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Alcaldía de Bogotá designó nueve puntos nuevos para donar ayudas a los damnificados por terremoto de magnitud 7,4: dónde quedan

La recolección de ayudas funcionará del 18 al 20 de agosto, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., y prioriza kits de aseo, colchonetas, almohadas y cobijas

La Alcaldía de Bogotá habilitó nueve puntos de la Red Supercade para recibir donaciones para los afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Carlos Ortega/EFE
La Alcaldía de Bogotá habilitó nueve puntos de la Red Supercade para recibir donaciones para los afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Carlos Ortega/EFE
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La Alcaldía de Bogotá ha dispuesto nueve puntos de la Red Supercade para recibir donaciones dirigidas a quienes resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto. Esta medida busca reunir artículos esenciales y canalizar la solidaridad de los habitantes de la capital hacia las regiones más perjudicadas por la emergencia.

Desde el martes 18 hasta el jueves 20 de agosto, los ciudadanos podrán acercarse a estos puntos entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m. Las autoridades han solicitado especialmente kits de aseo personal, colchonetas, almohadas y cobijas, insumos básicos para atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas.

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Durante este periodo, cualquier persona interesada en ayudar puede entregar sus donaciones en los nueve Supercade habilitados, ubicados en diferentes localidades de la ciudad. Esta estrategia permite descentralizar la recolección y facilita la participación de quienes deseen colaborar, sin necesidad de desplazarse grandes distancias.

Supercade habilitados para donaciones

Entre los centros habilitados figuran el Supercade CAD en Teusaquillo y el Supercade Calle 13 en Puente Aranda. Kennedy cuenta con el Supercade Américas, mientras que en Bosa está disponible otro punto de recepción. Las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar también cuentan con centros en el Supercade 20 de Julio y Manitas, respectivamente.

La Alcaldía Mayor de Bogotá pidió a la ciudadanía ayudar con elementos como Agua potable embotellada, cobijas, mantas, arroz, aceite y demás productos de primera necesidad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá
La Alcaldía Mayor de Bogotá pidió a la ciudadanía ayudar con elementos como Agua potable embotellada, cobijas, mantas, arroz, aceite y demás productos de primera necesidad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La zona norte y noroccidente de Bogotá dispone del Supercade Suba y el Supercade Engativá. Además, el Supercade Social, situado en la Terminal de Transporte Salitre, en Fontibón, completa la lista de puntos de acopio.

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Los insumos recolectados serán enviados a comunidades de Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó, regiones que figuran entre las más afectadas por el sismo reciente. Las autoridades distritales han enfatizado que cada aporte, por pequeño que sea, representa un apoyo concreto para quienes han perdido sus viviendas o enfrentan dificultades tras el evento.

La jornada de donaciones responde a la urgencia de brindar ayuda humanitaria mientras avanzan las labores de atención y reconstrucción en las zonas afectadas. Quienes participen estarán contribuyendo directamente a la recuperación de las familias damnificadas, colaborando con los artículos más necesarios en este momento.

La administración ha reiterado que la iniciativa busca ampliar las opciones para que los bogotanos puedan involucrarse de manera activa en las acciones solidarias, acercando los puntos de recolección a distintos sectores de la ciudad.

Las donaciones empresariales ya superan el billón de pesos

360 toneladas de ayuda humanitaria han sido enviadas a Pereira desde Bogotá - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
360 toneladas de ayuda humanitaria han sido enviadas a Pereira desde Bogotá - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca

La cifra de más de $1,6 billones en donaciones se ha convertido en un dato clave tras el terremoto que sacudió distintas zonas de Colombia el 10 de agosto. Los aportes provienen de grandes empresarios, familias influyentes y alianzas regionales, que han impulsado la respuesta humanitaria y el inicio de la reconstrucción.

El sector privado ha asumido un rol determinante desde el primer momento. Durante el Congreso de la Andi, que coincidió con la semana del sismo, comenzó una campaña de donaciones empresariales. Según el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, la recaudación inicial superó el medio billón de pesos y sigue en aumento. Los fondos serán administrados bajo un esquema fiduciario para asegurar la transparencia y la coordinación con el Estado.

Las donaciones individuales de figuras como Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, quienes destinaron $200.000 millones para asistencia general y obras de recuperación, marcan la magnitud del esfuerzo. A este aporte se suman los $150.000 millones anunciados por Jaime Gilinski y Raquel Kardonski, enfocados en la reconstrucción de escuelas y hospitales en Cali.

- créditos Catalina Olaya / Colprensa | Joaquín Sarmiento / AFP | Red social Instagram
David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones para ayudas por emergencia a raíz del terremoto de 7,4 “Cuente con nosotros para la pronta recuperación de Colombia" - créditos Catalina Olaya / Colprensa | Joaquín Sarmiento / AFP | Red social Instagram

Las principales familias empresariales y grupos económicos del país han canalizado recursos hacia las zonas más afectadas. La familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo y Valorem, comprometió $100.000 millones para ayuda humanitaria y reconstrucción. Por su parte, David Vélez, CEO de Nubank, junto con Mariel Reyes, anunció una donación de $100.000 millones para el departamento del Chocó.

El impacto del terremoto en Colombia movilizó a los grandes empresarios y a las asociaciones regionales, que en menos de diez días lograron recaudar una suma histórica para atender la emergencia y emprender la reconstrucción. Los recursos se destinarán principalmente a la recuperación de infraestructura, atención médica y apoyo a las comunidades damnificadas.

El presidente de Tecnoquímicas, Francisco José Barberi, comunicó un aporte de $50.000 millones orientado a la recuperación de la población afectada. A este listado se suma una donación bajo reserva de $100.000 millones, confirmada por Abelardo de la Espriella, aunque la empresa decidió no hacer público su nombre.

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