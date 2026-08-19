Amaranta Hank cuestionó nueva iniciativa para restringir el aborto en Colombia: “Quieren tomar decisiones sobre los cuerpos de las mujeres”

“No sorprende que hombres decidan sobre cuerpos de mujeres”, afirma Alejandra Omaña - crédito @aleomanao/X

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La senadora Alejandra Omaña, reconocida en el ámbito público como Amaranta Hank y miembro del Pacto Histórico, expuso su postura durante una sesión plenaria en el Senado de Colombia sobre el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo.

Omaña cuestionó el impulso de iniciativas para restringir el aborto, resaltando: “Curioso que una de las mujeres más interesadas en criminalizar el aborto sea una mujer privilegiada, diferente a un grueso de las mujeres que acceden a la interrupción voluntaria del embarazo”.

La intervención de Omaña se produjo en medio de la discusión sobre un acto legislativo presentado por sectores de derecha que busca prohibir el derecho al aborto.

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La senadora afirmó que no resulta sorprendente que detrás de esa propuesta se ubiquen principalmente varones. “No es una novedad que hombres de la derecha quieran tomar decisiones sobre los cuerpos de las mujeres”, expresó la congresista.

Alejandra Omaña cuestiona a legisladores detrás de iniciativa antiaborto - crédito @aleomanao/X

Durante su declaración, Omaña señaló que uno de los hombres impulsores de la iniciativa (el senador Alejandro Bermeo) enfrenta una denuncia por presunta violencia sexual y tortura contra su expareja. “En el país de la violencia contra las mujeres no nos sorprende”, subrayó.

La legisladora enfatizó que también hay una mujer detrás del proyecto, la senadora Sara Castellanos, a quien identificó como promotora de la restricción. Omaña agregó: “Está queriendo limitar ese derecho que como mujeres hemos luchado durante tantos años”.

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Omaña aseguró que la mayoría de las mujeres que acceden a la interrupción voluntaria del embarazo provienen de contextos donde la escasez y la desigualdad marcan sus vidas.

“Son mujeres que han vivido en escasez, son mujeres que no han tenido la oportunidad de acceder a educación superior o que han tenido que elegir entre poder educarse o ser madres, entre poder trabajar o ser madres”, indicó la senadora.

La militante del Pacto Histórico contrastó la situación de estas mujeres con la de Castellanos, a quien atribuyó un entorno económico y social privilegiado.

En el Senado, Amaranta Hank defiende derecho a decidir sobre el propio cuerpo - crédito @amaranta.hankx/Isntagram

“Sus padres y usted pueden sumar unos 5.000 millones de pesos que se han ganado del Estado como representantes, embajadores o concejales”, precisó Omaña. Añadió que la familia de la senadora cuenta con más de 17 propiedades en Colombia, incluyendo un predio valuado en dos millones de dólares.

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Omaña también cuestionó presuntas prácticas para reducir obligaciones tributarias a través de donaciones entre empresas familiares y la iglesia vinculada a la familia Castellanos. “Se donan entre sus empresas familiares a la empresa de su iglesia para reducir impuestos”, afirmó la legisladora.

Dirigiéndose a Castellanos, Omaña planteó: “Si las mujeres en Colombia tuvieran la posibilidad económica y de privilegios que usted tiene... Pero es complejo, senadora, que alguien tenga esos privilegios”. La congresista recalcó que los hijos de Castellanos nacieron asegurados económicamente, un escenario distante de la realidad de quienes requieren la interrupción del embarazo.

En su intervención, Omaña reiteró el compromiso de su bancada con la defensa de los derechos reproductivos. “Desde nuestra curul y nuestra bancada, seguiremos defendiendo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, sostuvo.

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Bancada provida radicó proyecto en contra del aborto

El representante a la Cámara David Cote anunció la radicación de un proyecto de acto legislativo respaldado por la bancada provida del Senado y la Cámara de Representantes.

La propuesta busca modificar el artículo 11 de la Constitución Política para garantizar la protección de la vida desde la fecundación. “En palabras sencillas: buscamos que la Constitución reconozca de manera expresa que la protección de la vida comienza desde la fecundación”, expresó Cote.

El congresista David Cote informó que presentó un proyecto de acto legislativo que busca establecer expresamente la protección de la vida desde la fecundación - crédito @DavidGerardoC/X

El proyecto contradice la Sentencia C-055-22 de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana 24 de gestación y fijó excepciones posteriores bajo circunstancias específicas.

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“Lamentablemente, algunas organizaciones y una Corte Constitucional que terminó legislando despenalizó el aborto”, afirmó el congresista.

Cote subrayó que el debate debe realizarse en el Congreso. “El legislativo colombiano no puede omitir su función de reglamentar este tema”, indicó. Además, mencionó que desde 2006 han ocurrido cerca de 500.000 abortos voluntarios en Colombia. “Han sido 500.000 corazones que han dejado de latir”, resaltó.

La senadora Sara Castellanos también apoya la propuesta. “¡La vida merece protección desde la concepción! Daremos el debate”, manifestó la legisladora en su cuenta de X.