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Iván Cepeda cuestionó a Abelardo de la Espriella tras declaraciones del ministro de Seguridad de Israel: “Crímenes contra la humanidad”

El senador de la República aseguró que ya se “entiende” por qué el Gobierno de De la Espriella quiere “eliminar” la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE
El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella se dio a través de su cuenta oficial de X - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue cuestionado por el senador y líder de la oposición, Iván Cepeda, luego de que el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, realizara declaraciones sobre la situación en la Franja de Gaza.

En su cuenta oficial de X, el senador Iván Cepeda vinculó el respaldo de De la Espriella a Israel con posibles crímenes contra la humanidad.

“Hacia esta clase de genocidas es que De la Espriella siente ‘gratitud y reconocimiento’ (sic)”, afirmó Cepeda en la red social X.

crédito Catalina Olaya / Colprensa
Iván Cepeda vinculó el respaldo de De la Espriella a Israel con posibles crímenes contra la humanidad - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El excandidato presidencial aseguró que la “complicidad con el genocidio” puede ser catalogado como crímenes contra la humanidad.

Asimismo indicó que ya se “entiende” por qué se quiere eliminar la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia

“La complicidad con el genocidio es parte de los crímenes contra la humanidad. Se entiende entonces el afán de eliminar la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia”, afirmó.

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Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda indicó que ya se “entiende” por qué se quiere eliminar la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia - crédito @IvanCepedaCast/X

El ministro Ben Gvir declaró en un pódcast que consideraba necesario realizar acciones selectivas cada noche en la Franja de Gaza, incluso hacia personas que “no representen una amenaza inmediata”. En sus palabras: “Ahí hay gente que no se merece vivir. Ni debería vivir. Es que no son ni siquiera personas”.

Ben Gvir también sostuvo que debe impulsarse la migración de los habitantes del enclave y reiteró su postura sobre el control total de la Franja de Gaza. “Hay que fomentar la migración en la medida de lo posible. Para los terroristas, nada de emigración, nada, solo matarlos uno por uno”, afirmó.

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Las declaraciones del ministro israelí han generado reacciones en la escena internacional. Aliados como Estados Unidos han expresado desacuerdo con ese tipo de posiciones, aunque Ben Gvir mantiene respaldo dentro del gobierno israelí por su peso parlamentario.

El presidente Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado sobre los señalamientos de Cepeda ni sobre las declaraciones de Ben Gvir hasta el momento. El debate ha puesto en discusión la relación entre el respaldo a gobiernos extranjeros y la competencia de la Corte Penal Internacional en Colombia.

Postura del Gobierno de De la Espriella con Israel

El Gobierno de Colombia, por medio de la Cancillería, comunicó su reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Esta determinación se fundamenta en la evaluación de la situación de seguridad en Oriente Medio y la importancia estratégica que ese territorio representa para la defensa de Israel.

La Cancillería colombiana remarcó que Israel ha enfrentado amenazas constantes en sus fronteras, situación que se ha agravado en los últimos años. Como ejemplo, mencionó los ataques del 7 de octubre, que evidenciaron los retos de seguridad que afronta la población israelí. En este contexto, el control sobre los Altos del Golán es visto como fundamental para la protección nacional frente a peligros provenientes del exterior.

“Ante la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel, el Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”, señaló la Cancillería.

La bandera de Colombia con franjas amarilla, azul y roja, junto a la bandera de Israel con dos franjas azules y la Estrella de David, bajo un cielo azul.
El Gobierno de Colombia, por medio de la Cancillería, comunicó su reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La postura oficial también hace referencia al derecho de Israel a resguardar su seguridad y a la relevancia de la estabilidad regional para la seguridad internacional. Este posicionamiento constituye una definición clara dentro de la política exterior de Colombia sobre una cuestión debatida durante años en foros multilaterales.

“Durante décadas, Israel ha enfrentado desafíos de seguridad persistentes y de carácter existencial a lo largo de sus fronteras. Estas amenazas se han intensificado de manera significativa en los últimos años, culminando en los horribles atentados terroristas del 7 de octubre, que pusieron de manifiesto la gravedad y la naturaleza cambiante de los peligros que enfrenta el pueblo israelí”, destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El comunicado enfatizó que la decisión refleja la preocupación por la inestabilidad regional y el compromiso de Colombia con la paz y la cooperación internacional en Oriente Medio.

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