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Directora del Icbf, María Carolina Restrepo, profundizó polémica en redes al compartir una imagen suya vestida como ‘Tronchatoro’, el malvado personaje de “Matilda”: “Me encanta”

La recién nombrada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha desatado fuertes críticas después de que ordenara eliminar un mural de un colectivo de niñas creado tras la muerte de Yuliana Samboní

María Carolina Restrepo volvió a generar reacciones al publicar una imagen presuntamente creada con Inteligencia Artificial junto al muro de Resistencia Chiquita que ordenó borrar - crédito X
María Carolina Restrepo volvió a generar reacciones al publicar una imagen presuntamente creada con Inteligencia Artificial junto al muro de Resistencia Chiquita que ordenó borrar - crédito X
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Sigue la polémica en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en medio de las críticas hacia su nueva directora, María Carolina Restrepo, por las contundentes directrices sobre la eliminación de murales representativos, además de la neutralización del vocabulario.

De hecho, la funcionaria quedó en el ojo del huracán cuando se publicó un breve video grabado en la sede principal del instituto en Bogotá, donde Restrepo calificó de “abusivo” un mural realizado con tiza por niñas.

“Cómo usan a los niños. Esto es absolutamente abusivo. Un niño qué va a saber, dizque de resistencia chiquita. ¡Qué es eso! ¿Cómo pueden usarlos? Miserables. Cuando lo que tienen es que jugar”, señaló Restrepo.

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Ante las críticas que ha recibido, en la noche del miércoles 19 de agosto la directora volvió a causar revuelo después de que publicara una imagen, presuntamente creada con Inteligencia Artificial, en la que se muestra vestida de forma similar al reconocido personaje de la película Matilda, la maestra Tronchatoro, junto al muro del colectivo Resistencia Chiquita que ordenó borrar.

Un video en la sede principal del Icbf en Bogotá mostró a María Carolina Restrepo calificando de “abusivo” un mural hecho con tiza por niñas - crédito X
Un video en la sede principal del Icbf en Bogotá mostró a María Carolina Restrepo calificando de “abusivo” un mural hecho con tiza por niñas - crédito X

Me encanta!!! Un poquito repuesta”, fueron las palabras de Restrepo que encendieron las redes. De hecho, los comentarios de internautas no tardaron en llegar, acusándola de actuar de la misma forma que el reconocido personaje, caracterizado por violentar a los niños.

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“Y esta es la señora que va a velar y defender los derechos de niños, NIÑAS y adolescentes… feliz de verse representada en un personaje que lxs maltrataba. Cada cosa es peor"; “Vos das vergüenza.Que miedo que los niños, NIÑAS y adolescentes estén en manos de semejante ignorante y retardataria. Tenga algo de altura para su cargo”, y “Estoy muy de acuerdo con usted señora, borre todo eso, que Tal!! es mejor enseñarle a los niños como el gobierno Israel (aliado gobierno del Tigre) defienden, cuidan y educan a los niños de Gaza. Eso sí es educación”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

La publicación de María Carolina Restrepo desató críticas en redes sociales por su referencia al personaje de la maestra Tronchatoro de la película Matilda - crédito X
La publicación de María Carolina Restrepo desató críticas en redes sociales por su referencia al personaje de la maestra Tronchatoro de la película Matilda - crédito X

La génesis del mural y el colectivo ‘resistencia chiquita’

El origen del mural se remonta a una jornada cultural celebrada en 2023, durante la gestión de Astrid Cáceres al frente del Icbf. Según explicó la exdirectora, la actividad tuvo lugar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niña, con la participación de un colectivo de niñas que a través del arte buscan prevenir la violencia infantil.

Cáceres subrayó que la frase polémica, lejos de ser una imposición adulta, representaba el nombre de un grupo creado por niñas bogotanas tras el asesinato de Yuliana Samboní en 2016.

Desde entonces, el grupo promueve la defensa de los derechos de la infancia usando el arte como herramienta de prevención y concienciación. En esa ocasión, las menores dejaron su mensaje en un mural con tiza, en un espacio del ICBF pensado para la recreación y la lectura.

El video difundido provocó reacciones inmediatas dentro y fuera del instituto. La exdirectora Cáceres defendió públicamente el sentido pedagógico y social del mural, señalando que la iniciativa buscaba “reconocer el trabajo social de este colectivo y promover espacios culturales y de expresión para las niñas”.

De acuerdo con la información disponible, las integrantes de ‘resistencia chiquita’ participaron voluntariamente en la actividad, en un entorno que integraba áreas de juego y una biblioteca. Para Cáceres, la jornada fue concebida para “promover espacios seguros y de libre expresión para la niñez”, descartando cualquier manipulación.

El episodio abrió una discusión sobre los límites entre la auténtica voz infantil y la mediación adulta. Restrepo, en un pronunciamiento posterior, insistió: “Una niña de seis años puede preguntar, indignarse, sentir miedo, tener ideas y expresar lo que piensa. Su voz merece ser escuchada y respetada. Pero una niña de seis años no constituye, organiza, estructura y sostiene autónomamente durante años un colectivo. Ahí, necesariamente, intervienen adultos.”

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