo muy cerca de sufrir un apagón a nivel general debido al terremoto del 10 de agosto: dijeron qué lo evitó

La operación técnica de emergencia mostró tensiones inéditas y reveló la necesidad urgente de reforzar la coordinación y modernización del sector energético, aseguró el gerente general (e) de XMm Juan Carlos Morales

Colombia estuvo muy cerca de sufrir un apagón a nivel general debido al terremoto del 10 de agosto: dijeron qué lo evitó

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella, mientras el país lucha por superar la emergencia: “Incapacidad de empalme”

El expresidente de la República ejerció el derecho a réplica junto con el excandidato y senador del Pacto Histórico, en una intervención que se extendió cerca de 18 minutos y en la que aprovecharon para desconocer, una vez más, la legitimidad del hoy jefe de Estado

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella, mientras el país lucha por superar la emergencia: “Incapacidad de empalme”

Daniel Briceño hizo una aclaración pública luego de que recibiera una sanción de arresto por incumplir orden judicial

El representante hizo una rectificación sobre las denuncias que presentó contra la Unidad de Víctimas y precisó que Gloria Cuartas no tuvo participación en las contrataciones que cuestionó

Daniel Briceño hizo una aclaración pública luego de que recibiera una sanción de arresto por incumplir orden judicial

Regresó el fútbol profesional colombiano: Águilas Doradas ganó ante Llaneros y modificó la tabla de posiciones

Diez días después del parón que tuvo la Liga BetPlay 2026-II a raíz del terremoto que sacudió al país el 10 de agosto de 2026, volvió el juego y con él las emociones de los hinchas

Regresó el fútbol profesional colombiano: Águilas Doradas ganó ante Llaneros y modificó la tabla de posiciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno reaccionó conmovido a las palabras de su pareja Luisa Fernanda W sobre crisis que atravesaron tras mudarse a México: “Te amo mil veces”

Pipe Bueno reaccionó conmovido a las palabras de su pareja Luisa Fernanda W sobre crisis que atravesaron tras mudarse a México: “Te amo mil veces”

Rockaton 2026 reunirá a más de 70 artistas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

Deportes

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate online, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en directo del partido

EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate online, Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto en directo del partido

Regresó el fútbol profesional colombiano: Águilas Doradas ganó ante Llaneros y modificó la tabla de posiciones

James Rodríguez volvería a Europa: esto se sabe sobre el equipo que lo ficharía y su salario

La fundación River Plate entregó agua potable, balones y equipamiento deportivo a la Cruz Roja de Colombia para los afectados del terremoto

Luis Díaz lidera el listado de los colombianos más valiosos de Europa: así está el top 10