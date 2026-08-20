Armada de Colombia capturó a cuatro extranjeros fuertemente armados en Cayo Isla Serrana: así fue el operativo

La inspección a la embarcación langostera “Miss Ivánnia” permitió decomisar dos fusiles, un revólver y tres pistolas, además de cartuchos de varios calibres durante patrullajes en Cayo Isla Serrana - crédito prensa Armada de Colombia

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La Armada de Colombia realizó la captura de cuatro ciudadanos extranjeros y la incautación de material de guerra en Cayo Isla Serrana, durante una operación de control y vigilancia desarrollada por el Comando Específico de San Andrés y Providencia.

La acción, ejecutada en el corazón del archipiélago, permitió la incautación de dos fusiles, un revólver, tres pistolas y 551 unidades de munición de diferentes calibres. La operación tuvo lugar en uno de los territorios insulares bajo vigilancia permanente de la fuerza pública.

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad naval, infantes de marina localizaron a los cuatro hombres —dos de nacionalidad nicaragüense, uno jamaiquino y uno costarricense— junto a una embarcación tipo langostera denominada “Miss Ivánnia”. Según el reporte oficial, la inspección inicial permitió hallar dos armas de fuego en poder de los extranjeros y, posteriormente, el resto del material bélico.

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Durante el procedimiento, además de las armas, los uniformados confiscaron un equipo GPS, una brújula y cuatro teléfonos celulares. Todos los elementos quedaron bajo custodia, como parte de la investigación que busca esclarecer tanto la ruta de la embarcación como la actividad desarrollada por sus ocupantes en aguas colombianas.

Nacionalidades bajo investigación

El jefe del Comando Específico de San Andrés y Providencia afirmó que el resultado evidencia la preparación institucional y el trabajo de los infantes de marina que resguardan el territorio insular colombiano - crédito prensa Armada de Colombia

Los cuatro extranjeros capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, con el objetivo de establecer las circunstancias relacionadas con su presencia y su posible vinculación a actividades ilícitas.

La Armada de Colombia resaltó que la diversidad de nacionalidades —dos nicaragüenses, un jamaiquino y un costarricense— constituye un aspecto relevante para los investigadores. El comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, contralmirante Omar Yesid Moreno Oliveros, destacó que el resultado “demuestra la preparación y el compromiso de la institución con la protección del territorio insular colombiano”.

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El oficial subrayó que la incautación de armas y munición refuerza la labor de los infantes que patrullan la zona. “Esta operación refleja el esfuerzo diario de quienes resguardan el mar para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, afirmó.

Vigilia sobre rutas

La presencia de extranjeros armados en el archipiélago ha fortalecido la vigilancia sobre las rutas marítimas que comunican el Caribe con Centroamérica y otros destinos. La captura en Cayo Isla Serrana se produce en un contexto de operaciones constantes en la zona, donde la Armada mantiene destacamentos en puntos estratégicos para prevenir el tráfico ilegal de armas y drogas.

La Armada de Colombia capturó a cuatro ciudadanos extranjeros e incautó material de guerra en Cayo Isla Serrana, en el archipiélago de San Andrés y Providencia - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades buscan determinar cómo llegó la embarcación “Miss Ivánnia” a la zona, desde dónde partió y cuál era la finalidad de la misión de sus ocupantes. El procedimiento incluyó la entrega de los capturados y el arsenal decomisado a las entidades judiciales para el inicio del proceso correspondiente.

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Antecedentes recientes en el archipiélago

La vigilancia sobre las aguas del archipiélago se ha incrementado tras hechos ocurridos en marzo de 2026, cuando la Armada Nacional de Colombia interceptó una embarcación tipo Go Fast con 1.2 toneladas de marihuana, valoradas en más de seis millones de dólares. En esa ocasión, dos nicaragüenses transportaban el cargamento, que tenía como destino mercados de Centroamérica y Estados Unidos.

El operativo evitó que más de 63.000 dosis de marihuana llegaran a su destino final y resultó en la detención de los implicados, que fueron puestos bajo custodia de la Fiscalía para el inicio de su proceso judicial. Según explicó el contralmirante Moreno Oliveros en esa oportunidad, la acción de la Armada impidió pérdidas millonarias y frenó el tráfico de drogas en la región.

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La operación de control y vigilancia permitió decomisar dos fusiles, un revólver, tres pistolas y 551 unidades de munición en aguas colombianas - crédito prensa Armada de Colombia

Proceso judicial y seguridad en la región

En el caso reciente de Cayo Isla Serrana, las autoridades judiciales avanzan en la identificación de los movimientos previos de los capturados y la reconstrucción de su recorrido marítimo. El procedimiento formal continúa para definir la situación jurídica de los cuatro extranjeros y establecer el posible origen y destino del material incautado.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección de la soberanía y la seguridad del territorio insular. “Seguiremos realizando labores de control y vigilancia para impedir el ingreso y tránsito de elementos armados o ilegales en aguas nacionales”, aseguró el contralmirante Moreno Oliveros.