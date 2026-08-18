Masacre en Cali dejo tres jóvenes fallecidos: les dispararon en plena vía pública

Masacre de tres jóvenes en Santiago de Cali el 17 de agosto de 2026 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres hombres fueron asesinados a tiros el 17 de agosto de 2026 en el sector Las Minas de Alto de los Chorros, en Santiago de Cali, en un ataque que, según el reporte oficial, ocurrió cuando “hombres armados les dispararon de manera indiscriminada” mientras estaban en una vía pública.

La masacre, identificada como la número 82 en 2026, dejó 03 víctimas. De acuerdo con El País de Cali, el hecho se registró en en el suroeste de la ciudad.

Según la información entregada, el ataque ocurrió alrededor de las 6:30 p. m., y las víctimas tenían entre 18 y 23 años. En el registro del caso se indicó que “hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas”.

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En alertas previas sobre el escenario de violencia en la ciudad, la Defensoría del Pueblo advirtió en la AT 012/25 que Santiago de Cali “se ha convertido en un nodo estratégico del crimen organizado”, con el “reclutamiento de jóvenes” como una de sus “principales dinámicas”.

En esa misma advertencia, la entidad señaló el “uso de la ciudad como plataforma criminal y zona de refugio” por parte de grupos armados. En el documento se mencionan estructuras como el ELN y el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, con frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, además de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el EGC/Clan del Golfo y bandas locales.

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La jurisdicción militar señalada para el área corresponde a la Tercera División del Ejército.

Masacre en Cali dejo tres jóvenes fallecidos: es la número 82 en lo corrido del 2026 - crédito @corpades/X

Gobernación del Valle ofrece recompensa por asesinato de líder indígena en<i> </i>Florida

El asesinato de Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador del Resguardo Indígena Kwe’sx Yu Kiwey en Florida, Valle del Cauca, puso en evidencia el riesgo que enfrentan los líderes sociales en la región. Tres personas murieron en el ataque, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de las comunidades indígenas y la persistencia de amenazas en zonas disputadas por grupos armados ilegales.

La tarde del sábado 1 de agosto de 2026, hombres armados irrumpieron en un local comercial de Florida y dispararon contra el gobernador indígena, su escolta y miembros de la comunidad. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que en el lugar murieron Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, escolta de la Unidad Nacional de Protección, y Hamilton Daniel Dagua, integrante del resguardo. Gutiérrez fue trasladado con vida, pero falleció más tarde por la gravedad de las heridas.

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El ataque armado en Florida dejó tres víctimas, entre ellas Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, Yeiner Andrés Cruz Quitumbo y Hamilton Daniel Dagua - crédito @Indepaz / X

Con este hecho, Gutiérrez se convirtió en el líder social número 88 asesinado en Colombia durante 2026, y la masacre en la número 78 registrada en el año. Indepaz alertó sobre el agravamiento de la situación de seguridad en Florida, donde la presencia de grupos armados ilegales ha incrementado los homicidios, amenazas y extorsiones contra las autoridades indígenas.

Tras el ataque, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario y anunció una recompensa de hasta $50 millones para quien aporte información que permita identificar y capturar a los responsables. Según la mandataria, la víctima contaba con medidas colectivas de protección y había denunciado amenazas previas, pero esperaba la asignación de un esquema individual de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, que no se había implementado.

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Dilian Francisca Toro convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario y ordenó un equipo especializado de la Policía Nacional para apoyar la investigación - crédito @DilianFrancisca / X

Las autoridades ordenaron la conformación de un equipo especializado de la Policía Nacional para fortalecer la investigación y judicializar a los responsables. El objetivo es identificar a los autores del ataque y desarticular las estructuras ilegales presentes en la región.

El crimen reactivó las alertas entre organizaciones sociales, que han denunciado el aumento de la violencia contra autoridades indígenas, en particular en territorios bajo presión de actores armados ilegales. Las comunidades insisten en la necesidad de una respuesta efectiva del Estado para garantizar su protección.