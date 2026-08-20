MinHacienda autoriza crédito de USD 50 millones de la CAF a Barranquilla para recuperar la ciénaga de Mallorquín

La recuperación de la ciénaga de Mallorquín contempla intervenciones en ecosistemas, playas, manglares y espacios públicos. - crédito Alcaldía de Barranquilla

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para celebrar un empréstito externo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) hasta por USD 50 millones, recursos que serán destinados a financiar diferentes proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027.

La autorización quedó establecida mediante la Resolución 1876 del 18 de agosto de 2026, después de que el Distrito acreditara el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el financiamiento permitirá fortalecer las estrategias incluidas en el Plan de Desarrollo “Barranquilla a otro nivel”, estructurado alrededor de cuatro ejes: ciudad segura y solidaria, ciudad dinámica, ciudad ambiental y sostenible, y gobierno eficiente y responsable.

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Entre las iniciativas que serán financiadas se encuentra la recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín, con intervenciones relacionadas con ecosistemas, playas, manglares y espacios públicos.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, destacó que la autorización hace parte del respaldo del Gobierno nacional al desarrollo regional.

“Esta autorización refleja la voluntad del Gobierno de apoyar el desarrollo regional. Así Barranquilla podrá acceder a recursos que le permitan mejorar la vida de sus habitantes, para que sea una ciudad más verde, que siga avanzando en infraestructura y genere empleo”, afirmó el funcionario.

Barranquilla podrá contratar con la CAF un empréstito externo de hasta USD 50 millones. - crédito Colprensa - Juan Páez

Proyectos que contempla el crédito

Según el comunicado de MinHacienda, los recursos del empréstito serán destinados a diferentes intervenciones incluidas en el Plan de Desarrollo Distrital.

Uno de los componentes corresponde a la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín, que contempla acciones sobre ecosistemas, playas, manglares y espacios públicos.

El listado también incluye el programa Siembra Barranquilla, orientado a la creación y mantenimiento de zonas verdes y bosques urbanos.

El crédito contempla, además, recursos para la operación y mantenimiento de las cinco estaciones de monitoreo de calidad del aire y para la actualización y ejecución del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.

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En materia de espacio público, se encuentra el programa Todos al Parque, que comprende la recuperación y mantenimiento de parques, plazas, bulevares y zonas verdes.

También está incluida la iniciativa Transformación de Entornos Urbanos (TEU), que contempla la renovación de andenes.

El financiamiento incluye, igualmente, proyectos relacionados con el sector cultural. Entre ellos están el fortalecimiento de la formación artística y cultural y el Sistema Distrital de Estímulos, destinado al apoyo de la creación y la gestión sostenible de las artes, las culturas y el patrimonio.

El programa Siembra Barranquilla incluye la creación y mantenimiento de nuevas áreas verdes. - crédito FSC

Trámite de autorización

El Ministerio de Hacienda informó que la solicitud inicial para la autorización del crédito había sido radicada ante esa entidad el 23 de febrero de 2026.

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El trámite permaneció detenido entre junio y agosto y posteriormente fue reactivado con la llegada del nuevo Gobierno. La autorización se formalizó mediante la Resolución 1876 del 18 de agosto de 2026.

Para acceder al empréstito, el Distrito de Barranquilla acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación relacionada con el endeudamiento territorial.

Entre los documentos presentados estuvo un concepto técnico favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP), emitido el 11 de noviembre de 2025, para contratar con la CAF un crédito externo de libre destinación por hasta USD 50 millones.

También fue presentado un concepto favorable del Consejo Distrital de Política Fiscal (CODFIS) de Barranquilla sobre el impacto fiscal de la operación.

El Ministerio señaló que el Distrito cuenta, además, con una calificación de riesgo internacional equivalente a la de la Nación. En el caso de Fitch Ratings, la calificación reportada es ‘BB’, de acuerdo con el informe de mayo de 2026. Por su parte, Moody’s Ratings otorgó una calificación de ‘Baa3’, según el informe de octubre de 2025.

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Indicadores de endeudamiento

Dentro de los requisitos acreditados por Barranquilla también estuvieron los indicadores de capacidad de endeudamiento con corte al 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información entregada por MinHacienda, el Distrito registró un indicador de solvencia de 13,0% y uno de sostenibilidad de 107,6%.

La cartera señaló que estos indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos por la Ley 358 de 1997.

La operación autorizada corresponde a un empréstito externo de hasta USD 50 millones con la CAF y está vinculada a proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, entre ellos la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, programas ambientales, intervención de parques y andenes, gestión de residuos, monitoreo de calidad del aire y proyectos de formación y promoción cultural.

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