Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gustavo Petro cuestionó la respuesta del Gobierno De la Espriella en el terremoto de 7,4: “Sectarismo e ignorancia”

El expresidente de la República sostuvo que también hubo rechazo a la ayuda internacional y que esa combinación cobró centenares de vidas

Expresidente Gustavo Petro cuestionó la respuesta del Gobierno de la Espriella en el terremoto de 7,4- crédito Presidencia - Infobae Colombia
Expresidente Gustavo Petro cuestionó la respuesta del Gobierno de la Espriella en el terremoto de 7,4- crédito Presidencia - Infobae Colombia
Guardar

El expresidente de la República, Gustavo Petro, atribuyó al gobierno de Abelardo de la Espriella una falla de gestión en las primeras horas del terremoto de 7,4, que se registró el 10 de agosto de 2026. En su criterio, esa respuesta frustró recursos y capacidades que, según dijo, estaban desplegados para atender una emergencia de gran escala en el litoral Pacífico colombiano.

En uno de los señalamientos más concretos, Petro afirmó que el buque hospital Benkos Biohó permaneció siete días inmóvil en el puerto de Buenaventura, pese a que su administración había dejado $9.000.000.000 para su operación inmediata. También aseguró que la nave ya había realizado 7.882 operaciones en todo el litoral.

PUBLICIDAD

En un mensaje centrado en la etapa inicial de la crisis, el exmandatario afirmó en su cuenta de X que “las cien primeras horas son fundamentales para preservar la vida en una emergencia” y vinculó esa ventana crítica con “la incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo”. Según su planteo, esa falla convirtió esas horas “en un desastre”.

Gustavo Petro sostuvo además que la estructura territorial de salud construida durante su gobierno no fue activada. A su juicio, ese sistema era el principal instrumento disponible para mitigar el impacto del sismo y ya tenía presencia parcial en el territorio a través de la salud y la educación pública.

PUBLICIDAD

Petro sostuvo que el buque hospital y la red sanitaria existente no fueron activados

El expresidente de la República sostuvo que también hubo rechazo a la ayuda internacional y que esa combinación cobró centenares de vidas - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República sostuvo que también hubo rechazo a la ayuda internacional y que esa combinación cobró centenares de vidas - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Petro dijo que la existencia del Benkos Biohó “prácticamente fue reconocida por el gobierno una semana después” y planteó una pregunta sobre el uso de los fondos que, según afirmó, habían quedado disponibles. “No se sabe aún por qué los 9.000 millones dejados por mi gobierno no se convirtieron en acción inmediata”, señaló.

Sobre la capacidad operativa de esa embarcación, agregó que “el buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos”. La objeción apuntó a la falta de despliegue de una herramienta que, de acuerdo con su versión, ya estaba lista para actuar en zonas de difícil acceso.

Petro también cuestionó la coordinación interna del gabinete frente a la emergencia. En efecto, afirmó que el barco “duró siete días quieto en el puerto de Buenaventura mientras el ministro del interior pedía hospitales de campaña en el centro del país” y cargó contra la ministra de Salud, Ana María Sesga, de quien dijo que permaneció “en silencio porque solo piensa en EPS”.

El núcleo político de la crítica del presidente saliente apareció cuando adjudicó la falta de respuesta a una decisión deliberada del nuevo gobierno - crédito @petrogustavo/X
El núcleo político de la crítica del presidente saliente apareció cuando adjudicó la falta de respuesta a una decisión deliberada del nuevo gobierno - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario habló de una infraestructura humana ya instalada en el Pacífico. Sostuvo que “en todo el litoral Pacífico, desde Nariño hasta Panamá, existían los territorios saludables con miles de enfermeras y médicos” y preguntó por qué no fueron reactivados si “dependían de los dineros del gobierno” y podían ser trasladados en helicópteros a sus centros de referencia.

La acusación central fue de sectarismo, descoordinación y rechazo de ayuda

El núcleo político de la crítica del presidente saliente apareció cuando adjudicó la falta de respuesta a una decisión deliberada del nuevo gobierno. “Es indudable que la capacidad desplegada por mi gobierno en salud pública y presencia territorial no se utilizó por sectarismo e ignorancia”, afirmó.

Gustavo Petro profundizó ese señalamiento al describir una supuesta negativa a usar cuadros técnicos por su origen político. Habló de “esa estupidez sectárea de no mover a los funcionarios porque vienen de anteriores gobiernos” y de la falta de conocimiento sobre “los equipos humanos y técnicos” que, conforme expuso, su administración había desplegado y cuya información se había ofrecido días antes de que dejara la Presidencia.

