HBO estrenará documental sobre el histórico proceso 8.000 en Colombia: está basada en un reconocido libro

La historia titulada ‘El 8.000′, a cargo de Quinto Color, se estrenará el 3 de septiembre de 2026 - crédito quintocolorprodu/Instagram

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En la plataforma HBO Max se lanzará una serie sobre el Proceso 8.000, que investigó la entrada de millones de dólares del cartel de Cali para financiar la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994, titulada “El 8.000”.

La producción del proceso judicial histórico en Colombia a cargo de Quinto Color llegará el 3 de septiembre de 2026, en formato de serie con cuatro capítulos y una duración total de 2 horas con 15 minutos.

La productora explicó en sus redes sociales que el documental está basado en el libro de los periodistas Mauricio Vargas, Edgar Téllez y Jorge Lesmes. Además de que busca hacer “un recorrido impactante por las decisiones, las traiciones y las consecuencias del Proceso 8000, el caso que cambió para siempre la historia del país”.

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Los personajes de la serie

Mauricio Vargas: Director de Semana durante la investigación. Es el estratega del equipo, el vínculo entre la redacción y el dueño de la revista y quién se relaciona con las más altas esferas del poder. Su arco está marcado por una tensión entre la lealtad a sus reporteros y la presión del poder. Al final, el presidente no se cae pero él sí, es despedido de Semana.

Jorge Lesmes: Jefe de redacción de Semana durante la investigación. Un periodista metódico, serio y obsesivo. Es quien recibe los primeros casetes, establece contacto con fuentes clave como Santiago Medina y se convierte en el eje narrativo de la investigación. Su compromiso con la verdad lo lleva al límite emocional y profesional. Vive la historia como un rompecabezas que debe armar antes de que sea demasiado tarde.

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Edgar Téllez: Jefe de investigaciones de Semana durante la investigación. Reportero curtido, pragmático y con fuertes conexiones con fuentes de inteligencia, policiales y militares. Es el complemento perfecto de Lesmes: cuando uno duda, el otro presiona. Su experiencia lo hace clave para informar sin poner en riesgo a las fuentes.

Tras el anuncio, Caracol Radio reveló detalles sobre la historia. Según Julio Sánchez Cristo, la narrativa recrea lo ocurrido en la sala de redacción de la revista Semana, “en voz de sus protagonistas”, encargada de revelar información confidencial gracias al trabajo periodístico.

Reconocida productora internacional lanzará serie sobre el histórico Proceso 8.000 - crédito Señal Colombia

“La serie la produce en Colombia una empresa audiovisual que se llama Quinto Color. Se recrea todo lo que pasó, lo que era esa sala de redacción de la revista Semana, en voz de sus protagonistas, y la financiación de la campaña por parte del Cartel de Cali”, expuso Julio Sánchez Cristo.

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El director del programa matutino de la cadena añadió que en una parte del documental el exministro de Defensa, Fernando Botero Zea, afirmó que Semana tenía “en jaque” al gobierno y que había que “neutralizarla”. Según dijo al aire, la serie se centra en los momentos más críticos y en tres periodistas que, pese a amenazas, siguieron adelante.

Qué fue el proceso 8.000

Ernesto Samper durante su intervención ante la Cámara de Representantes en el proceso 8.000. Colprensa

El Proceso 8.000 marcó a Colombia desde 1995 al abrir una investigación sobre el ingreso de al menos USD 3,7 millones del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, un caso que no solo derivó en dos absoluciones políticas del mandatario, sino que deterioró la confianza en el Ejecutivo y dañó la imagen internacional del país.

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El expediente comenzó formalmente el 8 de agosto de 1995, después de que salieran a la luz unos audios conocidos como “narcocasetes”. En esas grabaciones, personas vinculadas al cartel discutían aportes para la campaña con la que Samper había derrotado en 1994 al entonces candidato por el Partido Conservador Andrés Pastrana Arango.

En la conversación se escuchaba al periodista Alberto Giraldo hablar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, sobre la entrega de dinero. La suma total mencionada ascendía a al menos USD 3,7 millones.

La investigación avanzó con un cambio en la Fiscalía y terminó dos veces en la Cámara

Horacio Serpa Uribe, entonces ministro del Interior en el Gobierno Samper, hablando en el Congreso durante el proceso 8.000 y que logró que archivaran el caso. Colprensa

El exfiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, no abrió una investigación sobre esos audios, que inicialmente habían sido entregados al entonces presidente César Gaviria. Su sucesor, Alfonso Valdivieso, que asumió el cargo en 1995, impulsó el caso.

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La investigación recibió el nombre de Proceso 8.000 por el número de expediente en la Fiscalía General de la Nación. Además de Ernesto Samper, el ente acusador llamó a indagatoria al exministro de Defensa Fernando Botero Zea, director de la campaña, y a Juan Manuel Avella, gerente administrativo.

El 13 de diciembre de 1995, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cerró el proceso contra el presidente Samper por falta de pruebas. La decisión no clausuró la crisis política.

En enero de 1996, Botero Zea entregó la que fue considerada la prueba central del caso: afirmó que Samper sí sabía del ingreso de dinero ilícito a su campaña. El presidente negó de manera rotunda ese señalamiento.

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Con base en esas declaraciones, la Fiscalía volvió a denunciar a Samper ante la misma comisión. La Cámara volvió a absolverlo.

El 12 de junio de 1996, en la décima sesión plenaria, la Cámara ordenó la preclusión del proceso contra el presidente Samper con 111 votos a favor y 43 en contra. En esa sesión intervino el entonces ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe.

El escándalo dejó una crisis institucional y un costo internacional para el país

La consecuencia central del caso fue una erosión profunda de la confianza pública en el Gobierno y en las instituciones. El escándalo sacudió a Colombia en la mitad de los años 90 y quedó asociado a uno de los episodios políticos más graves de ese período.

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El impacto también cruzó las fronteras. La imagen de Colombia se deterioró a tal punto que el entonces director de la DEA, Joseph Toft, declaró que en el país había una narcodemocracia.

El expresidente Ernesto Samper también sufrió consecuencias personales en el plano internacional. Le revocaron la visa.