Por una ventana, policías rescataron a un menor de cinco años que habrían dejado abandonada en un apartamento en el sur de Bogotá

Rescate nocturno de menor por policía y bomberos en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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El rescate de una niña de cinco años desde un tercer piso movilizó a los servicios de emergencia en el barrio Caldas, en la localidad de Bosa. La alarma se activó cuando residentes de la zona notaron la presencia de la menor en la ventana, en condiciones que evidenciaban abandono y falta de atención básica.

Los agentes del CAI Brasilia acudieron rápidamente tras recibir el aviso de la comunidad. Al llegar al lugar, constataron que la niña permanecía sola, sin acceso a alimentos y en un entorno poco higiénico. La puerta principal de la vivienda estaba cerrada con seguro, lo que imposibilitó el ingreso inmediato de los uniformados.

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Ante la urgencia de la situación, se solicitó la colaboración del cuerpo de Bomberos. Los equipos de rescate coordinaron esfuerzos y lograron sacar a la menor a través de la ventana, asegurando su integridad física durante la maniobra.

Mayor Esteban Rosero brinda detalles sobre el rescate de un menor en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Finalizada la intervención, la niña fue puesta bajo la protección de la patrulla especializada en Infancia y Adolescencia, que la trasladó al Centro Especializado Revivir. Allí, profesionales se encargaron de iniciar el proceso para garantizar sus derechos y atender sus necesidades.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de alertar sobre casos similares y pusieron a disposición la línea 123 y los CAI locales para reportar cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad.

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Niña de siete años fue rescatada en Bogotá tras pedir ayuda por una ventana con mensajes en hojas de papel

Un caso reciente en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, puso en alerta a los habitantes y a las autoridades luego del rescate de una niña de siete años que se encontraba sola en su vivienda. La intervención fue posible por la reacción de la comunidad, que notó una situación inusual tras recibir mensajes escritos pidiendo auxilio, lanzados por la menor desde una ventana.

La menor fue rescatada por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de que ciudadanos vieran los mensajes que lanzó por una ventana en el barrio Galán y alertaran a las autoridades - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al lugar y verificaron que la niña permanecía sin acompañamiento adulto desde la mañana. Tras confirmar la situación, una patrulla de Infancia y Adolescencia ingresó al inmueble para garantizar la seguridad de la menor.

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La investigación busca establecer si existió abandono por parte de los adultos encargados y esclarecer las condiciones en que la niña quedó desprotegida. Por ahora, la autoridad administrativa asumió la custodia de la menor y activó el protocolo para restituir sus derechos, mientras se determina la responsabilidad de los cuidadores.

La acción ciudadana fue clave: los transeúntes, al recibir las notas que la niña arrojó por la ventana, alertaron de inmediato a la Policía, lo que permitió la rápida actuación de los agentes y el traslado de la menor a un entorno seguro.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuántas horas estuvo la niña sola ni han detallado el motivo de la ausencia de un adulto responsable en la vivienda. El proceso de investigación continúa abierto para identificar las causas del hecho y prevenir situaciones similares en la zona.

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Los mensajes escritos en hojas de papel que la niña lanzó por la ventana permitieron que ciudadanos alertaran a la Policía, lo que desencadenó el operativo de rescate en el barrio Galán, en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Episodios similares se han registrado en Bogotá y sus alrededores. En el barrio Los Mártires, una niña de 3 años fue rescatada tras ser hallada sola y bajo llave; la madre argumentó que había salido a una reunión y el caso está en revisión por las autoridades. La menor fue llevada a un centro especializado y se activó el protocolo de protección.

En Sibaté, Cundinamarca, la Policía intervino tras la difusión de un video que mostraba posibles agresiones a una niña de 4 años, presuntamente por parte de su padrastro. La menor fue trasladada a un centro asistencial y luego al Icbf, que asumió su protección. El presunto agresor es buscado por las autoridades.

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En todos estos casos, la intervención de la comunidad permitió la activación de los procedimientos de protección y la investigación de las responsabilidades de los adultos. Las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a menores para garantizar su seguridad.