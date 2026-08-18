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Polémica por mujer que pidió separar a Colombia de Cali y Chocó: “Pongamos un muro”

El video provocó indignación en redes sociales, donde muchos calificaron a la mujer como indolente

La propuesta de una mujer para aislar a Cali y Chocó mediante un muro y entregar esos territorios a sus habitantes ha desatado un fuerte debate en redes sociales, luego de que su video con declaraciones ofensivas y llamados a la división nacional circulara en TikTok antes de que la cuenta original fuera restringida - crédito NotiRadar 360 / Facebook

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La intervención de una mujer en redes sociales ha causado controversia al plantear la idea de separar a Cali y Chocó del resto del país. La propuesta, difundida en un video de TikTok, fue explícita: “Te propongo algo, zurdo de mierda. Ya que no nos soportamos y que tú definitivamente no hacés falta aquí, de este lado de la historia, ¡jueputa! Cójanse esa tierra, miren, cojan Chocó y Cali”.

En su mensaje, la mujer sugirió la construcción de un muro: “Pongamos un hijueputa muro. Usted tiene su presidente legítimo, ¿no? Iván Cepeda. Hagan lo que saben hacer, demuestren de qué están hechos”. La grabación se viralizó antes de que la cuenta original, identificada como unvestigio, pasara a modo privado.

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La usuaria continuó su exposición: “El día que ustedes mueran por inanición, volvemos a tomar nuestro territorio y ya está, se acabó”. También rechazó la ayuda internacional: “¿Cuál plan Marshall pa’ Chocó?... ¿Cuáles 15 millones de dólares? No, señores, si para ustedes nada de eso es servicio, si para ustedes eso no sirve, pues devuélvannoslo”.

El jefe de Estado sostuvo que no dejará abandonado el departamento - crédito Presidencia

En las redes sociales, las reacciones no tardaron en multiplicarse y reflejaron desde indignación hasta llamados a la reflexión. “Porque le dan visibilidad a esa loca. Justo lo que ella quería antes era una estúpida, ahora es estúpida pero conocida”, escribió un usuario. Otros manifestaron su frustración ante el clima político y social: “Menos mal este es el gobierno de la supuesta libertad y el que nos salvó de la dictadura del anterior”.

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Al parecer el video fue publicado después de los daños que dejó el terremoto del 10 de agosto en Cali y Chocó. Las cifras tras el terremoto dejaron en evidencia una emergencia de gran magnitud: más de 292.000 personas resultaron afectadas y 123.789 familias enfrentan ahora una situación crítica. El impacto se extendió a 15 departamentos y 472 municipios, marcando uno de los episodios más duros en la historia reciente del país.

El presidente Abelardo de la Espriella aprovechó su recorrido por los departamentos más golpeados para anunciar en Quibdó una iniciativa de reconstrucción.

Propuso: “En medio de toda esta tragedia hay una oportunidad muy grande. Porque yo quiero proponer un Plan Marshall para el Chocó, pues ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera. Quiero darle al Chocó el lugar que se merece”. La estrategia hace eco del histórico proyecto estadounidense de 1948, que destinó fondos millonarios para la recuperación de Europa tras la guerra.

Una mujer camina frente a un edificio destruido por el terremoto Quibdó, Chocó - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Una mujer camina frente a un edificio destruido por el terremoto Quibdó, Chocó - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Las consecuencias del sismo se sintieron con particular fuerza en Cali, donde el colapso de edificios generó escenas de angustia. Sectores como Capri, Cuarto de Legua y Tequendama presentaron daños estructurales severos, con edificios derrumbados y tareas urgentes de rescate para localizar a personas y mascotas atrapadas.

El balance oficial apuntó que Cali registró 130 víctimas mortales, 94 desaparecidos y 1.485 heridos. En total, el terremoto dejó 304 fallecidos, 4.548 heridos y 426 personas desaparecidas, mientras que 356 lograron ser rescatadas con vida.

En medio del dolor, algunas voces pidieron cordura y empatía: “Señora respete, estamos en una crisis, mejor póngale a ayudar a los damnificados del terremoto, no expire tanto odio”. Otros usuarios advirtieron sobre el riesgo de amplificar mensajes nocivos: “No la hagan famosa por favor, no le reaccionen a ninguna publicación, no compartan nada”.

Los equipos de rescate trabajan entre los escombros del Edificio Vanessa tras el terremoto ocurrido en Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026 - crédito REUTERS/Raquel Cunha
Los equipos de rescate trabajan entre los escombros del Edificio Vanessa tras el terremoto ocurrido en Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026 - crédito REUTERS/Raquel Cunha

El epicentro del desastre fue el Chocó, el departamento más pobre entre los cinco más impactados, donde también se reportaron 13 fallecimientos y una infraestructura devastada.

La respuesta colectiva osciló entre la crítica a figuras públicas y la demanda de límites a la libre expresión: “Definitivamente deberían existir límites legales a la libre expresión”, sentenció otro usuario. En contraste, el drama humano siguió siendo el foco: “Realmente la salud mental es muy importante, está loca”, fue otra de las frases que circularon en el debate digital, evidenciando el malestar que generó el video de la mujer.

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