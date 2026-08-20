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Sinuano Noche hoy, 19 de agosto: revisa los números ganadores del sorteo

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
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El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este miércoles 19 de agosto de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026.

Número ganador: 9516.

Dos últimas cifras: 16.

Tres últimas cifras: 516.

La quinta: 8.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que debes saber de Sinuano Noche

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

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El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

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El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio. Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados. Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario. Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

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