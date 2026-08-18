Políticos reaccionaron a la llegada de Shakira al Chocó y aprovecharon para lanzarle pullas a Jaime Andrés Beltrán: “Cada vez peor parado”

Shakira llegó al Chocó y así reaccionaron los políticos en Colombia - crédito Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook

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La cantante colombiana Shakira y el empresario estadounidense Howard Buffett, hijo del conocido inversionista Warren Buffett, viajaron al departamento del Chocó para evaluar las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

Durante la jornada, Shakira y Buffett mantuvieron encuentros con diversas autoridades territoriales y visitaron zonas donde el sismo dejó destrucción significativa. El objetivo central de la agenda consistió en identificar soluciones para garantizar la protección y el futuro educativo de los niños y niñas que resultaron afectados.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, acompañó a la delegación y presentó el diagnóstico oficial sobre la infraestructura destruida. Durante la visita, la mandataria detalló la magnitud de los daños sufridos por el sistema educativo regional.

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“Nos enfrentamos a un reto enorme para que la niñez del Chocó pueda regresar a clases”, expresó Córdoba ante la prensa. En medio del recorrido, Shakira confirmó que su Fundación Pies Descalzos liderará la construcción de nuevos espacios escolares, con el propósito de restablecer la educación en las comunidades perjudicadas.

Shakira anunció que la Fundación Pies Descalzos trabajará junto a Howard Buffett en nuevos proyectos de infraestructura educativa para el Chocó - crédito Alcaldía de Quibdó - @gobernaciondelchoco/Instagram

Según el reporte entregado por las autoridades, cerca de 200 escuelas resultaron afectadas por el movimiento telúrico. La cifra refleja la gravedad del escenario y la urgencia de la intervención.

Como respuesta inicial a la emergencia, Shakira anunció un compromiso financiero de 1,25 millones de dólares destinado a la construcción y reconstrucción de instituciones educativas en el Chocó. “Nuestro propósito es que los niños y niñas puedan regresar a clases lo antes posible”, afirmó la cantante en una breve declaración. La iniciativa también contempla la rehabilitación de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones más afectadas por el sismo del 10 de agosto.

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El fondo anunciado por la artista está conformado por 500.000 dólares aportados por Shakira y la promotora Live Nation, 500.000 dólares del Fondo de Educación FIFA Global Citizen y 250.000 dólares provenientes de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Cathy Juvinao resalta el compromiso de Shakira en el Chocó y lanza cuestionamientos al Ministerio de Vivienda - crédito @CathyJuvinao/X

La presencia de la cantante colombiana, reconocida por su trabajo filantrópico y su proyección global, fue recibida con mensajes de gratitud y comparaciones con la actitud de miembros del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Desde Alianza Verde, la congresista Cathy Juvinao destacó la disposición de la artista para acompañar a los damnificados.

“Caray, una súper estrella global como nuestra Shakira logra acomodar su agenda para hacer presencia en el Chocó este puente”, escribió la legisladora a través de su cuenta de X, y añadió una crítica al Ministerio de Vivienda: “El @Minvivienda chantajea con la supuesta destrucción de su familia si no se va para la playa (Santa Marta). Cada vez peor parado @soyjaimeandres”.

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Esmeralda Hernández destaca la solidaridad de Shakira en el Chocó y cuestiona al ministro Beltrán - crédito @EsmeHernandezSi/X

En la misma red social, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, resaltó el compromiso de la intérprete barranquillera.

“Shakira sacrificó su agenda internacional para llegar hasta el Chocó, mientras el ministro Jaime Andrés Beltrán dice que no puede sacrificar las vacaciones con su familia”, publicó Hernández, quien cuestionó el nivel de entrega del gabinete de Abelardo.

Daniel Quintero elogia la solidaridad de Shakira tras su visita al Chocó - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero, elogió la solidaridad de la cantante. “Lo de Shakira es para quitarse el sombrero. Gracias, gracias, gracias”, escribió en su mensaje.

Luis Gilberto Murillo agradece a Shakira por su apoyo y presencia en el Chocó tras el sismo - crédito @LuisGMurillo/X

El excanciller Luis Gilberto Murillo subrayó la importancia de la visita para la comunidad local. “Gran gesto de Shakira, gracias por llegar al Chocó, reconocer a nuestra gente y a su liderazgo a través de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y el alcalde de Quibdó”, señaló Murillo, quien añadió: “En momentos difíciles como este, gestos de esta naturaleza recuerdan que no estamos solos”.

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Murillo remarcó que, junto a Howard G. Buffett, la artista recorrió Quibdó para conocer las afectaciones y revisar proyectos educativos. “Gracias por estar, por escuchar y por sumar a la recuperación y al futuro del Chocó”, concluyó el excanciller.

Vicky Dávila elogia la labor humanitaria de Shakira en el Chocó - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también sumó su reconocimiento: “Shakira es genial. Tan seria y humanitaria. Gracias querida Shakira”.

Centro Democrático agradece a Shakira por su apoyo solidario a las familias del Chocó - crédito @CeDemocratico/X

Por último, el partido Centro Democrático expresó: “Gracias, Shakira, por poner tu corazón y tus recursos al servicio de las familias del Chocó”.