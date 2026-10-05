Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

La expresión, utilizada como una exclamación de alegría en Corea del Sur, cobró especial protagonismo durante los conciertos de BTS en Bogotá - crédito Infobae Colombia

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El término ‘Assarabia Colombia’ (아싸라비아 콜롬비아) se convirtió en una de las expresiones más comentadas por los seguidores del K-pop tras los históricos conciertos de la agrupación surcoreana BTS en Bogotá, realizados el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, una frase que combina la jerga tradicional de Corea del Sur con un juego de palabras que une a ambas naciones desde hace varias décadas.

La histórica doble fecha del grupo en la capital colombiana reavivó la popularidad de este dicho, el cual surge de la cultura urbana de Corea del Sur, donde la palabra “assa” o “assarabia” es una exclamación festiva equivalente a decir “¡bravo!”, “¡hurra!” o “¡qué alegría!”. Con el paso del tiempo, la rima entre el término y el nombre del país sudamericano popularizó el juego de palabras “Assarabia Colombia” en la sociedad surcoreana.

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Este vínculo afectivo tiene raíces históricas que se remontan a la Guerra de Corea en la década de 1950, cuando el Batallón Colombia fue el único contingente de América Latina que participó en el conflicto armado en apoyo al país del sur.

Esa relación diplomática e histórica impulsó la adopción de expresiones culturales y rimas amigables hacia el país en la sociedad surcoreana, creando una simpatía tradicional hacia el territorio colombiano.

“Assarabia Colombia” se convirtió en una de las frases más buscadas por los seguidores de BTS después de sus conciertos en Bogotá - crédito Juan David Botia-Katherine Lancheros/Infobae Colombia

El origen del chiste interno de BTS y su masificación mundial

Aunque la rima formaba parte del vocabulario popular en el país asiático, su difusión internacional ocurrió en 2019 durante la emisión del episodio 71 del programa de variedades Run BTS!.

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Durante una dinámica de preguntas rápidas organizada por la producción, los integrantes de la banda recibieron el interrogante sobre cuál era la capital de Colombia.

Al no recordar de inmediato la respuesta correcta, el cantante Jin respondió en tono de broma utilizando la famosa rima “¡Assarabia!”, desatando las risas de sus compañeros, quienes terminaron cantando en conjunto “¡Assarabia, Colombia!” frente a las cámaras.

Desde aquel momento, la exclamación quedó grabada como un chiste interno entre los integrantes de BTS y el colectivo global de fanáticos conocido como Army, convirtiéndose en una referencia afectiva de la banda hacia la audiencia colombiana.

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Miles de Army reconocen el chiste interno de BTS con 'Assarabia Colombia' por el programa Run BTS! - crédito @Mary_ jeon.20/TikTok

La emoción de los colombianos al escuchar la rima en los conciertos de Bogotá

El juego de palabras cobró pleno sentido durante las dos presentaciones consecutivas realizadas este 2 y 3 de octubre en el escenario bogotano, donde miles de asistentes celebraron el reencuentro en vivo con la agrupación musical.

La agrupación surcoreana se encuentra actualmente en el marco de su gira BTS World Tour Arirang, que marcó además su primera visita a Colombia.

Los siete integrantes no ocultaron la emoción por este momento y, durante su presentación, gritaron “¡Assarabia, Colombia!”, una expresión que fue respondida con entusiasmo por el público y que generó un momento de conexión y cercanía entre los artistas y las Army.

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Además del famoso “Assarabia Colombia”, Jimin sorprendió a los asistentes al explicar una particular coincidencia entre “Bogotá” y una expresión coreana relacionada con extrañar o querer ver a alguien - crédito Infobae Colombia

Durante el desarrollo del espectáculo, el integrante Jimin se tomó un espacio en el escenario para destacar una coincidencia fonética que conmovió a los asistentes. El cantante señaló que el nombre de la ciudad de Bogotá guarda una notable similitud de sonido con la palabra coreana “bogoshipda” (보고싶다), cuya traducción al español significa “te extraño” o “quiero verte”.

El artista aprovechó la coincidencia del idioma para dirigir un mensaje directo al público, manifestando que cada vez que pronunciaban el nombre de la capital, recordaban la expresión coreana utilizada para decirle a los fanáticos lo mucho que anhelaban estar en el país.

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“Bogotá suena de una forma muy parecida a como nosotros decimos en Corea que los extrañamos. Por eso, durante todo este tiempo, nombrar su ciudad era nuestra forma de decirles que queríamos verlos pronto”, comentó Jimin en el escenario ante la ovación de la multitud.