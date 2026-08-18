Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Políticos reaccionaron a la llegada de Shakira al Chocó y aprovecharon para lanzarle pullas a Jaime Andrés Beltrán: “Cada vez peor parado”

Cathy Juvinao, Daniel Quintero y Esmeralda Hernández agradecieron la visita de la cantante colombiana al Quibdó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026

Shakira llegó al Chocó y así reaccionaron los políticos en Colombia - crédito Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook
Shakira llegó al Chocó y así reaccionaron los políticos en Colombia - crédito Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook
Guardar

La cantante colombiana Shakira y el empresario estadounidense Howard Buffett, hijo del conocido inversionista Warren Buffett, viajaron al departamento del Chocó para evaluar las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

Durante la jornada, Shakira y Buffett mantuvieron encuentros con diversas autoridades territoriales y visitaron zonas donde el sismo dejó destrucción significativa. El objetivo central de la agenda consistió en identificar soluciones para garantizar la protección y el futuro educativo de los niños y niñas que resultaron afectados.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, acompañó a la delegación y presentó el diagnóstico oficial sobre la infraestructura destruida. Durante la visita, la mandataria detalló la magnitud de los daños sufridos por el sistema educativo regional.

PUBLICIDAD

“Nos enfrentamos a un reto enorme para que la niñez del Chocó pueda regresar a clases”, expresó Córdoba ante la prensa. En medio del recorrido, Shakira confirmó que su Fundación Pies Descalzos liderará la construcción de nuevos espacios escolares, con el propósito de restablecer la educación en las comunidades perjudicadas.

Shakira anunció que la Fundación Pies Descalzos trabajará junto a Howard Buffett en nuevos proyectos de infraestructura educativa para el Chocó - crédito Alcaldía de Quibdó - @gobernaciondelchoco/Instagram

Según el reporte entregado por las autoridades, cerca de 200 escuelas resultaron afectadas por el movimiento telúrico. La cifra refleja la gravedad del escenario y la urgencia de la intervención.

Como respuesta inicial a la emergencia, Shakira anunció un compromiso financiero de 1,25 millones de dólares destinado a la construcción y reconstrucción de instituciones educativas en el Chocó. “Nuestro propósito es que los niños y niñas puedan regresar a clases lo antes posible”, afirmó la cantante en una breve declaración. La iniciativa también contempla la rehabilitación de la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones más afectadas por el sismo del 10 de agosto.

PUBLICIDAD

El fondo anunciado por la artista está conformado por 500.000 dólares aportados por Shakira y la promotora Live Nation, 500.000 dólares del Fondo de Educación FIFA Global Citizen y 250.000 dólares provenientes de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

Cathy Juvinao resalta el compromiso de Shakira en el Chocó y lanza cuestionamientos al Ministerio de Vivienda - crédito @CathyJuvinao/X
Cathy Juvinao resalta el compromiso de Shakira en el Chocó y lanza cuestionamientos al Ministerio de Vivienda - crédito @CathyJuvinao/X

La presencia de la cantante colombiana, reconocida por su trabajo filantrópico y su proyección global, fue recibida con mensajes de gratitud y comparaciones con la actitud de miembros del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Desde Alianza Verde, la congresista Cathy Juvinao destacó la disposición de la artista para acompañar a los damnificados.

“Caray, una súper estrella global como nuestra Shakira logra acomodar su agenda para hacer presencia en el Chocó este puente”, escribió la legisladora a través de su cuenta de X, y añadió una crítica al Ministerio de Vivienda: “El @Minvivienda chantajea con la supuesta destrucción de su familia si no se va para la playa (Santa Marta). Cada vez peor parado @soyjaimeandres”.

Esmeralda Hernández destaca la solidaridad de Shakira en el Chocó y cuestiona al ministro Beltrán - crédito @EsmeHernandezSi/X
Esmeralda Hernández destaca la solidaridad de Shakira en el Chocó y cuestiona al ministro Beltrán - crédito @EsmeHernandezSi/X

En la misma red social, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, resaltó el compromiso de la intérprete barranquillera.

“Shakira sacrificó su agenda internacional para llegar hasta el Chocó, mientras el ministro Jaime Andrés Beltrán dice que no puede sacrificar las vacaciones con su familia”, publicó Hernández, quien cuestionó el nivel de entrega del gabinete de Abelardo.

Daniel Quintero elogia la solidaridad de Shakira tras su visita al Chocó - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero elogia la solidaridad de Shakira tras su visita al Chocó - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero, elogió la solidaridad de la cantante. “Lo de Shakira es para quitarse el sombrero. Gracias, gracias, gracias”, escribió en su mensaje.

