Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Procurador Eljach fue instado a hacer claridades sobre su afirmación de que en Colombia “no iba a haber elecciones”: estos son los interrogantes

El reclamo fue hecho por la Fundación para el Estado de derecho (FEDe), que apuntó al trasfondo institucional de lo dicho por el jefe del Ministerio Público y, en consecuencia, exigió que se aclaren los motivos y responsabilidades para expresar que los comicios estuvieron en peligro

E jefe del Ministerio Público afirmó en la conmemoración del Día Nacional Anticorrupción que hubo un serio riesgo de que los comicios no se llevaran a cabo en el país - crédito Contraloría
Guardar

La Fundación para el Estado de derecho (FEDe Colombia), a través de una misiva divulgada el jueves 20 de agosto de 2026, le pidió al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, que aclarara su afirmación de que en Colombia “no iba a haber elecciones” y de que existía un “temor fundado” frente a lo que sería el proceso. Las declaraciones fueron emitidas durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, que se llevó a cabo el martes 18 de agosto.

La organización advirtió que “una afirmación de esta magnitud y viniendo de una autoridad pública como él no debe quedar como una simple insinuación”, por lo que instó al jefe del Ministerio Público a hacer esas precisiones.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, Eljach indicó que los comicios presidenciales y de Congreso estuvieron en riesgo y que una acción institucional de los entes de control, entre esos la Procuraduría, evitó un escenario de incertidumbre.

¿Qué dijo Gregorio Eljach sobre el riesgo electoral?

En el citado evento, Eljach hizo esas declaraciones y reconoció el papel del registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y del entonces contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en el apoyo y la implementación del programa de Paz Electoral, con el que se fortaleció el respaldo de las instituciones en la defensa del proceso de preconteo y escrutinio en cada una de las jornadas en las que se escogieron congresistas y, del mismo modo, jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Fundación para el Estado de derecho advirtió sobre las declaraciones de Gregorio Eljach
La Fundación para el Estado de derecho advirtió sobre las declaraciones de Gregorio Eljach sobre que en Colombia "no iba a haber elecciones" - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor contralor y al señor registrador, adelantar exitosamente el programa de Paz Electoral que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber”, indicó Eljach en su diálogo, en el que también destacó que existía un “temor fundado” de que las elecciones se malograran, por intereses que no quiso señalar, pero de los que dijo “todos saben quién”.

Frente a esto, el comunicado de FEDe Colombia puntualizó que Eljach habló de “prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino” para garantizar el cumplimiento del calendario electoral; motivo por el cual reiteró el peso institucional de esas palabras porque provinieron del jefe del Ministerio Público, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y la ley, y que en consecuencia merecen ser ampliadas en su intención.

Y es que, en su intervención, Eljach fue específico en decir que se vivieron en el país “momentos de angustia, de zozobra, de desazón, de perplejidad tanto institucional como personal”. Con respecto a este balance, la fundación hizo una serie de interrogantes que esperan sean respondidos a la brevedad por el procurador, para de esta forma encausar el alcance de lo dicho en el encuentro, en el que estuvo el presidente Abelardo de la Esprella.

Gregorio Eljach, procurador General de la Nación sigue causando revuelo por sus afirmaciones de que en Colombia no iba a ver elecciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gregorio Eljach, procurador General de la Nación sigue causando revuelo por sus afirmaciones de que en Colombia no iba a ver elecciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En ese orden de ideas, FEDe Colombia pidió a Eljach que responda las siguientes preguntas:

  • ¿Cuáles fueron los hechos concretos que sustentan su afirmación de que “no iba a haber elecciones”, en qué consistía el “temor fundado” y de dónde provenía el riesgo?
  • Sus palabras han sido interpretadas como un señalamiento al entonces Gobierno nacional. ¿Es correcta esa interpretación?
  • Si lo es, ¿qué actuaciones u omisiones atribuye a funcionarios o entidades de ese Gobierno? Si no, ¿a quiénes o a qué circunstancias se refería?
  • ¿Cuándo conoció la Procuraduría estos hechos y qué hizo frente a ellos?
  • Si podían constituir delitos, ¿fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación o de otra autoridad competente?
  • ¿Qué documentos o informes existen sobre lo ocurrido?
  • ¿Qué otras instituciones del Estado conocieron la situación o participaron en las acciones para enfrentarla? ¿Cuál fue su papel?
  • Finalmente, cuando el Procurador afirma que “Colombia sabe a qué me refiero”, ¿de qué está hablando específicamente?
Gustavo Petro en rueda de prensa del 3 de agosto de 2026
Antes de dejar el cargo como presidente, Gustavo Petro se refirió a las denuncias sobre aparente fraude electoral en las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito Presidencia

