Ataque con drones a estación de Policía de Norosí, sur de Bolívar, dejó varios uniformados heridos: esto se sabe

Un ataque armado contra la Estación de Policía de Norosí, en Bolívar, dejó siete policías heridos - crédito Policía Nacional

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Un ataque armado contra la estación de Policía de Norosí, al sur de Bolívar, dejó como saldo preliminar siete uniformados heridos, tres de ellos con lesiones de gravedad, durante la tarde del miércoles 19 de agosto de 2026.

Según los primero rexportes de la Policía del departamento de Bolívar, el ataque habría sido ejecutado mediante el uso de explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil, lo que generó una situación de alto riesgo para el personal policial y la comunidad local.

La Gobernación de Bolívar reiteró su solidaridad con los uniformados y sus familias, además de su disposición a trabajar de manera articulada con la fuerza pública y el Gobierno nacional para enfrentar a los grupos armados al margen de la ley y brindar protección a la población civil en el sur del departamento.

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Las autoridades están verificando la situación y el número exacto de uniformados afectados tras el ataque violento.

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