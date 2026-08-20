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Hombre fue asesinado a tiros dentro de una bolirana en el sur de Bogotá: el ataque armado generó pánico en el lugar

Los peritos realizaron la inspección del cadáver, recolectaron indicios y avanzaron en la toma de testimonios, además de revisar posibles registros de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el móvil del ataque

La víctima del asesinato en Ciudad Bolívar fue identificada como Jaime Ramírez, de 42 años- crédito Raúl Arboleda/AFP
La víctima del asesinato en Ciudad Bolívar fue identificada como Jaime Ramírez, de 42 años- crédito Raúl Arboleda/AFP
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El sur de Bogotá fue escenario de un asesinato que conmocionó a la comunidad de Ciudad Bolívar. Jaime Ramírez, de 42 años, perdió la vida dentro de un establecimiento de juegos de bolirana, lo que generó alarma y miedo entre los presentes.

La víctima, presuntamente dedicada al oficio de taxista, se encontraba en el local llamado ‘La Oficina’, en el barrio La Estrella, en la noche del martes 19 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes, Ramírez apenas llevaba unos minutos en el sitio cuando un hombre ingresó y comenzó a mostrar un comportamiento que despertó inquietud entre los asistentes.

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Según testigos, el atacante se aproximó directamente a Ramírez y, sin mediación aparente, sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones. Los disparos provocaron una estampida de clientes y empleados, quienes salieron del lugar en busca de resguardo ante el temor de un nuevo ataque.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Un hombre fue asesinado con arma de fuego la noche del 19 de agosto en una bolirana de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El hecho dejó a Ramírez gravemente herido, y a pesar de los intentos por auxiliarlo, falleció en el mismo establecimiento. El agresor logró escapar del sitio y, hasta el momento, las autoridades no han logrado su captura.

Avances de la investigación tras el homicidio en Ciudad Bolívar

Luego del crimen, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación arribó a ‘La Oficina’ para realizar la inspección técnica del cuerpo y recolectar pruebas que permitan esclarecer el caso.

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Los investigadores también iniciaron la búsqueda de grabaciones de cámaras de seguridad del sector que puedan aportar información sobre los movimientos del atacante antes y después del homicidio.

Por el momento, el motivo del asesinato no ha sido esclarecido. Las autoridades han centrado sus esfuerzos en la recopilación de testimonios y en la verificación de la identidad y ocupación de la víctima, ya que se presume que trabajaba como taxista, pero este dato está en proceso de confirmación.

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección del cuerpo tras el homicidio - crédito AFP

Balacera en billar de Chapinero, en Bogotá: un cliente que no quiso pagar la cuenta hirió gravemente al administrador

Un episodio de violencia alteró la relativa tranquilidad de Chapinero la tarde del 2 de agosto, cuando un enfrentamiento armado en un billar dejó a un hombre gravemente herido y sembró el temor entre quienes se encontraban en el lugar.

El hecho, que tuvo como escenario una concurrida calle del norte de Bogotá, puso en evidencia la preocupación por la presencia de extorsionadores en el sector.

Según los reportes iniciales, todo comenzó cuando una empleada del establecimiento solicitó el pago de la cuenta a un cliente. La situación escaló rápidamente: el individuo reaccionó de manera violenta, sujetó a la trabajadora del cabello y la golpeó. Al percatarse de lo que ocurría, el administrador intervino para defender a la víctima, lo que desencadenó el ataque armado.

El agresor, tras intimidar a los presentes con un revólver, disparó al administrador en el pecho. El ataque generó pánico entre los clientes, quienes presenciaron cómo el atacante, antes de huir, advirtió sobre represalias si no se pagaban cuotas extorsivas.

“Tengo miedo, él dijo que iba a poner una bomba porque no le estaban pagando extorsión. Es algo que me da pánico tanto a mí como a otros clientes”, expresó una testigo al medio local.

La respuesta fue inmediata por parte de quienes se encontraban en las cercanías: auxiliaron al herido y lo trasladaron en motocicleta a un centro de atención médica. La gravedad de la lesión movilizó a los servicios de emergencia y a la comunidad, preocupada por la escalada de amenazas en la zona.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá recopiló las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar y ubicar al responsable. Las autoridades han activado protocolos para capturar al agresor y esclarecer los hechos, mientras agentes de inteligencia trabajan en la hipótesis de que el ataque podría estar relacionado con estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

Las primeras indagaciones se centran en determinar si la amenaza lanzada —la advertencia sobre una supuesta bomba y el cobro de extorsión— corresponde a una estrategia de intimidación utilizada por bandas que operan en el sector comercial de Chapinero. Los investigadores buscan establecer si el agresor forma parte de una red más amplia que viene sembrando zozobra entre comerciantes y empleados de la zona.

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