Dramaturgo argentino que padeció el terremoto en Colombia tuvo que ser internado tras ser atacado por un enjambre de abejas en Manizales: “En cinco minutos me moría”

De haber sido alérgico lo más probable es que el argentino hubiera muerto a raíz del feroz ataque del enjambre de abejas - créditos archivo Colprensa / Sebastián Cortés | John Bonilla / AFP | @hugokogan/IG

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El actor y director teatral Hugo Kogan, reconocido por su extensa trayectoria en Mar del Plata, atravesó una experiencia límite durante su estadía en Manizales, Colombia, al resultar gravemente afectado por el ataque de un enjambre de abejas tras el terremoto que sacudió la región el 10 de agosto de 2026, y que también tuvo que soportar.

El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 km, deja hasta el momento un balance de 312 fallecidos, 4.380 heridos y 358 personas desaparecidas, según el reporte oficial que emitió la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd) con corte a las 6:30 del miércoles 19 de agosto de 2026.

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Además de la capital de Caldas, la catástrofe impactó ciudades aledañas en el Eje Cafetero y la región Pacífica, alterando la rutina de miles de personas, entre ellas la del artista argentino.

Kogan había llegado a Manizales la noche anterior (es decir, el domingo 9 de agosto), procedente de Bogotá, como parte de una gira de talleres y presentaciones teatrales en universidades y espacios culturales del país.

En la parte superiore de la edificación se encontraba panales de abejas ocultos - crédito Andres Camilo Valencia / Reuters

Aquella mañana del sismo, mientras desayunaba en el hotel, el temblor interrumpió las actividades y obligó a los huéspedes a evacuar de inmediato.

“Estuvimos en el hotel hasta que la tierra paró de moverse. De ahí nos mandaron al atrio de la Catedral”, relató Kogan al portal argentino La Capital, cuando en ese entonces aún desconocía la magnitud del desastre que se desarrollaba en el país.

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La situación se volvió aún más crítica cuando, debido a las afectaciones estructurales en la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, varios enjambres de abejas, que habitaban en la cúpula, se dispersaron sobre la multitud que aguardaba en el exterior.

“Empezaron a volar entre la gente. Al principio eran muy pocas, pero se fueron sumando y a mí me agarró un enjambre. Me picotearon por todos lados”, describió el dramaturgo.

El ataque desencadenó graves consecuencias. Kogan comenzó a sufrir vómitos y diarrea, lo que motivó su traslado de urgencia a un centro médico local. Allí, los profesionales le extrajeron más de 50 aguijones y le administraron antibióticos y corticoides para estabilizar su estado.

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“El médico me dijo que zafé porque no soy alérgico a nada. Si no, en cinco minutos me moría”, confesó, aún impresionado por la gravedad de lo ocurrido.

Los compromisos laborales del dramaturgo argentino tuvieron que posponerse a raíz del terremoto que sorprendió a Kogan en Manizales, una de las ciudades más afectadas - crédito Andres Camilo Valencia / Reuters

Tras pasar todo el día hospitalizado, Kogan recibió el alta médica por la noche y pudo regresar al hotel. Solo entonces, según narró el argentino, comprendió la dimensión del terremoto y los daños provocados en Manizales y otros departamentos como Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

“Está todo vallado por precaución, porque se pueden desprender cornisas de los edificios. No te dejan ir al centro, hay toque de queda desde las 20 (8:00 p. m.) hasta las 6 (6:00 a. m.) y a la noche no hay luz, salvo algunas excepciones como el hotel donde yo paro”, explicó sobre el ambiente en la ciudad tras el desastre.

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La emergencia alteró por completo la agenda del artista. Los talleres que debía dictar en la ciudad de Caldas, una de las más perjudicadas por el sismo, fueron suspendidos, al igual que la función programada en Pereira.

El itinerario que contemplaba nuevas presentaciones en Medellín, y la participación en seminarios de la Universidad de Antioquia, quedó en suspenso. En principio, Kogan planeaba regresar a Argentina el 23 de agosto, pero la catástrofe lo llevó a replantear sus planes y priorizar su retorno lo antes posible.

Balance de la emergencia por el terremoto de 7,4 en Colombia

El balance de la tragedia en Colombia deja por el momento un saldo de 312 personas fallecidas - crédito @UNGRD/X

De acuerdo con el reporte actualizado al 19 de agosto de 2026, a las 6:30 a. m., el movimiento telúrico ha impactado a 15 departamentos y 470 municipios.

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En total, 143.533 familias y 294.503 personas resultaron afectadas. Además, las labores de rescate han permitido salvar a 358 personas.

La afectación en viviendas es significativa: 134.282 quedaron averiadas y 29.680 fueron destruidas. Asimismo, 5.808 edificios sufrieron daños y 277 colapsaron completamente.

El impacto en la infraestructura y los servicios es amplio. El sismo dañó 334 centros de salud, 3.423 centros educativos y 4.054 centros comunitarios. También se registraron daños en 421 vías, 5 aeropuertos, 97 acueductos, 56 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.

En cuanto a los animales, 1.310 resultaron afectados y los equipos de emergencia lograron rescatar a 485.