El exmandatario colombiano acusó a Abelardo de la Espriella de haber desviado la respuesta al terremoto hacia una “acción de inteligencia en el terreno de Israel”, en lugar de concentrarla en rescate y atención sanitaria. Además, sostuvo que hubo rechazo a la ayuda internacional y que esa combinación “ha cobrado centenares de vidas que murieron innecesariamente”.

En ese pasaje, Pero añadió que los equipos israelíes carecían de experiencia “en sacar sobrevivientes de los edificios que generalmente derrumban”. La acusación más grave de toda su intervención fue que la politización de la ayuda agravó el saldo humano de la catástrofe.

Petro llevó la discusión al costo de la reconstrucción y propuso una reforma tributaria de 20 billones

Retrato de Gustavo Petro sonriendo, con un sombrero vueltiao y gafas, frente a un abanico de billetes de pesos colombianos sobre un fondo de acuarela azul.
Petro llevó la discusión al costo de la reconstrucción y propuso una reforma tributaria de 20 billones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras cuestionar la respuesta inmediata del Gobierno De la Espriella, el exjefe de Estado trasladó el debate a la etapa de reconstrucción. Gustavo Petro dijo que “ahora viene la gran discusión de dónde se sacarán los 30 billones de la reconstrucción” y rechazó que la salida dependa de donaciones empresariales o de mayor endeudamiento público.

Sobre la primera opción, sostuvo que no había resultados concretos. “No ha llegado ni a un millón el aporte que los grandes pulpos de la economía han dado”, afirmó, descartando que la financiación pueda descansar en “las limosnas de los ricos”.

En su análisis, el economista objetó la alternativa de cubrir el costo con deuda. Según expresó Petro, eso implicaría que “toda la sociedad pague la catástrofe y la reconstrucción con ruina de la economía futura” y resumió esa idea con una fórmula: “Es reconstrucción de una parte con destrucción de otra”.

Petro añadió que israelíes y estadounidenses “dirán que con oro y tierras colombianas para explotar petróleo y otras riquezas”. Sobre esa posibilidad, su definición fue tajante: “Eso es expoliación”.

Como salida, sostuvo que si el gobierno de Abelardo de la Espriella actuara “racionalmente” debería retomar “nuestro proyecto de reforma tributaria de 20 billones”, lograr su aprobación y reducir la deuda con una baja en la tasa de interés del Banco de la República.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno de la EspriellaTerremotoAtención a víctimasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 19 de agosto

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 19 de agosto

Chontico Día resultados de hoy miércoles 19 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy miércoles 19 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”

Fernando Salazar destacó la negociación para contratar a un importante jugador colombiano para el segundo semestre y se refirió a la ciudad en la que será local el club

Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”

La polémica estudiante Gabriela Muñoz habría recibido esquema de seguridad de la UNP antes del escándalo por presunta influencia en la Aerocivil

La protección cuenta con dos escoltas, un vehículo y un chaleco antibalas, y ahora será evaluada por el nuevo director de la entidad

La polémica estudiante Gabriela Muñoz habría recibido esquema de seguridad de la UNP antes del escándalo por presunta influencia en la Aerocivil

Alfredo Saade anunció que buscará ser candidato en 2027 a la Alcaldía de Valledupar o a la Gobernación del Cesar: “Si logramos hacer algunos acuerdos”

El exembajador dijo que en su agenda inmediata, retomó actividades vinculadas a su trabajo religioso y a acciones de ayuda humanitaria

Alfredo Saade anunció que buscará ser candidato en 2027 a la Alcaldía de Valledupar o a la Gobernación del Cesar: “Si logramos hacer algunos acuerdos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Westcol defendió polémico gesto del presidente Abelardo de la Espriella con los niños damnificados en Buenaventura: “No llegó solo con balones”

Westcol defendió polémico gesto del presidente Abelardo de la Espriella con los niños damnificados en Buenaventura: “No llegó solo con balones”

Lina Tejeiro se sinceró sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Mi personalidad incomoda”

Yeferson Cossio deberá pagar $116 millones tras sanción de Coljuegos por sorteo ilegal en redes sociales

Westcol reveló cómo la familia de Luisa Castro escapó del terremoto por un plan de último minuto: “Obras del Señor”

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

Deportes

Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”

Así se modernizó Águilas Doradas, la empresa familiar que espera repetir los casos de Daniel Muñoz y Kevin Castaño: “Llegó el relevo generacional”

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: el “León” libera las últimas 350 boletas para el partido de la Copa Sudamericana

Esto dijo la prensa brasileña tras la anotación del colombiano Kevin Serna con Fluminense en la Copa Libertadores: “Brilló con luz propia”

Dimayor tomó decisión sobre cambios en el sistema de la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2026

Johan Mojica explicó la razón por la cual fichó con el Getafe de España: “Seguir en la élite”