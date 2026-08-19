Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 19 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en un promedio de 3.049,76 pesos colombianos, lo que representa una disminución del 2,66% en comparación con el precio de cierre anterior de 3.132,98 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -2,37%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -19,64%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso colombiano ha presentando una tendencia negativa, marcando un descenso constante en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 16,38%, superando la volatilidad de referencia del 13,9%, lo que indica un estado de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Los integrantes de la popular agrupación musical entregaron detalles sobre les ocurrió durante una de sus presentaciones

Los Inquietos del Vallenato resultaron lesionados tras fuerte explosión en el escenario: “Me ocasionó una quemadura de primer grado”

Ministerio de Salud suspendió temporalmente el decreto que cambió la forma de reportar enfermedades de alto costo: qué cambia ahora

La Resolución 001852 de 2026 dejó en pausa la aplicación de la norma que había reorganizado el reporte de información, mientras las entidades del sistema realizan las adecuaciones técnicas y operativas necesarias

Ministerio de Salud suspendió temporalmente el decreto que cambió la forma de reportar enfermedades de alto costo: qué cambia ahora

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

El partido entre dos campeones del certamen internacional servirá de plataforma para recibir donaciones que serán destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

La empresaria de fajas y DJ colombiana, expulsada de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2013 por lanzarle un cuchillo a un compañero y eliminada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en 2025 con menos del 10% de los votos, llegaría ahora a ‘La casa de los villanos’

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Mamá del joven de 13 años que se unió a labores de rescate por el terremoto en Pereira contó detalles de la vida del menor: “Tiene su negocio ambulante”

Las declaraciones de Juan Pablo Sánchez se hicieron virales sus declaraciones en medios internacionales

Mamá del joven de 13 años que se unió a labores de rescate por el terremoto en Pereira contó detalles de la vida del menor: “Tiene su negocio ambulante”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Yina Calderón habría sido convocada para ser villana en Telemundo, el papel que su trayectoria en realities siempre anticipó

Pipe Bueno reveló cómo las adicciones y una crisis familiar casi destruyen su relación con Luisa Fernanda W: “Me levantó y ya no están mis hijos”

Carolina Ramírez confirmó que participará en el concierto de ‘La Reina del Flow’ y reveló que su casa en Cali se vio afectada por el terremoto:  “Necesito hacerlo”

Luisa Vergara contó detalles de su participación en ‘MasterChef Celebrity’: “No lo buscaba, no lo anhelaba”

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, se sometió a su primera quimioterapia: “Tuve que cerrar mis ojos, respirar profundo y orar”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate, Copa Sudamericana: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido

El colombiano Miguel Ángel Borja dejará el fútbol árabe: será nuevo jugador del América de México

América de Cali tomó drástica decisión con respecto a jugar en el Pascual Guerrero: “Totalmente en solidaridad”

Este será el día y la ciudad de Estados Unidos donde Colombia jugará contra Paraguay en la próxima fecha FIFA

Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”