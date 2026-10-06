Rafael Dudamel, entrenador del Cali, explicó cómo pasó de estar ‘en la cuerda floja’ a ser uno de los mejores equipos del torneo: “Indispensables”

Rafael Dudamel, director técnico del Deportivo Cali, explicó que el cambio de los malos resultados que venía teniendo el equipo se deben a distintos factores y no hay fórmula secreta - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Rafael Dudamel, director técnico del Deportivo Cali, pasó en pocas semanas de dirigir bajo presión a encabezar la recuperación de un equipo que ahora pelea en la parte alta de la Liga BetPlay II-2026.

El técnico venezolano explicó que la respuesta del plantel ante los malos resultados no se limitó a ajustes tácticos: también dependió de la autocrítica, el diálogo interno y la experiencia de sus referentes.

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El Deportivo Cali llegó a septiembre en una situación compleja. El 10 de ese mes empató 1-1 con Millonarios y quedó en el undécimo puesto, con nueve puntos y dos partidos pendientes. Además, el 7 de septiembre quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 ante Atlético Nacional, en los octavos de final. Ese resultado aumentó la presión sobre el cuerpo técnico y sobre un plantel que todavía no conseguía regularidad.

La situación cambió el 13 de septiembre, cuando venció 2-1 a Once Caldas como visitante. Luego, el 2 de octubre de 2026, derrotó 3-1 a Alianza en Palmaseca.

Con ese triunfo, el Deportivo Cali completó cinco victorias consecutivas, alcanzó los 24 puntos y se instaló en el segundo lugar de la Liga BetPlay II-2026, igualado con América de Cali.

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La victoria del Deportivo Cali 2-1 ante Once Caldas le significó un cambio en la mala racha que venía acumulando - crédito @deportivocalioficial/Instagram

La autocrítica y el respaldo del grupo

En diálogo con Blu Radio, Dudamel sostuvo que el repunte no responde a una fórmula única, sino al trabajo colectivo que apareció cuando el equipo atravesaba su peor momento en el campeonato.

“No hay una sola receta, siento que cuando tuvimos ese momento de dificultad sale a relucir todo el trabajo de grupo, de seres humanos, en donde se puede tener la profundidad en las conversaciones de saber en qué nos estamos equivocando, qué tanto tenemos por mejorar”, dijo Dudamel.

El entrenador remarcó que las correcciones incluyeron aspectos tácticos, estratégicos, físicos y técnicos, pero afirmó que el vínculo con los futbolistas fue determinante para afrontar la presión externa. Dudamel describió ese período como una “zona roja” para un entrenador, cuando los resultados pueden acelerar una salida del cargo.

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“Lo táctico, estratégico, físico, técnico, todo forma parte de un compendio de factores que son indispensables. En estos momentos difíciles, cuando entras en zona roja, y tienes una buena relación, una buena comunicación, te has vinculado con tus futbolistas, ellos son capaces de escuchar, de entender y de aceptar la situación”, remarcó el entrenador del Deportivo Cali.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, a falta de que se termine de jugar el partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, y el partido entre Once Caldas y Millonarios - crédito Google

En ese sentido, Dudamel mencionó entre los líderes del plantel a Pedro Gallese, José Moya, José Caldera, Gustavo Cuéllar, Avilés Hurtado, Nicolás Benedetti, Carlos Bacca y Juan Dinenno. Según explicó, la experiencia de esos jugadores permitió que el grupo asumiera las dificultades sin perder el foco competitivo.

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La presión por los resultados y el objetivo del Cali

El técnico también reconoció que la presión no provenía solo de rumores o críticas en redes sociales. Dudamel señaló que entiende las exigencias de quienes invierten en el club y esperan resultados en un torneo que ya entró en una etapa decisiva.

“Hay unos inversionistas, hay gente que está poniendo la plata y hay gente que ha apostado a uno para resultados. A mí no me contrataron porque nos encontramos en una esquina haciendo, comprando la carne para la casa”, dijo.

Stiven 'Titi' Rodríguez, es el goleador del Deportivo Cali en el 2026 con 10 anotaciones - crédito @deportivocalioficial/Instagram

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Cali?

Rafael Dudamel recordó que el director técnico que tenía el Deportivo Cali antes de su llegada, Alberto Gamero, dejó el cargo en una etapa similar del semestre pasado: “A mi antecesor le pasó lo mismo en la misma, en la misma etapa del torneo. Se perdió con Once Caldas, salió y llegué yo. Y más o menos en ese mismo punto entramos nosotros. Lo que pasa es que nos tocó la dificultad de venir de quedar eliminados de la Copa BetPlay. Entonces, esa sensación de la derrota se sobredimensiona”.

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El próximo desafío para el equipo será ante Deportivo Pereira, el sábado 10 de octubre, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II a partir de las 3:30 p.m. en condición de visitante. Dudamel buscará sostener una campaña que, después de semanas de dudas, devolvió al Deportivo Cali a la discusión por los primeros puestos del fútbol colombiano.