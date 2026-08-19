Luisa Fernanda W reaccionó a las revelaciones que hizo Pipe Bueno sobre sus adicciones y los problemas que hubo entre los dos: “Me desenamoré”

Luisa Fernanda W reaccionó a las revelaciones de Pipe Bueno sobre sus adicciones y habló de la crisis que atravesó su relación - crédito @luisafernadnaw/Instagram

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Luisa Fernanda W decidió hablar sobre una faceta de su vida personal que durante años había mantenido alejada de las redes sociales.

La creadora de contenido, reconocida por compartir publicaciones relacionadas con moda, belleza, viajes, eventos y su trabajo con importantes marcas, habló sobre uno de los periodos más complejos que ha atravesado junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno.

Su pronunciamiento se produjo después de que el artista revelara detalles relacionados con sus problemas de adicción y las dificultades que enfrentó durante ese proceso. A partir de esas declaraciones, Luisa quiso contar cómo vivió ella aquella etapa desde el lugar de pareja y madre, y explicó por qué decidió permanecer al lado del cantante pese a que la situación también tuvo consecuencias en su relación.

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En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la empresaria comenzó haciendo referencia al denominado “Lulu mundo”, la imagen que suele mostrar ante sus seguidores, para explicar que detrás de ese contenido también existe una realidad familiar mucho más compleja.

Luisa Fernanda W reveló una faceta privada de su vida tras las declaraciones de Pipe Bueno sobre sus problemas de adicción - crédito @luisafernandaw/IG

“Ustedes conocen muy bien mi ‘Lulu mundo’. Me ven hablando de moda, probando maquillaje, viajando, yendo a eventos, a Fashion Week, trabajando con marcas de lujo con las que siempre soñé trabajar, y esa también es mi vida. Me encanta y la disfruto muchísimo. Pero detrás de todo eso también hay otra parte de mi vida que quizás no muestro tanto. Detrás de ese ‘Lulu mundo’ hay una mujer que todos los días también está construyendo un hogar. Y construirlo no siempre ha sido bonito, fácil ni perfecto”, escribió.

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La creadora de contenido explicó que durante ese periodo tuvo que asumir diferentes responsabilidades al mismo tiempo: acompañar a Pipe Bueno en su proceso para superar una adicción, criar a sus hijos, mantener la estabilidad familiar y continuar trabajando en su propia carrera.

Según relató, la situación llegó a afectar directamente sus sentimientos hacia el cantante. Luisa Fernanda W reconoció abiertamente que hubo un momento en el que dejó de sentirse enamorada de su pareja, aunque posteriormente volvió a reconstruir ese vínculo.

“Me ha tocado vivir momentos muy difíciles al lado de mi pareja. Acompañarlo en su proceso para superar una adicción, darle la mano cuando más lo necesitaba, criar a nuestros hijos, sostenernos como familia y, al mismo tiempo, seguir construyéndome a mí misma, trabajando por mis sueños y por mi carrera. Y hubo momentos en los que me desenamoré. Decirlo así puede sonar fuerte, pero es real. También me volví a enamorar”, manifestó.

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Luisa Fernanda W contó que la crisis con Pipe Bueno afectó la relación y que en un momento dejó de sentirse enamorada de su pareja - crédito @luisafernandaw/IG

Uno de los momentos más significativos de su relato fue cuando contó que, pese a las dificultades, decidió decirle al cantante que no enfrentaría solo aquella etapa. Para ella, acompañarlo no significaba solucionar el problema, sino estar presente mientras él asumía la responsabilidad de enfrentar su proceso.

“Porque hubo un momento en el que miré a los ojos a Pipe y le dije: ‘No estás solo. Te voy a apoyar’. Lo hice porque sabía que él estaba luchando con algo muy difícil, la guerra espiritual es muy fuerte… Entonces yo quería estar ahí y darle mi apoyo, pero, sabiendo también que salir de ahí dependía de él”, contó.

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Luisa también aseguró que durante esos momentos recurrió constantemente a la oración. Según explicó, su fe se convirtió en una fuente de fortaleza mientras intentaba encontrar la manera de acompañar a su pareja sin dejar de cuidar su propia estabilidad.

La empresaria reconoció, además, que tenía la posibilidad de tomar otro camino. Su independencia económica y la carrera que había construido le permitían continuar con su vida si así lo decidía, pero optó por darle una oportunidad a la relación.

