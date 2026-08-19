Abelardo de la Espriella anunció alivios bancarios para familias y empresas afectadas por el terremoto: “Aporte estimado de $1,1 billones”

El jefe de Estado comunicó que bancos aplicarán periodos de gracia, condonarán intereses y protegerán historial crediticio de quienes sufrieron daños por el sismo en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca - crédito Juan David Duque/REUTERS

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que el sector bancario colombiano implementará un programa de alivios financieros dirigido a familias y empresas damnificadas por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó al país el 10 de agosto de 2026.

El anuncio fue realizado a través de la red social X y contiene detalles sobre el alcance de las medidas, los departamentos beneficiados y la magnitud del apoyo económico.

Según De la Espriella, el programa contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de los seguros bancarios correspondientes.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que el sector bancario colombiano implementará un programa de alivios financieros dirigido a familias y empresas damnificadas por el sismo de magnitud 7,4 que golpeó al país el 10 de agosto de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Quiero agradecer a Asobancaria y a todo el sector bancario colombiano por sumarse a la reconstrucción de nuestra Patria con un programa de alivios para las familias y empresas damnificadas por el terremoto”, afirmó el mandatario en su mensaje.

La medida, que beneficiará a hogares y empresas, se enfocará en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

El presidente detalló que “estas medidas representan un aporte estimado de $1,1 billones, adicional a las donaciones ya realizadas por las entidades, y beneficiarán a los afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca”, señalando el compromiso del sector bancario con las zonas más perjudicadas por el desastre.

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El terremoto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento del Chocó, provocó graves afectaciones en varios departamentos.

El último boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) indica que el sismo dañó a 15 departamentos y 470 municipios, impactando a 143.533 familias y 294.503 personas. Las cifras oficiales reportan 312 personas fallecidas, 4.380 heridas, 290 desaparecidas y 358 rescatadas.

Según De la Espriella, el programa contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y aplicación de los seguros bancarios correspondientes - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El balance de daños incluye 134.282 viviendas averiadas y 29.680 destruidas, además de 5.808 edificios afectados y 277 colapsados. Los daños en infraestructura abarcan 334 centros de salud, 3.423 centros educativos, 4.054 centros comunitarios, 421 vías, 5 aeropuertos y 97 acueductos. El impacto también alcanzó a animales, con 1.310 afectados y 485 rescatados.

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En su mensaje, De la Espriella transmitió su gratitud a la banca colombiana. “Mi profundo agradecimiento a la banca colombiana por su solidaridad y compromiso. Gobierno, empresarios y ciudadanos, unidos, vamos a reconstruir a Colombia”, expresó.

Otras ayudas

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó que las empresas pertenecientes a ProAntioquia destinarán $200.000 millones para apoyar la respuesta a la emergencia causada por el reciente terremoto de magnitud 7,4.

Esta decisión se conoció luego de una conversación entre De la Espriella y Juan Carlos Mora, presidente de la junta directiva de ProAntioquia, quien aseguró el respaldo del sector privado durante la fase de reconstrucción.

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El mandatario detalló el proceso y valoró el rol de los empresarios en medio de la crisis. “Acabo de hablar por teléfono con Juan Carlos Mora, presidente de la junta de ProAntioquia, quien me informó que las empresas que conforman esa asociación donarán $200.000 millones para atender la tragedia y contribuir a la reconstrucción del país (sic)”, afirmó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, informó que las empresas pertenecientes a ProAntioquia destinarán $200.000 millones para apoyar la respuesta a la emergencia causada por el reciente terremoto de magnitud 7,4 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras este anuncio, el presidente expresó públicamente su gratitud hacia las empresas que manifestaron su apoyo, resaltando la importancia del compromiso y la solidaridad en momentos de dificultad.

“Mi agradecimiento profundo a todas estas empresas y a sus líderes por este extraordinario gesto de solidaridad. Gracias por su patriotismo, por ponerse la camiseta de Colombia y por estar presentes cuando la Patria más los necesita. En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos (sic)”, expresó.

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De la Espriella también dio a conocer una segunda donación, proveniente de una empresa nacional de larga trayectoria, que aportará $100.000 millones para los afectados. El nombre de la empresa no fue revelado, ya que así lo solicitaron sus directivos.

“Una empresa muy importante y de gran trayectoria nacional acaba de donar $100.000 millones para ayudar a nuestros compatriotas afectados por esta tragedia. Por solicitud expresa de sus directivos, mantendré en reserva el nombre de la compañía”, afirmó.