Las alertas estuvieron encendidas desde finales de 2024 por parte de Gregorio Eljach, que se sumó a la estrategia de Paz Electoral con el fin de reducir el riesgo con trabajo conjunto entre instituciones para fortalecer el respeto al calendario electoral y a los resultados. Es por ello que, en varias intervenciones a lo largo del último año y medio, denunció “ruidos” sobre la obligación del gobierno Petro de garantizar el calendario electoral en Colombia.

También se conoció cómo se registró una disminución del presupuesto para la Registraduría en 2025, por debajo de lo esperado, que después el Ejecutivo corrigió al añadir los recursos correspondientes. A esto se sumarían los intentos fallidos de promover una constituyente por fuera de las reglas de la Constitución y una consulta popular sin atender la negativa del Congreso; a la par de la narrativa de supuesto fraude difundida por Petro.

En lo que respecta a este asunto, la fundación también solicitó información a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Contraloría General de la República sobre lo que conocieron y las actuaciones que adelantaron; esto debido a que el propo procurador atribuyó a Penagos y Rodríguez un papel determinante para evitar el escenario descrito en su intervención, que también causó interrogantes en exfuncionarios del Ejecutivo.

Temas Relacionados

Procuraduría GeneralElecciones en ColombiaFundación para el Estado de DerechoGregorio EljachColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana

El atacante, junto a los otros tres colombianos del equipo brasilero, tendrán la difícil tarea en Paraguay de clasificar a los cuartos de final de la “Otra mitad de la gloria”

EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana

Sinuano Día resultados de hoy jueves 20 de agosto: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy jueves 20 de agosto: ganadores del último sorteo

Miguel Ángel Borja es nuevo jugador de América de México: dejó Arabia Saudita por la inseguridad que siente su familia en Medio Oriente

El delantero será el segundo colombiano en el equipo más ganador del fútbol mexicano, junto a Óscar Perea, que ya debutó con gol

Miguel Ángel Borja es nuevo jugador de América de México: dejó Arabia Saudita por la inseguridad que siente su familia en Medio Oriente

Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, solicitó al juez que lo declare víctima en caso contra Ricardo Roa por compra de lujoso apartamento

La Fiscalía General de la Nación también sostuvo que el exjefe de Ecopetrol negoció un lujoso apartamento por 1.800 millones, pese a un avalúo de 2.727 millones, a cambio de beneficiar a Gaxi en Chuchupa-Ballena LNG

Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, solicitó al juez que lo declare víctima en caso contra Ricardo Roa por compra de lujoso apartamento

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

La entidad confirmó que el sujeto fue apartado de su cargo, tras conocerse el caso en Ocaña

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Defensoría del Pueblo se refirió a los señalamientos de presunta infiltración su oficina en Norte de Santander: señalan al sobrino de alias Silvana Guerrero, comandante del ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Este es el millonario con el que se comprometió Aida Victoria Merlano

Juanda Caribe y Mariana Zapata entregaron ayudas a los damnificados del terremoto en el Chocó: así documentaron su experiencia

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por quedarse con Pipe Bueno: “Cada persona tiene sus propios límites”

Yeferson Cossio respondió a la polémica por video con arma de ditación de la Policía durante jornada de ayuda en Chocó: “Nunca se le apuntó a nadie”

Marcelo Cezán reveló la crisis que vivió por adicciones y despilfarro: “Llegué a perder millones de dólares”

Deportes

EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana

EN VIVO - Olimpia vs. Vasco da Gama: siga aquí el partido de Carlos Andrés Gómez, jugador de la selección Colombia, en la Copa Sudamericana

Miguel Ángel Borja es nuevo jugador de América de México: dejó Arabia Saudita por la inseguridad que siente su familia en Medio Oriente

Carlos Antonio Vélez apuntó contra el posible nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “Un monumento a la mediocridad”

Johan Mojica empezó a brillar con el Getafe: así fue la asistencia del colombiano en la Conference League

La selección Colombia anunció sus partidos amistosos de la próxima fecha FIFA y ya hay polémica por la presencia de James Rodríguez en los carteles de promoción