La influencer sostuvo que vivía entre el “Lulu mundo” de las redes sociales y la realidad familiar marcada por las dificultades de Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/IG

“Porque para mí hubiese sido mucho más fácil irme. Gracias a Dios he construido una carrera sólida, soy una mujer independiente y sé que puedo salir adelante. Pero decidí quedarme porque yo todavía creía en nosotros y en la familia que estábamos construyendo”, aseguró.

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Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la creadora de contenido también explicó cómo consiguió separar los problemas familiares de la imagen que mostraba públicamente.

Luisa reconoció que sentía que vivía en dos mundos completamente diferentes: uno relacionado con su trabajo, los viajes, la moda y el contenido que comparte con sus seguidores, y otro marcado por las dificultades que atravesaba su pareja.

“Yo vivía en dos realidades. En mi mundo, que yo lo llamo el ‘Lulu mundo’, color rosa, maravilloso, y lo que estaba sucediendo con Pipe en ese momento y esta circunstancia por la cual pasamos y que pues seguimos superando. Pero definitivamente, ¿qué les puedo decir? Ha sido Dios el que ha levantado mi hogar, el que me ha dado la fortaleza”, respondió.

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Luisa Fernanda W defendió que las relaciones pueden reconstruirse con diálogo, apoyo y compromiso, a partir de su experiencia con Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/X

La influencer también dejó claro que, por ahora, considera que es Pipe Bueno quien debe contar en detalle lo que vivió durante su proceso de recuperación. Esto, según explicó, permitiría que posteriormente ella pueda abordar la experiencia desde su propia perspectiva.

“Me encantaría compartirles esos consejos desde mi experiencia, pero que sea Pipe el que les cuente todo lo que vivió y ya después yo podría hacer un video en donde les comparta como este lado de la historia, que la verdad pues siento que le puede llegar a muchas familias”, explicó.

En esa misma respuesta, reiteró que atribuye a su fe buena parte de la transformación que experimentó su familia.

Las declaraciones de Luisa Fernanda W también estuvieron relacionadas con la manera en que entiende las relaciones de pareja y aseguró que no considera que una familia tenga que ser perfecta para mantenerse unida y sostuvo que los problemas pueden enfrentarse mediante el diálogo, el acompañamiento y el compromiso.

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“Yo siempre he pensado que las relaciones son construibles y que no todo es perfecto. Si uno pretende durar toda una vida con una persona, tiene que entender que no todo es perfecto. Uno no puede abandonar la relación ante el primer problema. No. O sea, yo sí soy de las que piensa que con el diálogo, con el apoyo, uno puede salvar una familia”, afirmó.

La empresaria señaló que la oración y la fe fueron una fuente de fortaleza durante la crisis familiar con Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/IG

La empresaria contó que decidió darle una nueva oportunidad al cantante porque sintió que todavía existía una posibilidad de reconstruir el hogar que habían formado juntos.

“Entonces, yo decidí darle una oportunidad a Pipe con toda esta situación porque Dios es muy grande, porque Dios tocó mi corazón, porque Dios me dio fuerza, porque Dios hizo que yo fuera ese faro en medio de la nada, alumbrando, diciéndole: ‘Mira, o sea, ¿me acompañas a esto que yo estoy creando, que estamos creando, o te quedas en el camino? Porque yo voy con toda’. Y él decidió darme la mano”, relató.

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El relato de Luisa Fernanda W permitió conocer una faceta de su relación con Pipe Bueno que hasta ahora había permanecido principalmente en el ámbito privado. La creadora de contenido reconoció que detrás de las fotografías, viajes y publicaciones que conforman su vida pública también existieron momentos de incertidumbre, dolor, distanciamiento y decisiones difíciles.

A pesar de ello, aseguró que actualmente observa su historia familiar desde una perspectiva diferente y atribuye a Dios buena parte del proceso que les permitió superar aquella etapa.

“Dios nos levantó. Yo he visto a Dios obrar en mi hogar de una manera que difícilmente puedo explicar. He visto respuestas después de muchas noches de oración y he visto cómo una familia también puede reconstruirse”, escribió.

Finalmente, Luisa Fernanda W quiso dejar claro que su exposición en redes sociales representa apenas una parte de su realidad y que detrás de su faceta pública existe una mujer que también ha tenido que enfrentar situaciones personales complejas.

“Por eso, cuando les muestro mi Lulu mundo, quiero que sepan que no todo lo valioso de mi vida cabe en una foto bonita. Detrás de esa mujer que ven arreglada, viajando, trabajando y cumpliendo sueños, también está la mujer que ora, que ama, que ha tenido miedo, que ha llorado, que ha sostenido y que también ha necesitado que la sostengan”, concluyó.