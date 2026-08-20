Perrita fue agredida con un palo y un machete en Barranquilla: buscan identificar al responsable

Las grabaciones difundidas por Huellitas CJ muestran los dos momentos en que un hombre, aún sin identificar, habría atacado a la perrita en el barrio Villa San Pedro II. - crédito @huellitascj/Instagram

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Una perrita resultó herida en un caso de presunto maltrato animal ocurrido en el barrio Villa San Pedro II, en Barranquilla. Los hechos fueron denunciados por el colectivo animalista Huellitas CJ, que difundió videos de cámaras de seguridad en los que aparece un hombre que habría agredido al animal.

De acuerdo con la información entregada por el colectivo, la persona que aparece en las grabaciones aún no ha sido identificada. Los integrantes de Huellitas CJ localizaron posteriormente a la perrita y gestionaron su traslado a un centro veterinario para que recibiera atención por las lesiones que presentaba.

Así habría ocurrido la agresión, según la denuncia

De acuerdo con El Tiempo, todo comenzó cuando un hombre que se movilizaba en una motocicleta cae sobre la vía. El medio señala que el hecho podría estar relacionado con una pérdida de control de la motocicleta o con las condiciones del pavimento, que aparentemente se encontraba mojado.

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Después de la caída, varios perros que se encontraban en el sector comenzaron a ladrar y el motociclista reaccionó contra una de las perritas que permanecían en el lugar.

Las imágenes recopiladas por el colectivo animalista muestran al hombre tomando un palo de aproximadamente un metro de longitud y golpeando al animal en la zona de la cadera. Después del impacto, la perrita se habría alejado del lugar y buscado refugio.

Huellitas CJ señala que posteriormente el hombre habría dejado el palo, tomado un machete y regresado hacia el sitio donde se encontraba la perrita.

En una segunda grabación, según la descripción del colectivo, el hombre habría utilizado el machete para golpear nuevamente al animal, igualmente en la zona de la cadera.

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En la publicación realizada junto con los videos y fotografías, Huellitas CJ afirmó que el hombre habría esperado a que la perrita estuviera quieta para volver a atacarla. “Este tipo cómo no le pudo hacer daño con un palazo, esperó a que se durmiera para darle un machetazo”, escribió el colectivo.

La perrita fue trasladada a un centro veterinario para recibir atención por las lesiones que presentaba. - crédito @huellitascj/Instagram

El colectivo también hizo otras acusaciones

En la misma publicación, Huellitas CJ realizó señalamientos adicionales sobre el hombre que aparece en los videos. El colectivo aseguró que se trataría de una persona que, según su versión, habría maltratado anteriormente a otros animales.

“Este tipo se acostumbra a mal tratar anímales! Atropello a otra perrita, y mata gatos!”, manifestó la organización en sus redes sociales.

Estas afirmaciones fueron realizadas por el colectivo dentro de su denuncia pública y no se presentan como hechos comprobados, debido a que no se suministró información sobre investigaciones oficiales que permitan establecer la veracidad de esos señalamientos.

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Huellitas CJ también cuestionó la situación de los casos de maltrato animal en la ciudad y escribió: “Barranquilla, ¿hasta cuándo? Estamos cansados”.

Huellitas CJ informó sobre el caso y solicitó apoyo para cubrir la atención veterinaria del animal. - crédito @huellitascj/Instagram

La perrita fue trasladada a una clínica veterinaria

Después de la agresión denunciada, integrantes de Huellitas CJ localizaron a la perrita y se encargaron de trasladarla a un centro veterinario debido a las lesiones que presentaba.

El colectivo informó que el animal ingresó con una herida abierta, además de las afectaciones que, según la organización, habría sufrido como consecuencia del golpe con el palo.

“Familia, ya tenemos a la perrita en la veterinaria. Necesitamos apoyo. Llegó con la herida abierta y por supuesto tiene el golpe del palazo”, manifestó Huellitas CJ en la publicación con la que informó sobre el traslado del animal.

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La organización también solicitó apoyo para cubrir los gastos relacionados con la atención veterinaria de la perrita.

Las imágenes compartidas por el colectivo muestran al animal después de ser localizado y permiten observar las lesiones por las que fue llevado para recibir atención médica.

Buscan identificar al hombre registrado en las cámaras

Uno de los principales objetivos de la denuncia es establecer la identidad del hombre que aparece en los videos.

Huellitas CJ pidió que las autoridades revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad disponibles en el sector y adelanten las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El colectivo también solicitó la intervención de la Policía Metropolitana de Barranquilla y de las entidades competentes en materia de protección animal e investigación de posibles casos de maltrato.

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El animal permanece bajo cuidado veterinario mientras se realizan los exámenes necesarios para evaluar sus lesiones. - crédito @huellitascj/Instagram

Huellitas CJ solicita apoyo para la atención veterinaria

Además de informar sobre el caso, el colectivo publicó diferentes medios para recibir donaciones destinadas a cubrir los gastos veterinarios de la perrita.

En la publicación, Huellitas CJ compartió los siguientes canales de aporte: Llave Bre-B 3043331104, Nequi 3206338459, cuenta de ahorros Bancolombia 43400002972, DaviPlata 3046627915 y PayPal.me/mayrescata.

La organización cerró su publicación con un llamado a sus seguidores para contribuir con la atención del animal.