Luis Gilberto Murillo agradece a Shakira por su apoyo y presencia en el Chocó tras el sismo - crédito @LuisGMurillo/X
Luis Gilberto Murillo agradece a Shakira por su apoyo y presencia en el Chocó tras el sismo - crédito @LuisGMurillo/X

El excanciller Luis Gilberto Murillo subrayó la importancia de la visita para la comunidad local. “Gran gesto de Shakira, gracias por llegar al Chocó, reconocer a nuestra gente y a su liderazgo a través de la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y el alcalde de Quibdó”, señaló Murillo, quien añadió: “En momentos difíciles como este, gestos de esta naturaleza recuerdan que no estamos solos”.

Murillo remarcó que, junto a Howard G. Buffett, la artista recorrió Quibdó para conocer las afectaciones y revisar proyectos educativos. “Gracias por estar, por escuchar y por sumar a la recuperación y al futuro del Chocó”, concluyó el excanciller.

Vicky Dávila elogia la labor humanitaria de Shakira en el Chocó - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila elogia la labor humanitaria de Shakira en el Chocó - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también sumó su reconocimiento: “Shakira es genial. Tan seria y humanitaria. Gracias querida Shakira”.

Centro Democrático agradece a Shakira por su apoyo solidario a las familias del Chocó - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático agradece a Shakira por su apoyo solidario a las familias del Chocó - crédito @CeDemocratico/X

Por último, el partido Centro Democrático expresó: “Gracias, Shakira, por poner tu corazón y tus recursos al servicio de las familias del Chocó”.

Temas Relacionados

ShakiraChocóJaime Andrés BeltránMinistro de ViviendaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Moción de censura contra el ministro de Vivienda divide a la oposición y al Centro Democrático: “Debe renunciar”

Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico señaló que ya cuentan con más de 40 firmas para respaldar la moción y recalcó que el problema no fue solo la ausencia, sino el silencio posterior del jefe de cartera

Moción de censura contra el ministro de Vivienda divide a la oposición y al Centro Democrático: “Debe renunciar”

Argentino que sobrevivió al terremoto en Cali ayudó por ocho horas entre los escombros tras la tragedia: “Realmente una catástrofe”

Tras verificar que su vivienda en Cali no tenía afectaciones graves, el bahiense de 63 años se sumó con su hijo y amigos a las tareas vecinales de retiro de restos en una zona colapsada

Argentino que sobrevivió al terremoto en Cali ayudó por ocho horas entre los escombros tras la tragedia: “Realmente una catástrofe”

Gobierno De la Espriella alista proyecto de ley para facilitar el ingreso de donaciones por el terremoto: en qué consiste

El objetivo del Ejecutivo es suspender temporalmente el trámite ordinario para estos aportes y reemplazarlo por una ruta abreviada

Gobierno De la Espriella alista proyecto de ley para facilitar el ingreso de donaciones por el terremoto: en qué consiste

Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría sacar a Colombia de la Corte Penal Internacional

Fuentes en La Haya aseguran que el país podría desvincularse del tratado que reconoce la jurisdicción del tribunal, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el inicio del procedimiento

Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría sacar a Colombia de la Corte Penal Internacional

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 18 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 18 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel salió al paso de las críticas por las donaciones al terremoto: “Si usted no sabe, no critique”

Jessica Cediel salió al paso de las críticas por las donaciones al terremoto: “Si usted no sabe, no critique”

Rossy Lemos se encontró con Shakira en el Chocó y le hizo emotiva petición en medio del llanto: “No nos sueltes”

Karol G recibió propuesta de matrimonio en pleno concierto: “Se merece un sí”

Influenciador respondió a quienes critican a los famosos que se graban entregando ayudas a los damnificados del terremoto en Colombia: “Nunca les he querido caer bien”

Viña Machado celebró su cumpleaños a una semana del terremoto y sorprendió con un mensaje de empatía: “Qué tiempos tan extraños”

Deportes

Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Técnico de la Juventus “le echó flores” al defensor colombiano Jhon Lucumí tras fichar con el cuadro italiano: “Está al más alto nivel”

Así calificó la prensa portuguesa a Jhon Jáder Durán tras su debut goleador con el Benfica: “No tardó en celebrar”

Dylan Borrero se consideró agente libre por incumplimiento de América de Cali en los pagos: firmará con Chapecoense de Brasil

Emerson Rodríguez y Juan Espitia no estarán con Santa Fe para enfrentar a River Plate: estas serán las otras ausencias

El ciclista colombiano Santiago Umba se volvió a coronar campeón de la Ordu Black Sea Classic