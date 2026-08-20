Procurador Eljach fue instado a hacer claridades sobre su afirmación de que en Colombia “no iba a haber elecciones”: estos son los interrogantes

E jefe del Ministerio Público afirmó en la conmemoración del Día Nacional Anticorrupción que hubo un serio riesgo de que los comicios no se llevaran a cabo en el país - crédito Contraloría

Guardar

La Fundación para el Estado de derecho (FEDe Colombia), a través de una misiva divulgada el jueves 20 de agosto de 2026, le pidió al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, que aclarara su afirmación de que en Colombia “no iba a haber elecciones” y de que existía un “temor fundado” frente a lo que sería el proceso. Las declaraciones fueron emitidas durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, que se llevó a cabo el martes 18 de agosto.

La organización advirtió que “una afirmación de esta magnitud y viniendo de una autoridad pública como él no debe quedar como una simple insinuación”, por lo que instó al jefe del Ministerio Público a hacer esas precisiones.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, Eljach indicó que los comicios presidenciales y de Congreso estuvieron en riesgo y que una acción institucional de los entes de control, entre esos la Procuraduría, evitó un escenario de incertidumbre.

¿Qué dijo Gregorio Eljach sobre el riesgo electoral?

En el citado evento, Eljach hizo esas declaraciones y reconoció el papel del registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y del entonces contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en el apoyo y la implementación del programa de Paz Electoral, con el que se fortaleció el respaldo de las instituciones en la defensa del proceso de preconteo y escrutinio en cada una de las jornadas en las que se escogieron congresistas y, del mismo modo, jefe de Estado.

PUBLICIDAD

La Fundación para el Estado de derecho advirtió sobre las declaraciones de Gregorio Eljach sobre que en Colombia "no iba a haber elecciones" - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor contralor y al señor registrador, adelantar exitosamente el programa de Paz Electoral que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber”, indicó Eljach en su diálogo, en el que también destacó que existía un “temor fundado” de que las elecciones se malograran, por intereses que no quiso señalar, pero de los que dijo “todos saben quién”.

Frente a esto, el comunicado de FEDe Colombia puntualizó que Eljach habló de “prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino” para garantizar el cumplimiento del calendario electoral; motivo por el cual reiteró el peso institucional de esas palabras porque provinieron del jefe del Ministerio Público, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, y que en consecuencia merecen ser ampliadas en su intención.

PUBLICIDAD

Y es que, en su intervención, Eljach fue específico en decir que se vivieron en el país “momentos de angustia, de zozobra, de desazón, de perplejidad tanto institucional como personal”. Con respecto a este balance, la fundación hizo una serie de interrogantes que esperan sean respondidos a la brevedad por el procurador, para de esta forma encausar el alcance de lo dicho en el encuentro, en el que estuvo el presidente Abelardo de la Esprella.

Gregorio Eljach, procurador General de la Nación sigue causando revuelo por sus afirmaciones de que en Colombia no iba a ver elecciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En ese orden de ideas, FEDe Colombia pidió a Eljach que responda las siguientes preguntas:

¿Cuáles fueron los hechos concretos que sustentan su afirmación de que “no iba a haber elecciones”, en qué consistía el “temor fundado” y de dónde provenía el riesgo?

Sus palabras han sido interpretadas como un señalamiento al entonces Gobierno nacional. ¿Es correcta esa interpretación?

Si lo es, ¿qué actuaciones u omisiones atribuye a funcionarios o entidades de ese Gobierno? Si no, ¿a quiénes o a qué circunstancias se refería?

¿Cuándo conoció la Procuraduría estos hechos y qué hizo frente a ellos?

Si podían constituir delitos, ¿fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación o de otra autoridad competente?

¿Qué documentos o informes existen sobre lo ocurrido?

¿Qué otras instituciones del Estado conocieron la situación o participaron en las acciones para enfrentarla? ¿Cuál fue su papel?

Finalmente, cuando el Procurador afirma que “Colombia sabe a qué me refiero”, ¿de qué está hablando específicamente?

Antes de dejar el cargo como presidente, Gustavo Petro se refirió a las denuncias sobre aparente fraude electoral en las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia

Las alertas estuvieron encendidas desde finales de 2024 por parte de Gregorio Eljach, que se sumó a la estrategia de Paz Electoral con el fin de reducir el riesgo con trabajo conjunto entre instituciones para fortalecer el respeto al calendario electoral y a los resultados. Es por ello que, en varias intervenciones a lo largo del último año y medio, denunció “ruidos” sobre la obligación del gobierno Petro de garantizar el calendario electoral en Colombia.

PUBLICIDAD

También se conoció cómo se registró una disminución del presupuesto para la Registraduría en 2025, por debajo de lo esperado, que después el Ejecutivo corrigió al añadir los recursos correspondientes. A esto se sumarían los intentos fallidos de promover una constituyente por fuera de las reglas de la Constitución y una consulta popular sin atender la negativa del Congreso; a la par de la narrativa de supuesto fraude difundida por Petro.

En lo que respecta a este asunto, la fundación también solicitó información a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Contraloría General de la República sobre lo que conocieron y las actuaciones que adelantaron; esto debido a que el propo procurador atribuyó a Penagos y Rodríguez un papel determinante para evitar el escenario descrito en su intervención, que también causó interrogantes en exfuncionarios del Ejecutivo.

PUBLICIDAD