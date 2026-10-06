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Néstor Lorenzo, Davinson Sánchez y Richard Ríos analizaron el presente de Colombia antes del partido amistoso ante Perú: “Responsabilidad grandísima”

El técnico y los referentes de la Tricolor explicaron cómo buscan consolidar el funcionamiento del equipo tras los resultados ante México y Paraguay

Davinson Sánchez se refirió a lo que siente de ser capitán de la selección Colombia, mientras que el entrenador Néstor Lorenzo se refirió a la construcción del equipo - crédito Davinson Sánchez/AFP
Davinson Sánchez se refirió a lo que siente de ser capitán de la selección Colombia, mientras que el entrenador Néstor Lorenzo se refirió a la construcción del equipo - crédito Davinson Sánchez/AFP
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La selección de Colombia cerrará la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026 con un partido amistoso ante Perú el martes 6 de octubre en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 6:45 p. m., hora colombiana.

El combinado nacional llega al compromiso tras el empate 1-1 frente a México y la derrota 1-0 contra Paraguay. En la zona mixta del lunes 5 de octubre, el mediocampista Richard Ríos; el defensor central Davinson Sánchez, capitán en los dos compromisos anteriores; y el director técnico Néstor Lorenzo analizaron el momento del equipo, las alternativas que ensayaron en los primeros partidos y el desafío de revertir los resultados.

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Las declaraciones coincidieron en un punto: Colombia atraviesa una etapa de ajustes, con futbolistas que buscan afianzar conexiones dentro del campo y un cuerpo técnico que prueba variantes para ampliar las opciones de cara a los próximos compromisos.

Davinson Sánchez refiriéndose a ser capitán de la selección Colombia, durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito @diegonoticia/X
Davinson Sánchez refiriéndose a ser capitán de la selección Colombia, durante la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026 - crédito @diegonoticia/X

Davinson Sánchez habló de lo que siente al ser capitán, entre otros temas

“Eso te lo ganás”, afirmó Davinson Sánchez al ser consultado por la capitanía y el lugar de referencia que ocupa dentro de la selección Colombia. El defensor señaló que asume ese rol con satisfacción, pero también con la responsabilidad que implica representar a un plantel que atraviesa una etapa de ajustes.

El central explicó que ese liderazgo no depende únicamente de la trayectoria, sino también de los méritos que cada jugador demuestra en sus clubes y durante las convocatorias.

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En ese sentido, destacó que los futbolistas que se sumaron recientemente al grupo también han hecho méritos para asumir responsabilidades y aportar al funcionamiento del equipo.

Muchos de los que están viniendo ahora han hecho méritos también para tener este rol y la responsabilidad grandísima”, sostuvo Sánchez. El defensor remarcó que Colombia necesita que quienes tengan una oportunidad respondan dentro del campo, en la previa del amistoso ante Perú.

Néstor Lorenzo refiriéndose a cómo formar una estructura en la selección Colombia - crédito @PonchoMorales857X
Néstor Lorenzo refiriéndose a cómo formar una estructura en la selección Colombia - crédito @PonchoMorales857X

Néstor Lorenzo y la construcción de automatismos

Estos chicos están descubriendo eso en los entrenamientos. Y aplicarlo en un partido con la presión que significa, sin duda que cuesta”, afirmó Néstor Lorenzo al explicar el proceso de construcción de automatismos dentro de la selección Colombia.

El director técnico de la Tricolor señaló que una estructura táctica necesita dinamismo, sincronización y conocimiento entre los jugadores para funcionar durante un partido. Como referencia, recordó las conexiones que lograron en otros ciclos futbolistas como James Rodríguez, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero, luego de compartir tiempo en la selección.

Queríamos aprovechar más a los laterales, que son laterales volantes en su equipo”, explicó Lorenzo sobre la línea de tres defensores utilizada ante Paraguay. El entrenador sostuvo que esa prueba será positiva si el grupo asimila los movimientos y aprende a defender incluso en situaciones de mano a mano.

Richard Ríos, mediocampista de la selección Colombia, refiriéndose a los volantes del equipo - crédito @diegonoticia/X
Richard Ríos, mediocampista de la selección Colombia, refiriéndose a los volantes del equipo - crédito @diegonoticia/X

Richard Ríos y la necesidad de encontrar resultados

“Tenemos mucha más gente en el área, más presencia y eso es bacano”, afirmó Richard Ríos al referirse a la incorporación de jugadores con perfiles ofensivos en la selección Colombia. El volante consideró que esas alternativas pueden potenciar al equipo y ampliar las opciones de los futbolistas colombianos en el mercado internacional.

Ríos también destacó que la continuidad entre compañeros es determinante para consolidar conexiones dentro del campo. Según explicó, el entendimiento se desarrolla con los entrenamientos y el tiempo compartido, aunque reconoció que la selección necesita acelerar ese proceso en una convocatoria con poco margen antes del amistoso contra Perú.

Nosotros desde adentro sabemos aquello que tenemos que mejorar como grupo, como individualmente también”, sostuvo. El mediocampista admitió que la falta de triunfos alimenta las críticas, pero señaló que el plantel busca aprovechar este período para ensayar variantes y corregir aspectos de su funcionamiento.

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