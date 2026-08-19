Gustavo Petro cuestionó la respuesta del Gobierno De la Espriella en el terremoto de 7,4: “Sectarismo e ignorancia”

Expresidente Gustavo Petro cuestionó la respuesta del Gobierno de la Espriella en el terremoto de 7,4- crédito Presidencia - Infobae Colombia

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El expresidente de la República, Gustavo Petro, atribuyó al gobierno de Abelardo de la Espriella una falla de gestión en las primeras horas del terremoto de 7,4, que se registró el 10 de agosto de 2026. En su criterio, esa respuesta frustró recursos y capacidades que, según dijo, estaban desplegados para atender una emergencia de gran escala en el litoral Pacífico colombiano.

En uno de los señalamientos más concretos, Petro afirmó que el buque hospital Benkos Biohó permaneció siete días inmóvil en el puerto de Buenaventura, pese a que su administración había dejado $9.000.000.000 para su operación inmediata. También aseguró que la nave ya había realizado 7.882 operaciones en todo el litoral.

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En un mensaje centrado en la etapa inicial de la crisis, el exmandatario afirmó en su cuenta de X que “las cien primeras horas son fundamentales para preservar la vida en una emergencia” y vinculó esa ventana crítica con “la incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo”. Según su planteo, esa falla convirtió esas horas “en un desastre”.

Gustavo Petro sostuvo además que la estructura territorial de salud construida durante su gobierno no fue activada. A su juicio, ese sistema era el principal instrumento disponible para mitigar el impacto del sismo y ya tenía presencia parcial en el territorio a través de la salud y la educación pública.

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Petro sostuvo que el buque hospital y la red sanitaria existente no fueron activados

El expresidente de la República sostuvo que también hubo rechazo a la ayuda internacional y que esa combinación cobró centenares de vidas - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Petro dijo que la existencia del Benkos Biohó “prácticamente fue reconocida por el gobierno una semana después” y planteó una pregunta sobre el uso de los fondos que, según afirmó, habían quedado disponibles. “No se sabe aún por qué los 9.000 millones dejados por mi gobierno no se convirtieron en acción inmediata”, señaló.

Sobre la capacidad operativa de esa embarcación, agregó que “el buque podía dejar equipos de salud en el litoral e incluso internarse por los ríos”. La objeción apuntó a la falta de despliegue de una herramienta que, de acuerdo con su versión, ya estaba lista para actuar en zonas de difícil acceso.

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Petro también cuestionó la coordinación interna del gabinete frente a la emergencia. En efecto, afirmó que el barco “duró siete días quieto en el puerto de Buenaventura mientras el ministro del interior pedía hospitales de campaña en el centro del país” y cargó contra la ministra de Salud, Ana María Sesga, de quien dijo que permaneció “en silencio porque solo piensa en EPS”.

El núcleo político de la crítica del presidente saliente apareció cuando adjudicó la falta de respuesta a una decisión deliberada del nuevo gobierno - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario habló de una infraestructura humana ya instalada en el Pacífico. Sostuvo que “en todo el litoral Pacífico, desde Nariño hasta Panamá, existían los territorios saludables con miles de enfermeras y médicos” y preguntó por qué no fueron reactivados si “dependían de los dineros del gobierno” y podían ser trasladados en helicópteros a sus centros de referencia.

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La acusación central fue de sectarismo, descoordinación y rechazo de ayuda

El núcleo político de la crítica del presidente saliente apareció cuando adjudicó la falta de respuesta a una decisión deliberada del nuevo gobierno. “Es indudable que la capacidad desplegada por mi gobierno en salud pública y presencia territorial no se utilizó por sectarismo e ignorancia”, afirmó.

Gustavo Petro profundizó ese señalamiento al describir una supuesta negativa a usar cuadros técnicos por su origen político. Habló de “esa estupidez sectárea de no mover a los funcionarios porque vienen de anteriores gobiernos” y de la falta de conocimiento sobre “los equipos humanos y técnicos” que, conforme expuso, su administración había desplegado y cuya información se había ofrecido días antes de que dejara la Presidencia.

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El exmandatario colombiano acusó a Abelardo de la Espriella de haber desviado la respuesta al terremoto hacia una “acción de inteligencia en el terreno de Israel”, en lugar de concentrarla en rescate y atención sanitaria. Además, sostuvo que hubo rechazo a la ayuda internacional y que esa combinación “ha cobrado centenares de vidas que murieron innecesariamente”.

En ese pasaje, Pero añadió que los equipos israelíes carecían de experiencia “en sacar sobrevivientes de los edificios que generalmente derrumban”. La acusación más grave de toda su intervención fue que la politización de la ayuda agravó el saldo humano de la catástrofe.

Petro llevó la discusión al costo de la reconstrucción y propuso una reforma tributaria de 20 billones

Petro llevó la discusión al costo de la reconstrucción y propuso una reforma tributaria de 20 billones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras cuestionar la respuesta inmediata del Gobierno De la Espriella, el exjefe de Estado trasladó el debate a la etapa de reconstrucción. Gustavo Petro dijo que “ahora viene la gran discusión de dónde se sacarán los 30 billones de la reconstrucción” y rechazó que la salida dependa de donaciones empresariales o de mayor endeudamiento público.

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Sobre la primera opción, sostuvo que no había resultados concretos. “No ha llegado ni a un millón el aporte que los grandes pulpos de la economía han dado”, afirmó, descartando que la financiación pueda descansar en “las limosnas de los ricos”.

En su análisis, el economista objetó la alternativa de cubrir el costo con deuda. Según expresó Petro, eso implicaría que “toda la sociedad pague la catástrofe y la reconstrucción con ruina de la economía futura” y resumió esa idea con una fórmula: “Es reconstrucción de una parte con destrucción de otra”.

Petro añadió que israelíes y estadounidenses “dirán que con oro y tierras colombianas para explotar petróleo y otras riquezas”. Sobre esa posibilidad, su definición fue tajante: “Eso es expoliación”.

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Como salida, sostuvo que si el gobierno de Abelardo de la Espriella actuara “racionalmente” debería retomar “nuestro proyecto de reforma tributaria de 20 billones”, lograr su aprobación y reducir la deuda con una baja en la tasa de interés del Banco de la República.