Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ministerio de Salud suspendió temporalmente el decreto que cambió la forma de reportar enfermedades de alto costo: qué cambia ahora

La Resolución 001852 de 2026 dejó en pausa la aplicación de la norma que había reorganizado el reporte de información, mientras las entidades del sistema realizan las adecuaciones técnicas y operativas necesarias

El anuncio se hizo el domingo 5 de abhril de 2026 - crédito archivo Colprensa | @MinSaludCol/X
La suspensión fue establecida mediante la Resolución 001852 del 13 de agosto de 2026, firmada por la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria - crédito @MinSaludCol/X
Guardar

El Ministerio de Salud y Protección Social suspendió temporalmente los efectos de la Resolución 1563 de 2026, norma que había modificado el esquema para el reporte de enfermedades de alto costo en Colombia.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 001852 del 13 de agosto de 2026, firmada por la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria.

La suspensión tendrá una duración de seis meses, contados a partir de la publicación de la nueva resolución en el Diario Oficial. Durante ese periodo, las obligaciones, procedimientos, condiciones y plazos establecidos por la resolución 1563 no serán exigibles.

PUBLICIDAD

La decisión también modifica el escenario previsto para el reporte correspondiente al primer trimestre de 2026. Dado que plazo del 15 de agosto de 2026 que había establecido la la anterior norma dejó de ser exigible, las entidades obligadas deberán atender nuevamente las disposiciones que estaban vigentes antes de su entrada en vigor.

¿Qué cambia con la suspensión de la resolución 1563?

La norma suspendida, expedida el 28 de julio de 2026, había reorganizado el reporte de enfermedades de alto costo y derogado la Resolución 4700 de 2008, que constituía el marco bajo el cual se venía realizando este proceso.

La resolución 1563 había establecido un calendario trimestral con cortes los días 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre y 15 de enero. Para el primer trimestre de 2026, el plazo había sido fijado para el 15 de agosto.

PUBLICIDAD

El nuevo esquema comprendía información relacionada con enfermedad renal crónica y sus precursoras, VIH, artritis reumatoide, hemofilia, cáncer y hepatitis C. Entre los obligados se encontraban EPS, entidades adaptadas, empresas de medicina prepagada, ARL, IPS, profesionales independientes y secretarías de salud.

Con la nueva resolución, las obligaciones establecidas por la 1563 quedan suspendidas durante los seis meses. Esto significa que las estructuras, procedimientos y fechas que habían sido definidas por esa norma no son actualmente exigibles.

El ministerio, además, estableció un régimen transitorio para evitar que la suspensión genere un vacío en el reporte de información. En ese sentido, la suspensión no significa que se interrumpa el reporte ni que desaparezcan las obligaciones relacionadas con la información de los pacientes.

Las razones que llevaron al Ministerio de Salud a suspender la norma

El borrador de resolución, del Ministerio de Salud, busca responder a los fallos de la Corte Constitucional sobre el derecho a morir dignamente en Colombia - crédito Ministerio de Salud
La decisión responde, entre otros factores, a solicitudes de aplazamiento, adecuaciones técnicas y tecnológicas pendientes y riesgos para la calidad de la información - crédito Ministerio de Salud

En los considerandos de la resolución 001852, el ministerio expuso las razones que llevaron a adoptar la medida. Una de ellas fue la recepción de solicitudes de diferentes destinatarios de la resolución 1563 para aplazar su aplicación.

También fueron identificadas adecuaciones técnicas, tecnológicas y operativas que aún estaban pendientes en las entidades obligadas. El nuevo esquema requería modificaciones en sistemas de información y procesos internos que no habían podido completarse dentro del tiempo disponible.

Otro de los argumentos estuvo relacionado con la calidad de la información. La cartera señaló el riesgo de que la implementación pudiera generar “inconsistencias, rechazos, duplicidades o discontinuidad en los flujos de información”.

A estos factores se sumó el evento sísmico registrado el 10 de agosto de 2026, que, según los considerandos de la resolución, limitó la capacidad operativa de algunos de los destinatarios de la norma cuando faltaban pocos días para el vencimiento del plazo correspondiente al primer trimestre.

La resolución 1563 volverá a ser exigible

Una vez transcurridos los seis meses, la norma volverá a ser aplicable y exigible, sin perjuicio de las modificaciones posteriores que pueda introducir el Ministerio de Salud. El mismo artículo 13 de la resolución actual establece que, durante el periodo de suspensión, los actores del sistema deberán adelantar las adecuaciones necesarias para implementar el nuevo esquema.

Por esa razón, las entidades que ya habían iniciado procesos de migración hacia la resolución 1563 deberán mantener documentado el trabajo realizado y, durante la suspensión, operar con el esquema anterior que vuelve a ser aplicable.

El impacto de la decisión dependerá del nivel de avance de cada institución. Las entidades que ya habían migrado sus estructuras deberán reactivar el esquema anterior para cumplir con el régimen transitorio, mientras conservan los desarrollos realizados para la futura entrada en vigencia de la resolución 1563.

Aquellas que se encontraban en proceso de adaptación podrán utilizar los seis meses para completar sus ajustes sin el plazo inmediato que había establecido la norma suspendida. Para las que todavía no habían iniciado la adecuación, el periodo representa un margen adicional, pero no una exención de las obligaciones previstas para la implementación futura.

Así, mientras permanezca suspendida la resolución 1563, el reporte de las enfermedades de alto costo continuará bajo el marco que estaba vigente antes de su entrada en aplicación, mientras las entidades del sistema adelantan las adecuaciones necesarias para el nuevo esquema.

Temas Relacionados

Enfermedades de alto costoMinisterio de SaludResolución 1852 de 2026Resolución 1563 de 2026Ana María VesgaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

La empresaria de fajas y DJ colombiana, expulsada de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2013 por lanzarle un cuchillo a un compañero y eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en 2025 con menos del 10% de los votos, llegaría ahora a ‘La casa de los villanos’

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Mamá del joven de 13 años que se unió a labores de rescate por el terremoto en Pereira contó detalles de la vida del menor: “Tiene su negocio ambulante”

Las declaraciones de Juan Pablo Sánchez se hicieron virales sus declaraciones en medios internacionales

Mamá del joven de 13 años que se unió a labores de rescate por el terremoto en Pereira contó detalles de la vida del menor: “Tiene su negocio ambulante”

Habría que demoler unos 250 inmuebles en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, confirmó la Alcaldía

El plan municipal estima que cerca del 30 % de al menos 700 predios inspeccionados por riesgo deberán ser derribados, mientras las revisiones en terreno continúan con apoyo de expertos voluntarios del exterior

Habría que demoler unos 250 inmuebles en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, confirmó la Alcaldía

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

El cantante confesó que, durante su etapa en México, cayó en excesos y afrontó momentos límite que llevaron a su esposa a sufrir ataques de pánico y a considerar la separación

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

Carolina Ramírez confirmó que participará en el concierto de ‘La Reina del Flow’ y reveló que su casa en Cali se vio afectada por el terremoto:  “Necesito hacerlo”

Luisa Vergara contó detalles de su participación en ‘MasterChef Celebrity’: “No lo buscaba, no lo anhelaba”

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, se sometió a su primera quimioterapia: “Tuve que cerrar mis ojos, respirar profundo y orar”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

El colombiano Miguel Ángel Borja dejará el fútbol árabe: será nuevo jugador del América de México

América de Cali tomó drástica decisión con respecto a jugar en el Pascual Guerrero: “Totalmente en solidaridad”

Este será el día y la ciudad de Estados Unidos donde Colombia jugará contra Paraguay en la próxima fecha FIFA

Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”