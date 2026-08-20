El Niño amenaza ríos y embalses: claves para ahorrar agua en casa ante menos lluvias en Colombia

Sequia en Colombia por el fenómeno del Niño - crédito Universidad de La Guajira

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La disminución de lluvias asociada al fenómeno de El Niño vuelve a poner sobre la mesa una tarea cotidiana que puede tener impacto directo en los hogares: ahorrar agua antes de que los ríos, quebradas, embalses y reservorios sientan con más fuerza la presión del déficit hídrico. Las autoridades ambientales recomiendan reforzar desde ya el uso eficiente del recurso, especialmente en actividades diarias donde se producen desperdicios evitables.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, en una campaña con Wero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales informó en julio que las condiciones de El Niño continuaban fortaleciéndose. El Ideam advirtió, además, que existía una probabilidad superior al 97 % de que el fenómeno persistiera hasta el primer trimestre de 2027.

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La entidad también alertó sobre posibles reducciones en los caudales de ríos y quebradas, así como menores niveles en embalses y reservorios. Por eso, acciones sencillas como cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, reparar fugas y evitar consumos innecesarios pueden ayudar a reducir la presión sobre el sistema de abastecimiento.

Sequía en Colombia por fenómeno del Niño . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fugas, llaves abiertas y reutilización del agua

Una fuga pequeña puede parecer inofensiva, pero representa un desperdicio constante si no se atiende a tiempo. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente llaves, tuberías, sanitarios y conexiones, con el fin de detectar pérdidas y corregirlas antes de que aumenten el consumo en hogares, edificios o establecimientos comerciales.

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El ahorro también empieza con hábitos simples. Cerrar la llave durante el cepillado, evitar lavar pisos o fachadas con chorros permanentes y usar solo el agua necesaria en labores domésticas son medidas que pueden repetirse todos los días sin requerir grandes inversiones. La clave está en convertir el cuidado del recurso en una práctica permanente, no solo en una reacción cuando ya hay escasez.

Otra recomendación es reutilizar el agua cuando las condiciones lo permitan. El recurso empleado en ciertas actividades domésticas puede tener un segundo uso, siempre que se conserve de forma adecuada y no represente riesgo para la salud. Esta práctica puede servir, por ejemplo, para tareas de limpieza o riego controlado, dependiendo del tipo de agua y del manejo que se le dé.

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El almacenamiento también exige cuidado. Si una familia decide guardar agua como reserva, los recipientes deben mantenerse limpios, cerrados y protegidos de fuentes de contaminación. El Ideam ha recomendado vigilar las reservas y planificar el uso del recurso ante posibles escenarios de déficit hídrico, para evitar desperdicios y problemas sanitarios.

Menos lluvias también elevan riesgo de incendios

El impacto de El Niño no se limita a la disponibilidad de agua para consumo o actividades domésticas. La disminución de precipitaciones y el aumento de temperaturas pueden incrementar la probabilidad de incendios de cobertura vegetal, además de generar afectaciones en actividades agropecuarias y en algunos ecosistemas.

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Por esa razón, las autoridades ambientales han pedido fortalecer los planes de contingencia, mantener el monitoreo de las condiciones meteorológicas y promover programas de ahorro y uso eficiente del agua. Estas acciones resultan importantes tanto para las ciudades como para zonas rurales, donde el recurso también es clave para cultivos, animales y abastecimiento comunitario.

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El Ministerio de Ambiente incluyó el ahorro de agua entre las medidas preventivas frente al fenómeno. Aunque la respuesta institucional es necesaria, los hogares también tienen un papel relevante, porque buena parte del consumo depende de rutinas diarias que pueden ajustarse sin afectar la calidad de vida.

La recomendación principal es actuar antes de que la escasez obligue a medidas más estrictas. Reparar fugas, cerrar llaves, reutilizar agua de manera segura y almacenar reservas correctamente son decisiones que ayudan a enfrentar un periodo de menor lluvia.

Según la actualización más reciente del Ideam citada por la campaña, las condiciones de El Niño podrían mantenerse hasta comienzos de 2027. Ese escenario obliga a cuidar el agua desde ahora, mientras el país sigue monitoreando los posibles efectos sobre sus recursos hídricos.

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