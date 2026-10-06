Colombia

Sin respuestas del Ministerio de Hacienda: Comisión legislativa busca definir hoja de ruta para cinco departamentos afectados por el terremoto

Los congresistas que integran la célula legislativa alertan sobre la falta de interlocución oficial para conocer las fuentes de financiación y la ejecución presupuestal destinada a las zonas afectadas por el movimiento telúrico

Congreso de la República
La Comisión Accidental Bicameral del Congreso que hace seguimiento a la situación de los cinco departamentos afectados por el terremoto viene adelantando su labor de monitoreo sobre las acciones de reconstrucción y los recursos que el Gobierno Nacional destinará para atender esta emergencia
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La Comisión Accidental Bicameral del Congreso de la República, encargada de realizar el seguimiento a la situación de los cinco departamentos afectados por el terremoto, adelanta labores de monitoreo sobre las acciones de reconstrucción y la destinación de los recursos asignados por el Gobierno nacional para la atención de la emergencia. En el marco de estas funciones, la instancia legislativa ha intentado establecer comunicación directa con el Ejecutivo para conocer el presupuesto global destinado a las labores de recuperación, las fuentes de financiación previstas y la hoja de ruta técnica que garantice la ejecución de los rubros.

No obstante, la inasistencia del ministro de Hacienda a dos invitaciones formales extendidas por los congresistas ha generado reparos al interior de la comisión. La ausencia del funcionario en dichos espacios de citación impide que los legisladores obtengan precisiones sobre el dimensionamiento financiero de los planes de obra y mitigación previstos para las zonas golpeadas por el fenómeno natural.

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La Comisión considera fundamental mantener abiertos estos canales institucionales y contar con información clara y oportuna

Desde la corporación se ha señalado que la intención de estos encuentros radica en cumplir con la labor constitucional de control político, vigilancia de los recursos públicos y supervisión de las medidas orientadas a la recuperación de las comunidades damnificadas. Los integrantes de la célula bicameral han enfatizado que la apertura de canales de comunicación institucional resulta indispensable para examinar con rigor los detalles técnicos y presupuestales de la intervención estatal, evitando vacíos de información en el proceso de veeduría parlamentaria.

Hasta el momento, la agenda de trabajo de la comisión permanece a la espera de una nueva fecha de convocatoria en la que el jefe de la cartera económica pueda atender el llamado del Congreso. La finalidad de dicho espacio es revisar de manera conjunta los componentes financieros del plan de reconstrucción en los cinco departamentos involucrados, asegurando la transparencia en la asignación y ejecución de los fondos públicos dispuestos para superar la contingencia territorial.

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La Comisión ha buscado conocer de primera mano cuál será el presupuesto global para la reconstrucción

Cabe recordar que el 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente y centro de Colombia. El movimiento telúrico, con epicentro registrado cerca de San José del Palmar (Chocó), se sintió con gran intensidad en una amplia extensión del territorio nacional y en países vecinos.

La emergencia impactó de manera crítica a más de diez departamentos, concentrando los daños estructurales más severos en zonas de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío. En ciudades principales como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó se reportaron colapsos parciales de edificaciones —incluyendo centros de salud, terminales de transporte e infraestructura educativa—, además de cientos de viviendas destruidas, daños en redes viales, interrupciones en los servicios públicos y múltiples víctimas fatales. La magnitud de la emergencia movilizó operativos nacionales de búsqueda y rescate, así como planes de contingencia institucionales para atender a las poblaciones damnificadas en las regiones más golpeadas por el sismo.

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