Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, se sometió a su primera quimioterapia: “Tuve que cerrar mis ojos, respirar profundo y orar”

Claudia Serrato inicia su tratamiento de cáncer con la primera sesión de quimioterapia - crédito @clauserratomanager/ Instagram

Guardar

Claudia Serrato, vinculada al mundo del espectáculo como representante de Lina Tejeiro y otras celebridades, enfrenta actualmente una batalla que trasciende los escenarios y las cámaras.

Tras recibir un diagnóstico de cáncer de mama, la mánager decidió compartir su proceso médico y emocional con quienes la siguen, convirtiendo su experiencia personal en un mensaje abierto de honestidad y resiliencia.

Serrato anunció el inicio de su ciclo de quimioterapia en redes sociales, relatando la importancia de la introspección y la fe para sobrellevar el tratamiento - crédito @clauserratomanager/ Instagram

Luego de anunciar públicamente su enfermedad meses atrás, Serrato ha mantenido una comunicación constante sobre los distintos pasos de su tratamiento. Recientemente, publicó en Instagram que inició el ciclo de quimioterapia, una etapa que describió como desafiante pero llena de significado. En su relato, la mánager explicó que recurrió a la introspección y a la fe para afrontar el procedimiento, viendo en la quimioterapia no solo una herramienta médica, sino también una oportunidad de transformación interna.

PUBLICIDAD

Con palabras de agradecimiento, Serrato destacó la importancia de la actitud con la que ha encarado este reto, subrayando que el apoyo de su entorno ha sido determinante. Según la representante, tanto los especialistas que la atienden como las muestras de cariño que recibe a diario han hecho posible que conserve la fortaleza necesaria para continuar adelante.

“Hoy ha sido un GRAN día!!! Recibí mi primer ciclo de quimio de la roja la más fuerte la más potente ... como yo jajajajajaja. Solo tuve que cerrar mis ojos, respirar profundo y orar en meditación agradeciéndole a Dios por poderla recibir y visualizarla como yo la llamo ‘mi elixhir sanador’, como la sangre de Cristo sanado todo en mi”, escribió serrato.

PUBLICIDAD

La mánager compartió sus emociones al recibir la primera dosis de quimioterapia, describiendo el día como un hito en su recuperación - crédito @clauserratomanager/ Instagram

El testimonio de Serrato no pasó desapercibido entre sus colegas y amigos del espectáculo, quienes rápidamente se manifestaron en redes sociales para enviarle mensajes de aliento y admiración. Figuras del entretenimiento como Salomón Bustamante y Juan Pablo Llano resaltaron el coraje y la transparencia de la mánager al compartir su historia, y se unieron a la ola de solidaridad que generó su publicación.

Serrato también reconoció que el proceso de adaptación emocional ha resultado complejo, y que aún se encuentra trabajando en ese aspecto. Pese a las dificultades, afirmó sentirse agradecida por la oportunidad de enfrentar este desafío contando con un respaldo profesional y humano.

PUBLICIDAD

“Me he preparado para empezar esta nueva fase de mi tratamiento espiritual (orando a conciencia) emocional (aquí me falta un poco más de trabajo, jajajaja) y físicamente, he tenido toda la actitud y eso me hace sentir segura y agradecida por recibir tanto de cada uno de mis médicos y especialistas que me vienen respaldando. El amor ha sido fundamental, mis hijos, mi catalán, mi familia, mis amigas y amigos, entre ellos mis representados, ellos son familia y amigos a la vez, y ustedes que me llenan de mensajes amorosos cuando subo cada historia contándoles cómo vivo este diagnóstico, me sostienen y me llenan el corazoncito”, añadió Claudia.

Claudia Serrato llamó a su primera quimioterapia “mi elixir sanador” y la visualizó como la sangre de Cristo - crédito @clauserratomanager/ Instagram

Su decisión de visibilizar la realidad del cáncer de mama y de la quimioterapia ha servido para generar conciencia sobre la importancia de la salud, el acompañamiento y la actitud positiva en los momentos adversos. “Hoy me abrazo, me aplaudo porque vamos muy bien, cada día trae su afán así que viviré así... en el día a día confiada que Dios hace lo suyo para mí bien y por eso lo dejo ser Dios!!!”, concluyó la manager de Lina Tejeiro.

PUBLICIDAD

El mensaje estuvo acompañado por un carrusel de fotografías donde se observa a Claudia en el centro médico, recibiendo su tratamiento y sosteniendo un cartel con la inscripción “Quimio 1”. En las imágenes aparece también junto a su esposo, quien la acompañó durante la sesión.

A través de su relato, Serrato invita a otras personas a no ocultar sus luchas, y a encontrar en el apoyo mutuo una fuente de energía para superar los obstáculos que impone cualquier enfermedad.

Un carrusel de imágenes mostró a Claudia recibiendo la quimioterapia y sosteniendo un cartel que marca el inicio de esta nueva etapa, acompañada por su esposo - crédito @clauserratomanager/ Instagram

En el mensaje de Claudia dejó una serie de reacciones en redes sociales en donde varios internautas, amigos y conocidos le dejaron los mejores deseos. “Te quiero mi Clau bella”, “qué Dios te bendiga”, “desde ya preparando la fiesta para la tocada de campana”, “eso, con toda”, “te amo y te admiro”, (Sic) fueron algunas de las reacciones.

PUBLICIDAD